தொகுதி மறுவரையறை மசோதா; சென்னை வந்த இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்தனர்
இன்று காலை திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி, காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவை சந்தித்துப் பேசியதாகவும், அப்போது தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக திமுகவின் நிலைப்பாட்டை அவரிடம் உறுதியாகத் தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : November 29, 2026 at 3:51 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரம் தொடர்பாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை நேரில் சந்திக்க சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, கார்கே, மம்தா உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் சென்னை வந்துள்ளனர்.
மத்திய அரசு கொண்டுவரத் திட்டமிட்டுள்ள தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக தேசிய அளவில் பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில் மசோதாவுக்கு திமுக தெரிவித்துள்ள ஆதரவு நிலைப்பாட்டை மறுபரிசீலனை செய்ய வலியுறுத்தி திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்துப் பேசுவதற்காக இந்தியா கூட்டணியின் முக்கியத் தலைவர்கள் சென்னைக்கு வருகை தந்துள்ளனர்.
இதற்காக டெல்லியில் இருந்து இரண்டு தனி விமானங்கள் மூலம் தலைவர்கள் சென்னை வந்தனர். முதல் தனி விமானத்தில் காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி, மேற்கு வங்க முன்னால் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, திரிணமூல் காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் அபிஷேக் பானர்ஜி, பிரணவ் ஜா, மாடில்டா, சுதாகர் சிங், அசுதோஷ், அபய் குமார் சின்ஹா, குமாரா, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி, மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், ராஜீவ் ராய் உள்ளிட்ட 13 பேர் வந்தனர்.
#WATCH | Chennai: Leader of the Opposition (LoP) in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, along with other INDIA bloc leaders, will meet former Tamil Nadu Chief Minister and Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) President M.K. Stalin in Chennai over the latter's stance on supporting the Delimitation Bill (Source: Rahul Gandhi/Facebook)— ANI (@ANI) November 29, 2026
மற்றொரு தனி விமானத்தில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால், கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, கேரள முதல்வர் வி.டி.சதீசன், கௌஷல் வித்யார்த்தி, அசுதோஷ், இ.டி.முகமது பஷீர் உள்ளிட்டோர் வந்தனர்.
இரண்டு விமானங்களிலும் வந்த தலைவர்கள் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து கிண்டியில் உள்ள ஐடிசி நட்சத்திர விடுதிக்குச் சென்று மதிய உணவருந்தினர். இவர்கள் அனைவரும் மாலை 5 மணி அளவில் ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள மு.க.ஸ்டாலினின் இல்லத்திற்குச் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தனர்.
இந்தச் சந்திப்பின்போது தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிராக இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒருமித்த நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்த உள்ளனர். குறிப்பாக, மசோதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள திமுக தனது முடிவை மறுபரிசீலனை செய்து நாளை மக்களவையில் மசோதா தாக்கல் செய்யப்படும்போது எதிர்த்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்று மு.க.ஸ்டாலினிடம் கோரிக்கை விடுக்க உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக திமுக தனது ஆதரவு நிலைப்பாட்டை நேற்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது. அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50 சதவீதம் வரை தொகுதிகள் உயர்த்தப்படும் என்ற அம்சத்திலும், தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்கெனவே உள்ள 7.18 என்ற விகிதாச்சாரம் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்படும் என்ற மசோதாவின் அம்சத்திலும் பாதிப்பு இருக்காது என்பதால் மசோதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக திமுக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
தொகுதி மறுவரையறை: மு.க.ஸ்டாலினை சந்திக்க சென்னை வந்த இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் #DelimitationBill | #Delimitation | #INDIAAlliance | #MKStalin | #DMK | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/XLAHZ4hfXE— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 29, 2026
மேலும் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவாரும் மசோதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாகக் கூறப்படும் நிலையில், திமுகவும் தேசியவாத காங்கிரசும் மக்களவையில் ஆதரவாக வாக்களித்தால் மசோதா எளிதில் நிறைவேற வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. அதேநேரத்தில் மசோதாவைத் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதில் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் உறுதியாக உள்ளன. மக்களவையில் மசோதாவைத் தோற்கடிப்பதற்கு திமுக மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகளின் நிலைப்பாடு முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இரு கட்சிகளும் எதிர்த்து வாக்களித்தால் மட்டுமே மசோதாவைத் தோற்கடிப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் என எதிர்க்கட்சிகள் கருதுகின்றன.
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இதனிடையே இன்று காலை திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி, காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவை சந்தித்துப் பேசியதாகவும், அப்போது தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக திமுகவின் நிலைப்பாட்டை அவரிடம் உறுதியாகத் தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் ஏற்கெனவே கனிமொழி மூலம் திமுகவின் நிலைப்பாடு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது இந்தியா கூட்டணியின் முக்கியத் தலைவர்கள் நேரடியாக மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்துப் பேச உள்ளனர்.
நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு தொடர்பான மசோதாக்கள் விவாதத்திற்கு வர உள்ள நிலையில் இந்தச் சந்திப்பு நடைபெறுகிறது. இதில் இந்தியா கூட்டணித் தலைவர்களின் கோரிக்கையை மு.க.ஸ்டாலின் ஏற்றுக்கொண்டு திமுகவின் ஆதரவு நிலைப்பாட்டை மாற்றுவாரா? அல்லது ஏற்கெனவே அறிவித்த முடிவில் உறுதியாக இருப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
#WATCH | Chennai: Heavy security arrangements have been put in place by the police near the residence of DMK President and former Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin in Teynampet, Chennai, ahead of the expected visit of INDIA bloc delegation from Delhi. https://t.co/eTFgiF4GMB— ANI (@ANI) November 29, 2026
இதனிடையே இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சந்திக்க உள்ளதை முன்னிட்டு, அவரது இல்லத்தில் கூடுதல் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.
Go Back Congress: இதனிடையே, சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இல்லத்திற்கு முன் இன்று பிற்பகல் 3 மணியளவில் குவிந்த திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள், Go Back Congress என்று கோஷம் எழுப்பினர்.
திமுக வழக்கறிஞர் பிரிவை சேர்ந்த சரண்யா நடராஜன். Go Back Congress என்ற பதாகையை ஏந்தி பிடித்தார். அவரை அங்கிருந்து காவல் துறையினர் அப்புறப்படுத்தினர். எதற்காக இதுபோன்று பதாகை ஏந்தி இருக்கிறீர்கள்? என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதற்கு, 'பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை' என்று அவர் பதிலளித்தார்.