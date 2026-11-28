'திமுகவின் நிலைப்பாடு தேசத்திற்கு ஆபத்தானது'- திருமாவளவன் ஆவேசம்
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிராக வாக்களிப்போம் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூறியுள்ளார்.
Published : November 28, 2026 at 4:28 PM IST
சென்னை: "தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக திமுக எடுத்திருக்கும் நிலைப்பாடு தேசத்திற்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது" என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கிய நிலையில், மத நல்லிணக்கம் மற்றும் மக்கள் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி சென்னை எழும்பூரில் இடதுசாரி கட்சிகள் சார்பில் இன்று (நவம்பர் 28) அமைதி பேரணி நடைபெற்றது.
இந்த பேரணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் மற்றும் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் முன்னாள் எம்எல்ஏ அப்துல் சமது உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பேரணியின் போது, திருப்பரங்குன்றத்தில் பல நூற்றாண்டு மரபை பாதுகாப்போம்; மதவெறி அரசியலுக்கு தமிழ்நாட்டில் இடமில்லை போன்ற முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஏற்புடையது அல்ல
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், "இதுவொரு நல்லிணக்கப் பேரணி. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஏற்புடையது அல்ல. ஒரு குடும்பம் போல் நல்லிணக்கத்தோடு வாழும் தமிழ்நாட்டு மக்களை எந்தத் தீர்ப்பாலும் அடிப்படைவாதிகளாலும் பிரிக்க முடியாது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மு.க.ஸ்டாலின் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் கூறுகையில், "மலைமேல் இருப்பது தீபத்தூண் அல்ல, அது எல்லைக்கல் (அளவு கல்) மட்டுமே என வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இடைக்காலத் தீர்ப்பு என்ற பெயரில் உச்சநீதிமன்றம் இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது; மதவெறி சக்திகள் என்ன முயற்சி செய்தாலும், தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்றென்றும் ஒற்றுமைக்கும், மதச்சார்பின்மைக்கும் ஆதரவாகவே இருப்பார்கள்.
ஊடகங்களில் திமுக, பாஜகவினுடைய தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவின் முயற்சிக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது; ஆதரவு தருகிறது என்று செய்திகள் நேற்று முதலே வந்தன. எக்காரணம் கொண்டும் தமிழ்நாட்டின் நலனைப் பாதுகாப்போம், எங்களுடைய கொள்கை முடிவில் எந்தவிதமான மாற்றமும் இல்லை என்பதை மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார். இப்போது எந்த அடிப்படையில் பாஜகவின் இந்தத் தொகுதி மறுவரையறைக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார்கள் என்பதை அவர்கள் விளக்க வேண்டும்.
மசோதாவுக்கு எதிராக வாக்களிப்போம்
பாஜக தரப்பில் இருந்து திமுகவிற்கு என்ன அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை அவர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். இடதுசாரிக் கட்சிகளைப் பொறுத்த அளவில், பாராளுமன்றத்தில் இந்த மசோதா வரும் போது நாங்கள் எதிராக வாக்களிப்பது என்று முடிவு எடுத்துள்ளோம். திமுகவின் மனமாற்றத்திற்கு என்ன காரணம் என்ற கேள்வி எழுகிறது. திருப்பரங்குன்றம் சம்மந்தமான எந்தவிதமான கருத்தையும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கூறவில்லை.
மிகவும் மோசமான அறிக்கை திமுகவின் சார்பில் நேற்றைய தீர்ப்பு சம்மந்தமாக வந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் இருக்கும் போது, உச்ச நீதிமன்றம் தமிழ்நாட்டின் ஒருபகுதியைத் தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக் கொள்வது கூட்டாட்சிக்கு எதிரான ஒன்று. மலையை நீதிமன்றக் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். இவ்வளவு பெரிய அச்சுறுத்தல் மாநில கூட்டாட்சிக்கு வந்துள்ள நிலையில் அந்தத் தீர்ப்பு சம்மந்தமாக ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்" என்றார்.
அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும்
முன்னாள் எம்எல்ஏ அப்துல் சமது பேசுகையில், "தர்ஹாவுக்கு அருகிலுள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என திருப்பரங்குன்றம் பக்தர்களோ அல்லது மதுரை மக்களோ கோரிக்கை வைக்கவில்லை; வழக்கம் போல உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் பகுதியில் இந்த ஆண்டும் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. மேலும், மாநில உரிமையைப் பறித்து மலையை மத்திய பாதுகாப்புப் படையிடம் ஒப்படைத்திருப்பது தவறான முன்மாதிரி; இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தையும், சட்டமன்றத்தையும் கூட்டி அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.
திருப்பரங்குன்றம் பிரச்சனையில் அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்நிலையில் தமிழகத்தின் மதநல்லிணக்கம், மக்கள் ஒற்றுமையை பாதுகாக்க இடதுசாரி கட்சிகள் சார்பில் நடைபெற்ற பேரணியில் கலந்துகொண்டேன். அதன் பின்னர் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில்... https://t.co/EDw7O4lrE2— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) November 28, 2026
தமிழ்நாடு அரசை அச்சுறுத்தும் வகையில் தீர்ப்பு
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், "தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பை நாங்கள் ஏற்கவில்லை. அதனை நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம். இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு சரியான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டதுடன், அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர்களும், மிகச்சரியாக வாதாடினார்கள். ஆனால், இதனை ஏதோ ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக எடுத்துக் கொண்டு, தமிழ்நாடு அரசை அச்சுறுத்தும் வகையில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
கார்த்திகை தீபத்தன்று தீபம் ஏற்றுவது தான் மரபு. கார்த்திகை தீபம் முடிந்த பின்னர் தீபம் ஏற்றச் சொல்வது முறையல்ல. மேலும், தீபம் ஏற்றக் கூடிய தூண் தீபத்தூணா அல்லது சர்வே கல்லா என்பதை முறையாக ஆய்வு செய்யாமல் தீபம் ஏற்றச் சொன்னது தவறானது. நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை அவசர அவசரமாக எடுத்த நீதிமன்றம், அதற்கு முன்னதாகச் சீராய்வு மனுவை விசாரித்திருக்க வேண்டும். பிரதமர் எதை விரும்புகிறாரோ, அதையே உச்சநீதிமன்றம் நிறைவேற்றியிருக்கிறது என்பதைப் பிரதமரின் எக்ஸ் தளப் பதிவின் மூலமே தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது" என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
திமுகவின் நிலைப்பாடு தேசத்திற்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு திமுக ஆதரவு அளித்திருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த திருமாவளவன், "தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் திமுக எடுத்திருக்கும் நிலைப்பாடு என்பது உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை விடவும் அதிக அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது. திமுக எடுத்திருக்கக் கூடிய இந்த நிலைப்பாடு தேசத்திற்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது. இது சங்பரிவாரத்தின் சதிக்கு ஆதரவாகச் செயல்படுவதாக அமைந்துள்ளது. மேலும் இது ஒரே தேசம், ஒரே நாடு என்ற சதி அரசியலுக்கே வழிவகுக்கும்" என்று தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார்.