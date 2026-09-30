அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் திருநங்கைகளுக்கு 2% இடஒதுக்கீடு வழங்க கோரிக்கை
இடஒதுக்கீடு கிடைக்கப் பெற்றால் அரசுத் துறைகளில் திருநங்கைகள் மற்றும் திருநம்பிகளுக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் எனவும் Born2 Win Social Welfare Trust அமைப்பினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 30, 2026 at 5:59 PM IST
சென்னை: அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் திருநங்கைகளுக்கு 2 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என மிஸ் சவுத் இந்தியா டிரான்ஸ் குயின் அழகிப் போட்டியை நடத்தும் Born2 Win Social Welfare Trust அமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
சென்னை எழும்பூரில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மியூசியம் தியேட்டரில், வரும் அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி மிஸ் சவுத் இந்தியா டிரான்ஸ் குயின் - 2026 அழகிப் போட்டி நடைபெற உள்ளது. Born2Win Social Welfare Trust சார்பில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டி, தமிழகத்தில் 10-வது ஆண்டாக நடத்தப்படுகிறது. திருநங்கை பெண்களின் திறமை, தனித்துவம், கண்ணியம் மற்றும் எதிர்கால இலக்குகளை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதன் நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.
இது தொடர்பாக, சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் Born2Win Social Welfare Trust நிர்வாகிகள் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய அவர்கள், "Born2Win Social Welfare Trust கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. திருநங்கை சமூகத்தினரின் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, தொழில்முனைவு மற்றும் சமூக முன்னேற்றத்திற்காக பல்வேறு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
இந்த அழகிப் போட்டியின் மூலம் திருநங்கை சமூகத்தினருக்கான திறன் மேம்பாடு மற்றும் வாழ்வாதார வாய்ப்புகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதுடன், நிதி திரட்டுவதற்கான தளமாகவும் இந்த நிகழ்ச்சி அமையும். மேலும், சமூகத்தில் திருநங்கைகளின் அங்கீகாரம், தெரிவுநிலை மற்றும் ஒற்றுமையை மேம்படுத்துவதும் நிகழ்ச்சியின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இந்தப் போட்டியில் மூன்று முக்கிய பட்டங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன. வெற்றியாளர்களுக்கு தங்க நாணயங்கள் உள்ளிட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. மேலும், போட்டியில் பங்கேற்கும் திருநங்கை பெண்களின் உயர்கல்வி, தொழில் மற்றும் தொழில்முனைவு சார்ந்த கனவுகளை நிறைவேற்றுவதற்கான ஆதரவும் வழங்கப்படவுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் திருநங்கை சமூகத்தைச் சேர்ந்த கலைஞர்களின் பாரம்பரிய மற்றும் நவீன நடன நிகழ்ச்சிகள், இசை நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற உள்ளன. திரைப்பட நட்சத்திரங்கள், ஊடகப் பிரபலங்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், தொழிலதிபர்கள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த முக்கியப் பிரமுகர்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.
அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் திருநங்கைகளுக்கு 2 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும். இது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை திருநங்கைகள் நலன் சார்ந்தோர் அமைப்புகள் எடுத்து வருகின்றன. இடஒதுக்கீடு கிடைக்கப் பெற்றால் அரசுத் துறைகளில் திருநங்கைகள் மற்றும் திருநம்பிகளுக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்" எனத் தெரிவித்தனர்.