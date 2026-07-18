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அறிவாலய கதவை தட்டும் மோடி அரசு - ‘சிக்னல்’ கொடுத்த திமுக? தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவில் முக்கிய திருப்பம்!

மத்திய அரசு தரப் போகும் சட்டப்பூர்வ வாக்குறுதிகள் மற்றும் தென் மாநிலங்களுக்கான நாடாளுமன்ற இட ஒதுக்கீட்டுப் பாதுகாப்பு விகிதாச்சாரத்தை பொறுத்தே, கூட்டத் தொடரில் திமுகவின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது தெரிய வரும்.

அண்ணா அறிவாலயம் - கோப்புப்படம்
அண்ணா அறிவாலயம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 3:22 PM IST

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சென்னை: நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர் ஜூலை 20-ந் தேதி கூடும் நிலையில், 'தொகுதி மறுவரையறை மசோதா' மீண்டும் விவாதப் பொருளாக உருவெடுத்துள்ளது.

தொகுதி மறுவரையறை மசோதா என்றால் என்ன?

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 82-வது பிரிவின்படி, ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பிற்கு பிறகு, மாநிலங்களுக்கான நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எல்லைகளும் எண்ணிக்கையும் மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டும்.

இந்தியாவில் இதுவரை 1952, 1963, 1973 மற்றும் 2002 ஆகிய ஆண்டுகளில் நான்கு முறை தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

1971 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பிற்கு பிறகு, குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தை மிகச் சிறப்பாக அமல்படுத்திய தென் மாநிலங்களில் மக்கள்தொகை கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் வடமாநிலங்களில் மக்கள்தொகை எகிறியது. மக்கள்தொகைக்கு ஏற்ப தொகுதிகளை அதிகரித்தால், குடும்பக் கட்டுப்பாட்டை ஒழுங்காக பின்பற்றிய தென் மாநிலங்களுக்கு துரோகம் இழைப்பது போலாகும் என்பதால், அன்றைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி 2000-ம் ஆண்டு வரை தொகுதி மறுவரையறையை அதிரடியாக முடக்கினார்.

2001-ல் வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்த போது, இந்த முடக்கம் மேலும் 25 ஆண்டுகளுக்கு, அதாவது 2026-ம் ஆண்டு வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. 2002-ல் எல்லைகள் மட்டுமே மாற்றியமைக்கப்பட்டனவே தவிர, எம்பிக்களின் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்படவில்லை.

வாஜ்பாய் அரசு விதித்த 25 ஆண்டு கால தடை தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளதாலும், தற்போது நாடு தழுவிய புதிய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு தொடங்கியதாலும், புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தில் 850-க்கும் மேற்பட்ட எம்பிக்கள் அமரும் வகையில் இடவசதி செய்யப்பட்டுள்ளதாலும், இந்த மசோதாவை நிறைவேற்ற மோடி அரசு முழு வீச்சில் இறங்கியுள்ளது.

மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகள் மறுவரையறை செய்யப்பட்டால், குடும்பக்கட்டுப்பாட்டை முழுமையாக அமல்படுத்திய தென் மாநிலங்களின், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வடமாநிலங்களை விட கணிசமாக குறைந்துவிடும் என்ற அச்சம் நீண்ட காலமாகவே உள்ளது.

வெளிநாடு சென்றுள்ள திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், அக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தை அங்கிருந்த படியே காணொலியில் நடத்தினார். அப்போது எம்பிக்களுக்கு அவர் பல்வேறு வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்கினார்.

"திமுகவின் ஆதரவைக் கோருவோம்" – ராம்தாஸ் அத்வாலே

இந்த நிலையில், சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை இணையமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படுவது உறுதி என கூறினார்.

அப்போது அவர், "தொகுதி மறுவரையறை செய்வதால் தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவத்திற்கு எந்தவித ஆபத்தும் இல்லை. மாறாக நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை ஒட்டுமொத்தமாக அதிகரிக்கவே செய்யும்.

எனவே, இந்த மசோதாவிற்கு திமுகவின் ஆதரவை பாஜக மற்றும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் மூத்த தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முறைப்படி கோருவார்கள்" என்று அதிரடியாக தெரிவித்தார்.

மேலும், 'இந்தியா' கூட்டணியின் தற்போதைய பலவீனமான சூழலை சுட்டிக் காட்டிய அத்வாலே, "திமுக தற்போது காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணியின் முழக்கங்களுக்கு கட்டுப்படாமல், தமிழ்நாட்டின் நலன் சார்ந்து தனித்து சிந்திக்க தொடங்கியுள்ளது. எனவே, அவர்கள் இந்த மசோதாவை ஆதரிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஒருவேளை ஆதரிக்காவிட்டாலும், வாக்கெடுப்பை புறக்கணிப்பதன் மூலம் மறைமுகமாக மசோதா நிறைவேற வழிவகுப்பார்கள்" என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

ஈடிவி பாரத் ஊடகத்தில் வெளியான டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் பேட்டி

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு தீவிர எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த திமுக, மத்திய இணையமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே பேட்டிக்குப் பிறகு தனது உறுதியான நிலைப்பாட்டிலிருந்து சற்று பின்வாங்கியிருப்பதாக தெரிகிறது.

இது தொடர்பாக, அக் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், "மத்திய அரசு கொண்டுவரவுள்ள மாற்று மற்றும் திருத்தப்பட்ட புதிய தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு, அதன் உள்ளடக்கங்களை முழுமையாக ஆய்வு செய்து, அதன் பின்னர் அதனை ஆதரிப்பதா? அல்லது எதிர்ப்பதா? என்று திமுக முடிவு செய்யும்" என கூறினார்.

மக்கள்தொகையை கட்டுப்படுத்திய தென் மாநிலங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் (தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறையாது என்பது உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள்) சட்டரீதியான உத்தரவாதம் மசோதாவில் இடம் பெற்றால், அதனைப் பரிசீலிக்க தயாராக இருக்கிறோம் என்று மறைமுகமாக 'பச்சைக் கொடி'யை காட்டியது திமுக.

காங்கிரஸ் தலைமையிலான 'இந்தியா' கூட்டணியில் மற்ற அனைத்து கட்சிகளும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை முழுமையாக எதிர்க்கும் நிலையில், திமுகவின் இந்த "பரிசீலிப்போம்" என்ற வார்த்தை தேசிய அளவில் உற்று நோக்கப்படுகிறது.

நாடாளுமன்றத்தில் தற்போதைய பலம்

தொகுதி மறுவரையறை மசோதா அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்த மசோதா என்பதால், இதனை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்ற மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை.

மக்களவையில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வலுவான பெரும்பான்மையை கொண்டுள்ளது. பாஜகவுக்கு மட்டும் 240 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இது தவிர தெலுங்கு தேசம், ஐக்கிய ஜனதா தளம், லோக் ஜனசக்தி உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளுக்கு 53 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இதனால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பலம் 293 ஆக உள்ளது.

மக்களவையில் 3-ல் 2 பங்கு என்பது 362 ஆகும். இதனை அடைய பாஜக கூட்டணிக்கு இன்னும் 69 உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தேவை.

இந்த நிலையில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் சிவசேனா கட்சிகளை சேர்ந்த 26 மக்களவை உறுப்பினர்கள் (20 திரிணாமுல் மற்றும் 6 சிவசேனா உத்தவ்) அதிருப்தியில் உள்ள நிலையில், வரவிருக்கும் கூட்டத் தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு ஆதரவாக அவர்கள் வாக்களிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவ்வாறு நடந்தால், மசோதாவுக்கு 319 உறுப்பினர்கள் ஆதரவு கிடைத்துவிடும்.

நாடாளுமன்றத்தில் திமுகவின் பலம்

மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை இரண்டிலும் சேர்த்து இந்தியாவின் 3-வது பெரிய கட்சியாக திமுக திகழ்கிறது. மக்களவையில் 22, மாநிலங்களவையில் 10 என ஒட்டுமொத்தமாக திமுகவுக்கு 32 எம்பிக்கள் உள்ளனர்.

தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மீதான வாக்கெடுப்பை திமுகவின் 22 எம்பிக்கள் புறக்கணித்தால், மசோதா நிறைவேறுவதற்கான இலக்கு 362-லிருந்து 348 ஆகக் குறையும். இது பாஜகவின் சுமையைக் குறைக்கும் ஒரு மறைமுக உதவியாகவே அமையும்.

தென் மாநிலங்களின் குரல் நசுக்கப்படக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கும் திமுக, மத்திய அரசுடன் பேசி தமிழ்நாட்டின் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படாது என்பது உள்ளிட்ட உத்தரவாதங்களை மசோதாவில் சேர்க்க வலியுறுத்த வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.

இதற்கு மத்திய அரசு தரப் போகும் சட்டப்பூர்வ வாக்குறுதிகள் மற்றும் தென் மாநிலங்களுக்கான நாடாளுமன்ற இடஒதுக்கீட்டுப் பாதுகாப்பு விகிதாச்சாரத்தை பொறுத்தே, கூட்டத் தொடரில் திமுகவின் நிலைப்பாடு என்ன? என்பது தெரிய வரும். இதனால், தேசிய அரசியலின் ஒட்டு மொத்த பார்வையும் தற்போது அறிவாலயத்தை நோக்கி திரும்பியுள்ளது.

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