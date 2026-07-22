தலைநகரில் ஜனநாயகம் நசுக்கப்படுகிறது - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கண்டனம்
போராட்டத்திற்கு ஆதரவளித்த ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்பட்டது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 22, 2026 at 12:37 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதால் தலைநகரில் ஜனநாயகம் நசுக்கப்படுகிறது என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு காரணமான மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் டெல்லியில் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இவர்களுக்கு ஆதரவாக நேற்று மக்களவை எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் பலர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து, ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி ஆகியோரை காவல்துறையினர் கைது செய்து பின்னர் விடுவித்தனர்.
தலைநகரில் ஜனநாயகம் நசுக்கப்படுவது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது!— Aadhav Arjuna (@AadhavArjuna) July 21, 2026
'நீட் தேர்வு' என்ற தகுதித் தேர்வு மருத்துவ மாணவர்களுக்கு கொண்டுவரப்படும் என்ற அறிவிப்பு வந்தபோதே, அதற்கான முதல் எதிர்ப்புக் குரல் தமிழகத்தில் இருந்துதான் ஒலித்தது; தொடர்ந்து தமிழகத்தில் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.…
இதையடுத்து, நீட் தேர்விற்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் ஆதரவு தெரிவித்து வந்தனர். அந்த வகையில், நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு ஆதரவாகவும், ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்தும் தமிழக பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தனது சமூக வலைதளப்பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், “'நீட் தேர்வு என்ற தகுதித் தேர்வு மருத்துவ மாணவர்களுக்கு கொண்டுவரப்படும் என்ற அறிவிப்பு வந்தபோதே, அதற்கான முதல் எதிர்ப்புக் குரல் தமிழகத்தில் இருந்துதான் ஒலித்தது; தொடர்ந்து தமிழகத்தில் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
தமிழகத்தின் எதிர்ப்புக் குரலை இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் எதிரொலிக்கிறது. அகில இந்திய அளவில் மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான அறப்போராட்டங்களை ஜனநாயக வழியில் நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
அந்த மாணவர்களின் அறவழிப் போராட்டத்தின் நியாயங்களை உணராமல் அவர்களை குண்டுக்கட்டாகத் தூக்கியும், கடுமையாகத் தாக்கியும் மத்திய அரசு கைது செய்திருப்பது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது.
அதேபோல், டெல்லியில் நடைபெற்ற இளைஞர்களின் அறவழிப் போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் டெல்லி காவல்துறையால் இழுத்துச் செல்லப்பட்டும், குண்டுக்கட்டாகத் தூக்கிச் சென்றும் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது ஜனநாயக உரிமைகள் மீதான அப்பட்டமான தாக்குதல்; இது வன்மையான கண்டனத்திற்குரிய செயல்.
மாணவர்களின் நலனுக்கு எதிராக மத்திய அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட நீட் தேர்வை எதிர்த்து, எழுச்சிமிக்க போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் மாணவர்களின் உணர்வுகளைப் புரிந்துகொண்டு, மத்திய அரசு உடனடியாக நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
The students' protest in New Delhi has now captured the attention of the entire country.— M.K.Stalin (@mkstalin) July 22, 2026
We were the first to warn that #NEET was designed to enable large-scale irregularities. That is why the DMK has opposed NEET from the very beginning, consistently pointing out the the… pic.twitter.com/HIoXWLIvwR
அதுபோல், கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளையும் உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும், நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதற்கான ஒவ்வொரு அடியையும் மிக உறுதியாக நாங்கள் எடுத்து வைப்போம். மாணவர்கள் நலனுக்கும், மாணவர்கள் உரிமைக் குரலுக்கும் என்றும் துணையிருப்போம்” என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நீட் தேர்விற்கு எதிராக டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர்களுக்கு ஆதரவாக தி.மு.க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் குரல் கொடுத்துள்ளார்.
அதில், “நீட் தேர்வுக்கு எதிராக டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் மாணவர்களின் போராட்டம் தற்போது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. நீட் தேர்வு பல முறைகேடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து எச்சரித்தோம்.
இதனால் தான், இந்த தேர்வினால் ஏற்படும் ஆபத்துகளை நாங்கள் தொடர்ந்து சுட்டிக்காட்டி ஆரம்பம் முதலே திமுக இதனை கடுமையாக எதிர்த்து வந்தது. சமூக நீதியை காப்பத்தில் இந்தியாவிற்கு வழிகாட்டியாகவும், முதல் அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்தத்திற்கு வித்திட்டதாகவும் திகழும் தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய ஒரே கோரிக்கை “நீட் தேர்வை ரத்து செய்வது தான்.”
போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்கள், மற்ற கோரிக்கைகளை விடவும், நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதையே மைய பொருளாக கொள்ள வேண்டும். நீட் தேர்வை ரத்து செய்வது மட்டுமே இச்சிக்கல்கள் அனைத்திற்கும் நிரந்தர தீர்வாக அமையும்” என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.