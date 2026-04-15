நாளை தமிழ்நாட்டில் கருப்புக்கொடி போராட்டம்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

"தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திருத்தம் தமிழ்நாட்டுக்கும், தென்மாநிலங்களுக்கும் இழைக்கப்படும் அநீதி" என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது கடும் எதிர்ப்பை பதிவுச் செய்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 15, 2026 at 12:46 PM IST

சென்னை: நாடாளுமன்ற மக்களவையில் மேற்கொள்ளப்படும் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக நாளை (ஏப்ரல் 16) தமிழ்நாட்டில் கருப்புக்கொடி போராட்டம் நடைபெறும் என்று திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை தற்போது 543 ஆக உள்ளது. இதை அரசமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா மூலம் திருத்தம் செய்து, மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 850 ஆக உயர்த்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டு அதற்கான நடவடிக்கைகளையும் தொடங்கியுள்ளது. இதற்கான மசோதாவை நாளை (ஏப்ரல் 16) முதல் வரும் ஏப்ரல் 18- ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், திமுக எம்.பி.க்களின் அவசர் ஆலோசனை கூட்டம், அக்கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று (ஏப்ரல் 15) காலை 11.00 மணியளவில் காணொளி வாயிலாக நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், மக்களவையில் தொகுதி மறுவரையறைத் தொடர்பான சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு தங்களது எதிர்ப்பை எவ்வாறு பதிவுச் செய்வது? எம்.பி.க்களின் செயல்பாடுகள் நாடாளுமன்றத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும்? இந்த விவகாரத்தில் தென்மாநிலங்களில் உள்ள கட்சிகளிடம் ஆதரவு கோருவது? உள்ளிட்டவைக் குறித்து ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திமுக எம்.பி.க்களுடனான கூட்டத்திற்கு பிறகு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அத்துடன் காணொளியையும் வெளியிட்டு மத்திய பாஜக அரசுக்கு தனது கடும் எதிர்ப்பை பதிவுச் செய்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் எக்ஸ் பதிவில், "உயரட்டும் கருப்புக்கொடி! தமிழ்நாடு போராடும்! தமிழ்நாடு வெல்லும்! இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காகப் பாடுபட்ட குற்றத்துக்காக தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்களுக்குத் தண்டனையா? ஒன்றிய பாஜக அரசு நாளை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவரவுள்ள தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திருத்தம் தமிழ்நாட்டுக்கும், தென்மாநிலங்களுக்கும் இழைக்கப்படும் “மாபெரும் வரலாற்று அநீதி”!

விந்திய மலைக்கு தெற்கே உள்ள தென்னிந்தியர் ஒவ்வொருவரும் கொதித்துப் போயிருக்கிறோம். நெருப்போடு விளையாடுகிறது பாஜக! தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராகத் தமிழ்நாடு முழுவதும் வீடுகளிலும், பொது இடங்களிலும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம் நாளை நடக்கும்.

தமிழ்நாட்டின் குரலை மதித்து ஒன்றிய அரசு பின்வாங்கவில்லை என்றால், அதற்கான விளைவுகளை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். இதற்காக, மிகப்பெரிய விலையை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும்! திமுக தலைவராக, அனைத்துக்கும் மேல் சுயமரியாதையுள்ள தமிழனாக மீண்டும் எச்சரிக்கிறேன்! Let the black flags rise! #TNWillFightTNWillWin "என்ற ஹேஷ்டாக்குடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

