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தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் குறித்து ஆலோசிக்க அனைத்துக் கட்சி எம்.பி.க்களுக்கு முதல்வர் விஜய் அழைப்பு

காவிரி விவகாரத்தில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தைத் தவிர்த்து வரும் தவெக தலைமையிலான அரசு, தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் அனைத்துக் கட்சி எம்.பி.க்களின் ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருப்பது உற்று நோக்கப்படுகிறது.

நாடாளுமன்றம்- கோப்புப்படம்
நாடாளுமன்றம்- கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 8:20 PM IST

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சென்னை: நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திருத்த மசோதா குறித்து விவாதிப்பதற்காக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அனைத்துக் கட்சிகளின் எம்.பி.க்களுக்கும் முதலமைச்சர் விஜய் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்தக் கூட்டத்தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திருத்த மசோதாவை தாக்கல் செய்து நிறைவேற்ற மத்திய அரசு உத்தேசித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளதாகவும், மக்களவை, மாநிலங்களவையில் இந்த சட்டத் திருத்த மசோதாவைத் தாக்கல் செய்து நிறைவேற்ற போதிய எம்.பி.க்களின் ஆதரவு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் பெரும்பாலான அக்கட்சியைச் சேர்ந்த எம்.பி.க்கள், உத்தவ் சிவசேனாவில் இருந்து சில எம்.பி.க்கள் பாஜக தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணிக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளனர்.

இந்த சூழலில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்து விவாதிப்பதற்காக தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளின் நாடாளுமன்ற மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

மத்திய அரசால் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள தொகுதி மறுவரையறைப் பணிகள் மற்றும் அதனால் தமிழ்நாட்டிற்கு ஏற்படும் தாக்கங்கள் குறித்து தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் (மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை) கலந்தாய்வுக் கூட்டம், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் வரும் ஆக.08- ஆம் தேதி அன்று பிற்பகல் 03.00 மணிக்கு சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தின் கூட்டரங்கின் மூன்றாம் தளத்தில் நடத்திட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது

இக்கூட்டத்திற்கான அழைப்பிதழ் புதுதில்லியிலுள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அனைத்து மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது என்று தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் 17- ஆம் தேதி, நாடாளுமன்ற மக்களவையில் தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திருத்த மசோதாவை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்திருந்த நிலையில், மசோதா மீது நடத்தப்பட்ட வாக்கெடுப்பில் 298 எம்.பி.க்கள் ஆதரவாகவும், 230 எம்.பி.க்கள் எதிர்த்தும் வாக்களித்திருந்தனர். இதனால் மசோதா தோல்வியடைந்தது. இந்த மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

காவிரி விவகாரத்தில் அனைத்துக் கூட்டத்தைத் தவிர்த்து வரும் தவெக தலைமையிலான அரசு, தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் அனைத்துக் கட்சிகளின் எம்.பி.க்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்த உள்ளது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் விஜய், முதலமைச்சராக பதவியேற்றதில் இருந்து தற்போது முதன்முறையாக அனைத்துக் கட்சிகளின் எம்.பி.க்களுடன் அவர் ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

தொகுதி மறுவரையறை மசோதா
முதலமைச்சர் விஜய் அழைப்பு
TAMIL NADU MPS
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DELIMITATION BILL 2026 DISCUSSION

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