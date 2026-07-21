தவெக அரசின் முதல் வேளாண் பட்ஜெட்; டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் எதிபார்ப்புகள் என்ன?
60 வயதைக் கடந்த அனைத்து விவசாயிகள், விவசாய தொழிலாளர்களுக்கும் தமிழக அரசு மாதந்தோறும் ரூ.5,000 உதவித்தொகை வழங்கி, பிற மாநிலங்களுக்கு முன்னோடியாக விளங்க வேண்டும் என சுவாமிமலை சுந்தர விமல்நாதன் தெரிவித்தார்.
Published : July 21, 2026 at 3:36 PM IST
தஞ்சாவூர்: தவெக அரசின் வேளாண் பட்ஜெட்டில் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு என்ன என்பது குறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க செயலாளர் சுந்தர விமல்நாதன் பேசியுள்ளார்.
புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைசர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு, தனது முதல் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவுள்ளது. ஆக.6 ஆம் தேதி வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள சூழலில், விவசாயிகள் மத்தியில் அதற்கான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, கும்பகோணம் அருகே சுவாமிமலையில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க செயலாளர் சுந்தர விமல்நாதன் இன்று (ஜூலை 21) செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது அவர், "வேளாண் சாகுபடிகளுக்கு பிற மாநிலங்கள் உற்பத்தி மானியமாக ஏக்கர் ஒன்றுக்கு ரூ.15 ஆயிரம் வழங்குவதைப் போல, தமிழக அரசும் வேளாண் மானியம் வழங்க முன்வர வேண்டும்.
வேளாண் மின் இணைப்பிற்காக கடந்த 22 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காத்திருப்போர் பட்டியலில் உள்ள 2 லட்சத்து 53 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு விரைவில் மின் இணைப்புகள் வழங்குவது குறித்த அறிவிப்புகள் இடம்பெற வேண்டும்.
வேளாண் பணிகளில் ஈடுபடும் விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்கள் எதிர்பாராவிதமாக நச்சுப் பாம்பு தீண்டல், மின்சாரம் பாய்ந்தும், இடி, மின்னல் தாக்கியும் உயிரிழக்கும் விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கு புதிய உயிர் காப்பீடு திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிமுகம் செய்திட வேண்டும்.
நீண்டகாலமாக குத்தகை சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு நிலுவையில் உள்ள பயிர் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாரை போற்றி பெருமைப்படுத்திடும் வகையில் அவர் பிறந்த கல்லணை மண்ணில், அவரது திருவுருவச்சிலையுடன் கூடிய மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும்.
'ஆங்கிலேய கரிகாலன்' எனப் போற்றப்படும் ஆர்தர் காட்டனுக்கு முக்கொம்பு, கல்லணை மற்றும் அணைக்கரை பகுதியில் மணிமண்டபம் எழுப்பி அவருக்கான அருங்காட்சியகத்தையும் அமைக்க வேண்டும்.
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உழவர்களின் பெயர் காப்பீடு திட்டத்தில் மாநில அரசின் பங்கீடு அதிகமாக இருந்தபோதும், அது 'பிரதமர் பயிர் காப்பீடு திட்டம்' என்ற பெயரில் தான் உள்ளது. எனவே, அதனை 'முதல்வர் பயிர் காப்பீடு திட்டம்' என மாற்றிட வேண்டும்.
மேலும், 60 வயதைக் கடந்த அனைத்து விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கும் தமிழக அரசு மாதந்தோறும் ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவித்தொகை வழங்கி, பிற மாநிலங்களுக்கு முன்னோடியாக விளங்க வேண்டும்.
உழவர்களுக்கிடையே பாரபட்சம் பார்க்கக்கூடாது. தோட்டக்கலை, காய்கறி சாகுபடி, மலர் சாகுபடி ஆகிய விவசாயிகளுக்கு பிற விவசாயிகளுக்கு இணையாக இலவச மின்சாரம் கிடைப்பதில்லை. எனவே அவர்களையும் வேளாண் இலவச மின்சார பட்டியலில் இணைத்திட வேண்டும்.
தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள வேளாண் கடன் தள்ளுபடியில் உள்ள குறைகளை கலைந்து, தவெக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிபடி, அனைத்து உழவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் முழுமையான கடன் தள்ளுபடியை அறிவிக்க வேண்டும்” என்று எதிர்பார்ப்பதாக சுந்தர விமல்நாதன் தெரிவித்தார்.