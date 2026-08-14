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'டெல்லி தேநீர் விருந்துகளும் தமிழக அரசியலும்'| சபாநாயகர் தேநீர் விருந்தில் கனிமொழி பங்கேற்றது சர்ச்சையானது ஏன்?

டெல்லி தேநீர் கோப்பையில் சுழலும் இந்த அரசியல் புயல், வரும் நாட்களில் இன்னும் பல திருப்பங்களை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜெயலலிதா மற்றும் கனிமொழி - கோப்புப்படம்
ஜெயலலிதா மற்றும் கனிமொழி - கோப்புப்படம் (ADMK and DMK)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 7:02 PM IST

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- By எஸ்.சையத் இப்ராஹிம்

டெல்லியில் நடக்கும் அரசியல் தேநீர் விருந்துகள் எப்போதும் வெறும் உபசரிப்புகளாக முடிவதில்லை. அவை பல வரலாற்று அரசியல் மாற்றங்களுக்கு அச்சாணியாக அமைந்திருக்கின்றன. 1999-ல் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா டெல்லியில் கலந்து கொண்ட ஒரு தேநீர் விருந்து வாஜ்பாய் ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு காரணமாக அமைந்தது முதல், நேற்று (ஆகஸ்ட் 13, 2026) மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா நடத்திய தேநீர் விருந்தில் திமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் கனிமொழி பங்கேற்றது வரை டெல்லி தேநீர் விருந்துகளுக்கும் தமிழக அரசியலுக்கும் இடையேயான பந்தம் மிகவும் சுவாரஸ்யமானது.

சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவின் தேநீர் விருந்து

டெல்லியில் நேற்று நடைபெற்ற தேநீர் விருந்து ஒன்று தமிழக அரசியலில் பூகம்பத்தை கிளப்பியுள்ளது. நேற்றுடன் (ஆகஸ்ட் 13, 2026) நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர் நிறைவடைந்ததை ஒட்டி, சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா வழக்கமான தேநீர் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.

நீட் தேர்வு முறைகேடு, டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீதான போலீசாரின் தடியடி உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களை முன் வைத்து காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட ‘இண்டியா’ கூட்டணி கட்சிகள் சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவின் தேநீர் விருந்தை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்தன.

ஆனால், யாரும் எதிர்பாராத வகையில், திமுக நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் கனிமொழி, எம்பிக்கள் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் மற்றும் ராணி ஸ்ரீகுமார் ஆகியோருடன் சபாநாயகரின் தேநீர் விருந்தில் கலந்து கொண்டார். அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆகியோருடன் கனிமொழி சுமுகமாக உரையாடிய புகைப்படங்கள் வெளியானதே தற்போதைய அரசியல் விவாதங்களுக்கு பிரதான காரணமாக மாறியுள்ளது.

ராகுல் காந்தியின் ‘எட்டப்பர்’ பேச்சு

இந்த தேநீர் விருந்து பங்கேற்பு திடீரென அரங்கேறிய ஒன்று போல் தெரியவில்லை. கடந்த ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி மகாபலிபுரத்திற்கு வருகை தந்த மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் குறித்து பேசும் போது, "தமிழ்நாட்டின் அரசியல் அதிகாரத்தை பறிக்கும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் ஆதரிப்பவர்கள் 21-ம் நூற்றாண்டின் எட்டப்பர்கள்" என்று மிக கடுமையாக சாடினார்.

தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரத்தில், பாஜக பக்கம் திமுக சாயப் போகிறது என்ற பேச்சு அடிபட்ட நிலையில், ராகுல் காந்தியின் இந்த ‘எட்டப்பர்’ பேச்சு தமிழக அரசியல் களத்தை மேலும் சூடாக்கியது. இதன் வெளிப்படாகவே சபாநாயகர் விருந்தில் திமுகவை வெளிப்படையாக பங்கேற்க வைத்திருக்கலாம் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.

கனிமொழி பதிலடி

இந்த நிலையில் டெல்லியில் இருந்து இன்று காலை சென்னை திரும்பிய கனிமொழி, விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது தேநீர் விருந்தை புறக்கணிக்கும் இண்டியா கூட்டணியின் முடிவை திமுக ஏன் மீறியது என்று செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, "இதில் என்ன சர்ச்சை இருக்கிறது? திமுக இப்போது 'இண்டியா' கூட்டணியில் இல்லை. அந்தக் கூட்டணியில் இப்போது காங்கிரஸ் மட்டும் தான் இருக்கிறது" என்று பதில் அளித்து காங்கிரஸுடனான திமுகவின் அரசியல் பந்தம் முற்றிலும் முடிவுக்கு வந்துவிட்டதை உறுதிப்படுத்தினார்.

சபாநாயகரை சந்தித்ததற்கான காரணத்தை விளக்கிய அவர், "காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்து திமுக விலகியதை தொடர்ந்து, மக்களவையில் திமுக எம்.பி.க்களுக்கான இருக்கை அமைப்புகளை மாற்றி அமைக்கக் கோரி சபாநாயகருக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தோம். அது குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை கேட்டு நினைவூட்டுவதற்காகவே இந்த தேநீர் விருந்து வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொண்டோம்" என்று கூறினார்.

அமைச்சர் நிர்மல்குமாரின் குற்றச்சாட்டு

கனிமொழி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த சிறிது நேரத்தில், தமிழ்நாடு மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் இன்று (ஆகஸ்ட் 14) தலைமைச் செயலகத்தில் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து, திமுகவுக்கு எதிராக அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.

அப்போது அவர், "திமுக இதுவரை திரைக்குப் பின்னால் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் நடத்தி வந்த கள்ளக் கூட்டணி, இப்போது சபாநாயகரின் தேநீர் விருந்து மூலம் பகிரங்கமாக வெளிப்பட்டுள்ளது" என்றார். மேலும், "திமுக தலைவர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் மீதான பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் மத்தியப் புலனாய்வு அமைப்புகளின் வழக்குகளிலிருந்து தங்களைக் காத்துக் கொள்ளவே, மத்திய பாஜக அரசிடம் திமுக முற்றிலுமாக சரணடைந்துள்ளது" என்றும் குற்றம்சாட்டினார்.

ஆனால், அவர் அதோடு மட்டும் நிறுத்தாமல், "திமுக எம்.பி. திருச்சி சிவா விரைவில் மத்திய கேபினட் அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவார் என அனிதா ராதாகிருஷ்ணனே பேசியுள்ளார். இதிலிருந்தே இவர்களின் டெல்லி டீலிங் முடிந்து விட்டது தெளிவாகிறது" என்றும் விமர்சனத்தை முன் வைத்தார்.

1999-ல் உலுக்கிய ஜெயலலிதா பங்கேற்ற தேநீர் விருந்து

27 ஆண்டுக்கு முன், அதாவது 1999-ல் மத்தியில் வாஜ்பாய் தலைமையிலான பாஜக கூட்டணி அரசு ஆட்சியில் இருந்தது. அந்த கூட்டணியில் அதிமுகவும் இடம் பெற்றிருந்தது. மத்திய அரசுடன் ஏற்பட்ட சில அரசியல் முரண்பாடுகள் காரணமாக, மறைந்த தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா டெல்லிக்கு சென்றார்.

அங்கு அசோகா ஹோட்டலில் ஜனதா கட்சியின் தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி ஒரு தேநீர் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார். அந்த விருந்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் ஜெயலலிதா ஒன்றாக பங்கேற்றனர்.

அந்த தேநீர் விருந்து, வாஜ்பாய் அரசுக்கு கவுண்ட்டவுனை தொடங்கி வைத்தது. அடுத்த சில நாட்களிலேயே வாஜ்பாய் அரசுக்கு அளித்து வந்த ஆதரவை ஜெயலலிதா திரும்பப் பெற்றார். நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கொண்டு வரப்பட்டு, ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வாஜ்பாய் அரசு கவிழ்ந்தது. இந்திய அரசியல் வரலாற்றை தலைகீழாக மாற்றிய பெருமை டெல்லியில் நடந்த அந்தத் தேநீர் விருந்துக்கு உண்டு.

தேநீர் கோப்பையில் சுழலும் தமிழக அரசியல்

1999-ல் ஜெயலலிதா பங்கேற்ற தேநீர் விருந்து மத்தியில் இருந்த ஆட்சி கவிழ்வதற்கு காரணமாக அமைந்தது. 2026-ல் சபாநாயகர் நடத்திய தேநீர் விருந்தில் கனிமொழி பங்கேற்றது, தமிழ்நாட்டின் பிரதான எதிர்க்கட்சியான திமுகவின் தேசியக் கூட்டணி நிலைப்பாட்டை மாற்றியமைக்குமா? என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. டெல்லி தேநீர் கோப்பையில் சுழலும் இந்த அரசியல் புயல், வரும் நாட்களில் இன்னும் பல திருப்பங்களை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

DMKVSBJP
KANIMOZHIKARUNANIDHI
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