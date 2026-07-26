வந்தே பாரத் ரயிலில் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் - தெற்கில் இருந்து ஒலிக்கும் குரலுக்கு செவிசாய்க்குமா ரயில்வே?
கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு கடந்த 2020-ம் ஆண்டு ஏப்.30-ம் தேதி, மத்திய அரசு புவிசார் குறியீடு வழங்கியது.
Published : July 26, 2026 at 7:01 PM IST
தூத்துக்குடி: சாதாரண மக்களின் பயணங்களை பூர்த்தி செய்வதில் முதன்மையாக உள்ளது ரயில் சேவைதான். இதில் 'நடுத்தர மக்களின் விமானம்' என்று சொல்லும் அளவுக்கு வந்தே பாரத் ரயிலுக்கு பயணிகள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் மவுசு அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது
டிக்கெட் விலை அதிகம் என்றாலும், பயண நேரம் குறைவு என்பதால் நடுத்தர மற்றும் உயர் வருவாய் பிரிவினரின் நெடுந்தூர பயணத்துக்கு முதல் தேர்வாக வந்தே பாரத் ரயில் சேவை தான் உள்ளது என சொல்லலாம்.
அதிவேக இயக்கம், நவீன வசதிகள் மற்றும் மேம்பட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் இந்திய ரயில்வேயின் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தை உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டும் விதமாக உருவாக்கப்பட்ட வந்தே பாரத் ரயில்கள், தற்போது நாடு முழுவதும் பல்வேறு வழித்தடங்களில் 82 என்ற எண்ணிக்கையில் இயக்கப்படும் வருகின்றன. இவற்றில் தமிழ்நாட்டிற்குள் மட்டும் தற்போது ஆறு வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
வந்தே பாரத் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்ட 2019 முதல் 2026 வரை, 9.1 கோடிக்கும் அதிகமான பயணிகள் பயணித்துள்ளனர். 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணச் சுற்றுகளை (trips) நிறைவு செய்துள்ளது.
குறிப்பாக 2024 - 2025ஆம் ஆண்டில் 54.12 லட்சம் பயணிகள் பயணம் செய்ததன் மூலம் ரூ.540.65 கோடி வருவாய் ஈட்டியது. அதுவே 2025-2026ஆம் ஆண்டில் 77.38 லட்சம பயணிகள் பயணித்தன் மூலம் ரூ.803.86 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளது என்று தெற்கு ரயில்வேயின் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வந்தே பாரத் ரயிலுக்கு பயணிகள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் ஆதரவு பெருகி வருவதற்கு, பயணத்தின்போது பயணிகளுக்கு ஐஆர்சிடிசி வழங்கும் உணவு சேவையும் முக்கிய காரணமாக உள்ளது.
உயர்தரமான உணவுகளுடன், வட மாநிலங்களில் பிரபலமாக உள்ள நிறுவனங்களின் நொறுக்குத் தீனி வகைகளும் வந்தே பாரத்தில் கேட்டால் பயணிகளின் இருக்கைக்கே குறித்த நேரத்தில் வந்து சேரும் சிறப்பான சேவையை ஐஆர்சிடிடி அளித்து வருகிறது.
கடலை மிட்டாய் முதல் மிக்சர் வரை என வந்தே பாரத்தில் கிடைக்கப்பெறும் பல்வேறு நொறுத்தீனிகளின் பட்டியலில், புவிசார் குறியீடு பெற்ற கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாயையும் சேர்க்க வேண்டும் என்று தென் தமிழகத்தில் இருந்து குரல்கள் ஒலித்து வருகின்றன.
இதுகுறித்து கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்த கடலை மிட்டாய் உற்பத்தியாளர் ரமேஷ் கூறும்போது, "வந்தே பாரத் ரெயில்களில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு ரெயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் கடலைமிட்டாய் வழங்கப்படுகிறது. அதாவது வடமாநிலங்களில் உள்ள பிரபல நிறுவனங்கள் தயாரிக்கும் கடலைமிட்டாய் தான் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இவற்றுடன் சேர்த்து, மத்திய அரசு புவிசார் குறியீடு பெற்ற கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாயை பணிகளுக்கு வழங்க ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் சுத்த கரிசல் மண் பூமி என்பதால் இப்பகுதியில் விளைவிக்கப்படும் நிலக்கடலைக்கு இயற்கையாகவே இனிப்பு சுவை உண்டு. இந்த நிலக்கடலைகளை கொண்டு கோவில்பட்டியில் தயாரிக்கப்படும் கடலை மிட்டாய்கள் உலக பிரசித்தி பெற்றவை.
சிறப்பு வாய்ந்த கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு கடந்த 2020-ம் ஆண்டு ஏப்.30-ம் தேதி புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டது. உள்நாடு மட்டுமின்றி சிங்கப்பூர், மலேசியா, இலங்கை, மாலத்தீவு, லண்டன், அமெரிக்கா, பஹ்ரைன், கத்தார், சிங்கப்பூர், குவைத் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கும் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. வெளி மாநிலங்களுக்கும் இந்த கடலை மிட்டாய் விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. கோவில்பட்டியில் குடிசை தொழிலாகவும், கடைகளாகவும் சுமார் 120 இடங்களில் கடலை மிட்டாய் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.