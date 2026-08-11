ETV Bharat / state

நாடாளுமன்றத் தொகுதி மறுவரையறை - சட்டப்பேரவையில் தனித்தீர்மானம் கொண்டு வருகிறார் முதல்வர் விஜய்

மக்கள்தொகையை சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்திய தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் நிரந்தரமாகப் பாதிக்கப்படும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை என்று அந்த தீர்மானத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை - கோப்புப்படம்
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நாடாளுமன்றத் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக தமிழக சட்டப்பேரவையில் புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 12) தனித் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட உள்ளது. இந்த தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முன்மொழிய இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து, சட்டப்பேரவை செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் மக்களவை மற்றும் சட்டமன்றப் பேரவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை, கடந்த 50 ஆண்டுகளாக 1971-ஆம் ஆண்டினுடைய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு புள்ளி விவரங்களின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்டு தேர்தல்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதையும் படிங்க.. நீட் தீர்மானத்தை ஏற்கிறோம், FCRA தீர்மானத்தை எதிர்க்கிறோம் – காங்கிரஸ் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கருத்து

ஏப்ரல் 2026-இல் நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த 50 ஆண்டு கால தொகுதி மறுவரையறை தடையை நீக்கவும், 2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்திடவும், மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை 550-லிருந்து 850 ஆக அதிகரிக்கவும் கொண்டுவரப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதா தோல்வியடைந்தது.

இந்நிலையில் மீண்டும் அந்த சட்ட திருத்த மசோதா கொண்டுவரப்படவுள்ளது என்பதை அறிகிறோம். அந்த அடிப்படையில் 1971-க்கு பிறகு உள்ள எந்த மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொகுதி மறுவரையறை செய்தாலும், மக்கள் தொகையை சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்திய தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் நிரந்தரமாகப் பாதிக்கப்படும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை.

மத்திய அரசு அளித்த உறுதியின்படி மக்கள்தொகை கட்டுப்பாட்டுத் திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தி நல்ல பொருளாதார வளர்ச்சி கண்டு, நல்ல சுகாதாரம், மக்கள் நலத் திட்டங்களை மேற்கொண்டு வரும் எந்த ஒரு மாநிலமும் தொகுதி மறுவரையால் பாதிக்கப்படாமல் பார்த்துக்கொள்வது மத்திய அரசின் தலையாய கடமை.

எனவே, தற்போதுள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையான 543 என்ற அளவிலேயே நிரந்தரமாக வைக்க வேண்டும். மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எண்ணிக்கைப் பகிர்வை நிரந்தரமாக வைக்க வேண்டும். தற்போது மக்களவை : மாநிலங்களவையினுடைய விகிதம் 2.2:1 என்ற அளவிலேயே நிலைநிறுத்த வேண்டும்.

அதேவேளையில், பெண்களுக்கான 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை காலதாமதமின்றி, தற்போதுள்ள 543 தொகுதிகளின் அடிப்படையிலேயே 2029-ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இவற்றை நிறைவேற்றிடுமாறு மத்திய அரசை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை, கீழ்க்கண்ட தீர்மானங்கள் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட உள்ளன.

இதையும் படிங்க.. பிரதமர் மோடி குறித்து அவதூறு: திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனுக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரிய மனு தள்ளுபடி

i. நாடாளுமன்ற மக்களவையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 543 என்ற நிலையிலேயே நிரந்தரமாக்க வேண்டும்.

ii. தற்போதுள்ள மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் இடங்களின் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் தற்போதுள்ள அளவிலேயே நிரந்தரமாக்க வேண்டும்.

iii. வரவிருக்கும் மக்களவை பொதுத்தேர்தலிலும், அதன் பிறகு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல்களிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு தொகுதி ஒதுக்கீட்டுப் பலனைப் பெண்கள் பெறுவதை உறுதி செய்யவேண்டும் என மத்திய அரசை தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை ஒருமனதாக வலியுறுத்துகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே, நீட் எதிர்ப்பு தீர்மானம், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முன்னுரிமை தீர்மானம் ஆகியவை தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

TAGGED:

DELIMITATION
TAMIL NADU GOVT
SEPARATE RESOLUTION ON DELIMITATION
TVK GOVT CM VIJAY
RESOLUTION AGAINST DELIMITATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.