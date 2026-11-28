தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு - எதிர்த்து வாக்களிக்க போகும் தமிழ்நாடு எம்.பி.க்கள் யார் யார்?
தேமுதிகவின் எல்.கே.சுதீஷ் மற்றும் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் கமல்ஹாசன் ஆகியோரின் என்ன முடிவு எடுக்கப் போகிறார்கள் என்று இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. இவர்கள் இருவரும் திமுக சார்பில் மாநிலங்களவைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 28, 2026 at 3:20 PM IST
சென்னை: வரும் நவம்பர் 30-ஆம் தேதி நடைபெறும் நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத் தொடரில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்யவுள்ள திருத்தப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, தமிழ்நாடு அரசியலில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.
நாட்டிலேயே தொகுதி மறுவரையறைக்கு முதன்முதலில் எதிர்ப்புக் குரல் எழுப்பி, தென் மாநிலங்களை ஒருங்கிணைத்த திமுக, தற்போது தங்களது நிபந்தனைகள் ஏற்கப்பட்டதாகக் கூறி மசோதாவை ஆதரிக்க முன் வந்திருப்பதாக அறிவித்துள்ளது.
அதே சமயம், தமிழ்நாட்டில் இருந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் இந்த மசோதாவை எதிர்த்து வாக்களிக்கத் தயாராகி வருகின்றனர்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா என்றால் என்ன?
மக்கள்தொகை வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப, ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் சமமான அளவு வாக்காளர்கள் இருக்கும் வகையில் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டப் பேரவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை நிர்ணயிப்பது மற்றும் எல்லைகளை மாற்றியமைப்பதே 'தொகுதி மறுவரையறை' ஆகும்.
இந்தியாவில் கடைசியாக 1971 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி மாநிலங்களுக்கான மக்களவை இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. அப்போது குடும்பக் கட்டுப்பாட்டை சிறப்பாக செயல்படுத்தும் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் குறையக் கூடாது என்பதற்காக, 2026-க்குப் பிறகு வரும் முதல் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு வரை இடங்களின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் செய்யக் கூடாது எனத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், மத்திய அரசு கடந்த இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் கொண்டு வர உத்தேசிக்கப்பட்ட மசோதாவில் 2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தொகுதிகளை பிரிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டிருந்தது. இதற்கு முதன்முதலாக தமிழ்நாட்டில் தான் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.
திமுகவின் நிலைப்பாடு கடந்து வந்த பாதை
மத்திய அரசு தொகுதி மறுவரையறை அறிவிப்பை வெளியிட்ட உடன், நாட்டிலேயே மக்கள்தொகை அடிப்படையிலான தொகுதி மறுவரையறையால் தென் மாநிலங்களுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும் என முதன்முதலில் சுட்டிக் காட்டி எதிர்ப்பைத் தொடங்கியது திமுக.
2024 பிப்ரவரி மாதம் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் 2026 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்யக் கூடாது எனத் தீர்மானம் நிறைவேற்றிய மு.க.ஸ்டாலின், 2025-ஆம் ஆண்டில் சென்னையில் பல்வேறு மாநிலத் தலைவர்களை ஒன்றிணைத்து 'நியாயமான தொகுதி மறுவரையறைக்கான கூட்டு நடவடிக்கைக் குழு' (Joint Action Committee) அமைத்தார்.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மத்திய அரசு தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த போது, அது தென் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை குறைக்கும் என கூறி திமுக கடுமையாக எதிர்த்தது. திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இந்த மசோதாவின் நகலை எரித்து தனது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்தார். அப்போது மக்களவையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் அந்த மசோதா தோல்வியடைந்தது.
மேலும்,2026 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்குப் பிறகு தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான அரசு அமைந்த நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டு வந்த தொகுதி மறுவரையறை எதிர்ப்புத் தீர்மானத்திற்கும் ஆதரவாக திமுக வாக்களித்தது. மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 543 ஆகவே நீட்டிக்க வேண்டும் என்று அன்த தீர்மானம் வலியுறுத்தியது.
திமுகவின் நிபந்தனைகளும் சமரசமும்
அதே நேரம், 'நாங்கள் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. நியாயமான மறுவரையறையையே கேட்கிறோம்' என திமுக தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது.
மக்களவை இடங்கள் உயர்த்தப்பட்டால் தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய 7.18 சதவீத பிரதிநிதித்துவப் பங்கு குறையக் கூடாது மற்றும் 1971 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படியான விகிதாச்சாரம் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்குத் தொடர வேண்டும் ஆகிய இரண்டு நிபந்தனைகளை திமுக முன்வைத்தது.
தொகுதி மறுவரையறைக்கு ஆதரவு நிலைப்பாடு
அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் சீராக 50 சதவீதம் இடங்களை உயர்த்துவதன் மூலம் தமிழ்நாட்டின் மக்களவைத் தொகுதிகள் 39-லிருந்து 59 ஆக உயரும் வகையிலும், 7.18% பங்கு அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்குப் பாதுகாக்கப்படும் வகையிலும் மத்திய அரசு மசோதாவில் திருத்தங்களைக் கொண்டு வந்து இருப்பதாக இன்றைய தினம் திமுக அறிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், தங்களது இரண்டு நிபந்தனைகளும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதால், மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று (நவம்பர் 28) நடைபெற்ற எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில் மசோதாவை ஆதரிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.
நாடாளுமன்றத்தில் திமுகவின் பலம்
நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவையில் திமுகவுக்கு 22 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். மேலும், மாநிலங்களவையில் திமுக சார்பில் 8 பேர் உள்ளனர். இது மட்டுமல்லாமல், திமுக கூட்டணியில் நீடிக்கும் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் கமல்ஹாசனும், தேமுதிகவின் சுதீஷும் மாநிலங்ளவையில் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.
எதிர்த்து வாக்களிக்க வாய்ப்புள்ள 17 பேர் யார்?
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவில் திமுக தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொண்ட போதிலும், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மற்ற முக்கியக் கட்சிகள் இதனை தொடர்ந்து எதிர்க்கின்றன. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 39 மக்களவை இடங்களில், திமுகவின் 22 எம்.பி.க்கள் மசோதாவை ஆதரிக்கவுள்ள நிலையில், மீதமுள்ள 17 பேரும் மசோதாவை எதிர்த்து வாக்களிக்க வாய்ப்புள்ளது.
மக்களவையில் காங்கிரஸுக்கு 9 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை எதிர்த்து வாக்களிப்பாளர்கள். விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு மக்களவையில் இரு உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இந்த மசோதாவை ஆதரிப்பது 'வரலாற்றுப் பிழை' ஆகி விடும் என திருமாவளவன் எச்சரித்து வருகிறார். திமுகவின் நிலைப்பாடு அதிர்ச்சியளிப்பதாகவும் அவர் விமர்சித்துள்ளார். இதனால், மசோதாவுக்கு எதிராக விசிக வாக்களிக்கும்.
மேலும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு மக்களவையில் தலா 2 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். மக்களவை இடங்களை 543 ஆகவே வைக்க வேண்டும் என்பதே இடதுசாரிகளின் நிலைப்பாடு. எனவே, இந்த கட்சிகளும் மசோதாவுக்கு எதிராகவே வாக்களிக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளன.
மதிமுகவுக்கு மக்களவையில் ஒரே ஒரு இடம் உள்ளது. தற்போதைய 543 இடங்களுக்குள்ளேயே மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் மதிமுக இருப்பதாலும், இண்டியா கூட்டணியில் அங்கம் வகிப்பதாலும், மசோதாவுக்கு எதிராக மதிமுக வாக்களிக்கும்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு மக்களவையில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு இடம் உள்ளது. சட்டப் பேரவைத் தீர்மானத்தின் படி மக்களவை உறுப்பினர்களின எண்ணிக்கையை 543-ல் இருந்து அதிகரிக்கக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருப்பதால், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியும் மசோதைவை எதிர்த்து வாக்களிக்கும்.
மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள்
மாநிலங்களவையில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மொத்தம் 18 பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். இவர்களில் திமுகவை சேர்ந்த 8 எம்பிக்கள் ஆதரித்து வாக்களிக்க உள்ளனர்.
காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த ப.சிதம்பரம், பிரவீன் சக்கரவர்த்தி மற்றும் கிறிஸ்டோபர் திலக் ஆகியோர் மசோதாவை எதிர்த்து வாக்களிப்பார்கள்.
இது மட்டுமல்லாமல், பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் அதிமுகவின் 4 எம்.பி.க்கள் மற்றும் பாமகவின் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோர் மசோதாவுக்கு ஆதரவு தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், தேமுதிகவின் எல்.கே. சுதீஷ் மற்றும் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் கமல்ஹாசன் ஆகியோரின் என்ன முடிவு எடுக்கப் போகிறார்கள் என்பது இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. இவர்கள் இருவரும் திமுக சார்பில் மாநிலங்களவைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.