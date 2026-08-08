தொகுதி மறுவரையறையில் தமிழகத்தின் உரிமையை பாதுகாக்க பேரவையில் தீர்மானம் - எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக முடிவு
தொகுதி மறுவரையறை மூலம் தமிழ்நாடு உள்பட தென் மாநிலங்களின் உரிமைகள் பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழல் உருவாகியுள்ளதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 8, 2026 at 9:32 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 9:42 PM IST
சென்னை: தற்போதுள்ள நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையில் எந்த மாற்றமும் செய்யக்கூடாது, தமிழ்நாட்டின் உரிமைகள் மற்றும் நலன்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் எனக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மக்களவைத் தொகுதி மறுவரையறைச் சட்டத் திருத்த மசோதா விவகாரம் குறித்து சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் இன்று (ஆக.08) மாலை 05.00 மணிக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சிகளின் எம்பிக்களின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் தவெகவின் கூட்டணிக் கட்சிகளான காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் எம்பிக்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தை அதிமுக, திமுக, தேமுதிக, பாமக, மக்கள் நீதி மய்யம் ஆகிய கட்சிகள் புறக்கணித்தன.
மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையை சேர்த்து தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 57 எம்பிக்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில், மதிமுக சார்பில் துரை வைகோ, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன், ரவிக்குமார், சிபிஐ சார்பில் சுப்பராயன், செல்வராஜ், சிபிஎம் சார்பில் சு.வெங்கடேசன், சச்சுதானந்தம், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சார்பில் நவாஸ் கனி ஆகிய எம்.பி.க்கள் பங்கேற்றனர்.
காங்கிரஸ் சார்பில் ஜோதிமணி, மாணிக்கம் தாகூர், சசிகாந்த் செந்தில், பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, ப.சிதம்பரம், கார்த்தி சிதம்பரம், விஜய் வசந்த், விஷ்ணு பிரசாத், ராபர்ட் புரூஸ், கோபிநாத், கிறிஸ்டோபர் திலக் என 19 எம்பிக்கள் கலந்து கொண்டனர். காங்கிரஸ் எம்பி சுதா, தான் கட்சிப் பணிக்காக கர்நாடகாவில் இருப்பதால் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளைச் சேர்ந்த 37 எம்பிக்கள், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை. இந்தக் கூட்டத்தில் தொகுதி மறுவரையறை குறித்தும், அதனால் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்தும் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
'பாஜகவின் ஆஃபர் கதை'
கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், "பாஜக பல்வேறு ஏமாற்று வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது. 50 சதவீதம் கூட்டுவோம், 60 சதவீதம் கூட்டுவோம் என பல்வேறு ஆஃபர் கதைகளை கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆஃபர்களில் ஏமாந்துவிடாமல் இருக்க வேண்டும். இந்த முன்னெடுப்பு மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறும்.
எங்களைப் பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த விதத்திலும் துரோகம் நடக்காமல் பார்த்துக்கொள்வது மிக முக்கியம். தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை எந்தவொரு தொகுதி மறுவரையறையும் நியாயமானதாக இருக்காது. தமிழ்நாட்டை ஏமாற்றுவதற்கான வேலைதான் இது.
உண்மையிலேயே பாஜகவும் மிகப்பெரிய அளவில் சதி செய்கிறது. இந்தச் சதியில் தமிழ்நாடு ஏமாந்துவிடக் கூடாது. 'ஃபேர் டீலிமிட்டேஷன்' (Fair Delimitation) என்று கூறப்படுவது ஒரு தவறான புரிதல். தொகுதி மறுவரையறையே ஒரு பெரிய சதி. தமிழ்நாட்டின் அதிகாரத்தைப் பறிப்பதற்காகவே இந்தத் தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதை எதிர்த்து 543 மக்களவைத் தொகுதிகளையும், 39 தமிழ்நாட்டு மக்களவைத் தொகுதிகளையும் பாதுகாப்பது மிக முக்கியம். எங்களைப் பொறுத்தவரை, 543 தொகுதிகளும், தமிழ்நாட்டின் 39 தொகுதிகளும் நியாயமான பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
எப்போது தொகுதி மறுவரையறை நடந்தாலும், தமிழ்நாட்டுக்கு நியாயமான தொகுதி மறுவரையறை வழங்கப்படாது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான ஃபேக் டீலிமிட்டேஷனை தான் கொண்டு வருவார்கள்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
'ஃபேர் டீலிமிட்டேஷன் அல்ல நோ டீலிமிட்டேஷன்'
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சு.வெங்கடேசன் கூறுகையில், "தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக 42-வது அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்தம் 1976-ல் கொண்டு வரப்பட்டது. தொடர்ந்து, 84- வது அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்தம் 2001-ல் கொண்டு வரப்பட்டது. அதன் காலக்கெடு வரும் டிசம்பர் மாதத்துடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு மற்றும் தென் மாநிலங்களின் உரிமைகள், அதிகாரத்தின் வலிமை பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காக தொடர்ந்து நாம் முயற்சி செய்து வருகிறோம்.
கடந்த திமுக ஆட்சியின்போது, அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அந்தக் கூட்டத்தில், 'ஃபேர் டீலிமிட்டேஷன்' என்ற பெயரில் மாநிலங்களின் உரிமைகள் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றினோம்.
அதற்குப் பிறகு, ஏப்ரல் 16- ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டபோது, அரசியலமைப்பின் 131-வது சட்டத்திருத்தம் தொடர்பான விவாதத்தின்போது, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சட்டத்தை முன்வைத்து உரையாற்றினார். அப்போது, அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50% வரை தொகுதிகள் அதிகரிக்கப்படும் என்பதை ஒரு சலுகையைப் போன்று அவர் தெரிவித்தார்.
ஆனால், அந்த அம்சம் சட்டத்தில் இடம்பெறவில்லை. இருந்தபோதிலும், அந்த சட்டத்தை நாம் எதிர்த்தோம். இன்றைக்கு, அன்று அவர் கூறிய அந்த வார்த்தைகள் மீண்டும் சட்ட வடிவம் பெறப்போகிறது என்ற செய்தி நாடு முழுவதும் பேசப்பட்டு வருகிறது. இது ஒரு ஏமாற்று வேலை. ஏனென்றால், 'ஃபேர் டீலிமிட்டேஷன் என்பது நோ டீலிமிட்டேஷன்' என்பதுதான். அதுதான் உண்மையான ஃபேர் டீலிமிட்டேஷன். தொகுதி மறுவரையறைக் குழு இந்தியா முழுவதும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை 522- லிருந்து 543 ஆக உயர்த்தியபோது, தமிழ்நாட்டின் நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 41-லிருந்து 39 ஆகக் குறைந்தது.
எனவே, தற்போது உள்ள 543 மக்களவைத் தொகுதிகள் என்ற எண்ணிக்கையும், மாநிலங்களுக்குத் தற்போது ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களது நிலைப்பாடு. இந்தக் கருத்தை அனைத்து கட்சிகளும் இன்று தெரிவித்துள்ளோம். அனைத்து கட்சிகளும் ஒருமித்த கருத்துடன் இதுதொடர்பான தீர்மானத்தையும் நிறைவேற்றியுள்ளோம். மேலும், இதுதொடர்பான தீர்மானத்தை சட்டப்பேரவையிலும் கொண்டு வருவோம் என்று முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'தொகுதி மறுவரையறை தேவையில்லை'
செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், "முதலமைச்சர் தலைமையில் இன்று தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ், இடதுசாரி கட்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர். தொகுதி மறுவரையறை மூலம் தமிழ்நாடு மற்றும் தென் மாநிலங்களின் உரிமைகள் பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதனால் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மிகப்பெரிய அநீதி ஏற்படும் நிலை உருவாகும் எனக் கூட்டத்தில் பல்வேறு கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டன.
கூட்டத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவித்த அனைத்து கருத்துகளையும் பரிசீலித்து, முக்கியமான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தொகுதி மறுவரையறை தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையில்லை என்பதே கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது. தற்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையில் எந்த மாற்றமும் தேவையில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இதுவரை எந்தத் தரப்பிலிருந்தும் கோரிக்கை எழவில்லை. அப்படியிருக்கும்போது, எதற்காக இந்தத் தொகுதி மறுவரையறையை மேற்கொள்ள வேண்டும்? இதனால் யாருக்கு என்ன பயன்? எனவும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
மக்களின் தேவைக்காகவே பெரிய அளவிலான மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். ஆனால், மக்களிடமிருந்து எந்தக் கோரிக்கையும் இல்லாத நிலையில், திடீரென தொகுதி மறுவரையறையை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொகுதி மறுவரையறை என்பது மக்களின் நலனுக்காக அல்லாமல், தேர்தல் கணக்குகளுக்காகவும் எண்ணிக்கைகளை மாற்றுவதற்காகவும் மேற்கொள்ளப்படுவதாக சந்தேகம் எழுகிறது. குறிப்பாக, பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அரசியல் தேவைக்காக இதுபோன்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறதா? என்ற கேள்வியும் எழுப்பப்பட்டது.
எனவே, தற்போதுள்ள தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையில் எந்த மாற்றமும் செய்யக்கூடாது என்றும், தமிழ்நாட்டின் உரிமைகள் மற்றும் நலன்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும்" என்றும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தீர்மானம்
தொகுதி மறுவரையறை விஷயத்தில், தமிழ்நாடு மற்றும் தென்னிந்திய மாநிலங்களின் உரிமையை நிரந்தரமாகப் பாதுகாத்திட தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் அரசினர் தனித் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் இன்றைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
அத்துடன், தமிழகத்தின் 39 நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை அப்படியே தொடர வேண்டும் எனவும் இன்றைய கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.