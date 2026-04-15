தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவுக்கு நாம் தமிழர் ஆதரவா? சீமான் சொன்ன வார்த்தை

தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவுக்கு நாம் தமிழர் ஆதரவா? சீமான் சொன்ன வார்த்தை
மத்தியில் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் திமுக கூட்டணியில் இருந்தபோது சாதித்தது என்ன? சீமான் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : April 15, 2026 at 11:35 AM IST
சிவகங்கை: தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது குறித்து அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விரிவாக விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சிவகங்கை சட்டமன்றத் தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் இந்துஜாவிற்கு ஆதரவாக நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், அரண்மனை வாசல் பகுதியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீமானிடம் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்து கேள்வியெழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "தொகுதிச் சீரமைப்பை முதன்முதலில் சீரழித்தவர் கருணாநிதி. தமிழ் சமூகத்திற்கு அதிக அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் கிடைத்துவிடக் கூடாது என்ற நோக்கில் தொகுதிகள் சீர்குலைக்கப்பட்டன. இப்போது அதே விஷயத்தை பற்றி பேசுவதில் என்ன நியாயம்?
ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் தங்களது வெற்றிக்கு ஏற்றவாறு தொகுதிகளை மாற்றிக் கொள்கின்றன. தற்போது 543 மக்களவைத் தொகுதிகள் உள்ளன. மக்கள்தொகை அதிகரித்துள்ள நிலையில், பிரதிநிதித்துவமும் அதற்கேற்றவாறு அதிகரிக்க வேண்டும். ஒரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு ஒரு மக்களவைத் தொகுதி என்ற நிலைப்பாட்டை நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம்" என சீமான் கூறினார்.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் செய்யாத பணிகளையும் மறைத்து வைத்து வாக்கு கேட்கின்றனர். செய்த சாதனைகளை விளக்காமல், மத்திய அரசின் மீது பழி சுமத்துவது ஏன்? நிதி வழங்கப்படவில்லை என்றால் வரிக்கொடா இயக்கம் நடத்த வேண்டியது தானே? யாரும் கேட்காத திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. ஆசிரியர்கள் போராட்டம் நடத்தினாலும் நிதி இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது. ரூபாய் 10.5 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கி என்ன திட்டங்களைக் கொண்டு வந்தார்கள்?
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்தபோது திமுக என்ன சாதித்தது? கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு கொண்டு வந்ததா? கச்சத்தீவை மீட்டதா? முதலமைச்சராக வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கலாம். ஆனால் அதற்கான செயல்பாட்டோ, உழைப்போ தெரியவில்லை. ரூபாய் 2,000 கொடுத்தால் ரூபாய் 2,500 கொடுப்பேன் என்பது போன்ற அறிவிப்புகள் திராவிடக் கட்சிகளின் அரசியல் போக்கையே பிரதிபலிக்கின்றன.
இலவசம் என்பது வெறுக்கத்தக்கது. மக்கள் வறுமையில் இருந்தால் மட்டுமே கையேந்த வேண்டிய நிலை வரும். நரேந்திரமோடி இலவசங்களுக்கு எதிராக பேசியும் தற்போது அறிவிப்பது, அவர்களின் அரசியல் தோல்வியை காட்டுகிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்துள்ள நிலையில் சீமானின் கருத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.