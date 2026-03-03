ETV Bharat / state

செல்வப்பெருந்தகை பதவி பறிப்பு? அவசரமாக டெல்லி விரைந்தார் செல்லக்குமார்

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவுடனான கூட்டணி இன்னமும் இறுதி செய்யப்படாத நிலையில் டெல்லி காங்கிரஸ் தலைமை ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறது.

செல்வப்பெருந்தகை
செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 3, 2026 at 5:40 PM IST

சென்னை: தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையை மாற்ற, டெல்லி தலைமை ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் நெருங்கும் சூழலில், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. அதன்படி, திமுகவும் தனது கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை கடந்த பிப்.22 ஆம் தேதி தொடங்கியது.

ஏற்கனவே மனிதநேய மக்கள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் கட்சிகளுக்கு தலா 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, மதிமுக, விசிக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் திமுக தொகுதிப் பங்கீடு குழு முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தையை முடித்துள்ளது.

ராகுல் காந்தி
சோனியா காந்தியுடன் ராகுல் காந்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், பல வருடங்களாக திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் உடனான பேச்சுவார்த்தை இன்னமும் இறுதியாகவில்லை. ஏனென்றால், காங்கிரஸில் ஒரு தரப்பு கூடுதல் தொகுதிகள் மற்றும் ஆட்சியில் பங்கு என திமுக தரப்புக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றனர்.

இதனிடையே, திமுகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்த தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையில் அமைத்து, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதமே முதலமைச்சரை சந்தித்தது. ஆனால், 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு பிப்ரவரி 28-ல் தான் திமுக-காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு குழுக்களிடையே பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. அதில், தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை, ஆட்சியில் அதிகாரம் என காங்கிரஸின் அனைத்து விருப்பங்களும் தெரிவிக்கப்பட்டதாக கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்திருந்தார்.

கடந்த முறை ஒதுக்கிய அதே 25 இடங்களை தருவதற்கே திமுக தொகுதிப் பங்கீடு குழு தயாராக இருப்பதாக தகவல் வெளியானது. ஆனால், காங்கிரஸ் தரப்போ குறைந்தது 35 முதல் 40 தொகுதிகள் வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறது.

இது போன்ற சூழலில் காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்.பி செல்லக்குமார் அவசரமாக டெல்லிக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார். அதற்கு காரணம் செல்வப்பெருந்தகை திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறார் என ஒரு தரப்பினர் போர்க்கொடி தூக்கியதால், செல்லக்குமார் புதிய மாநில தலைவராக நியமிக்கப்படலாம் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஏனென்றால், மாநில தலைவராக பொறுப்பேற்றதில் இருந்தே செல்வப்பெருந்தகை திமுகவிற்கு நெருக்கமானவராகவே இருக்கிறார் என காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் புகைச்சல் கிளம்பியது. அது மட்டுமின்றி, எப்போது பேசினாலும் கூட்டணி தர்மம் தான் முக்கியம் என செல்வப்பெருந்தகை பேசி வருகிறார். அதற்காக காங்கிரஸின் தனித்தன்மையை திமுகவிடம் அடகு வைப்பதா? என மூத்த தலைவர்கள் சிலர் டெல்லி வரை புகார் அனுப்பியுள்ளனர்.

ப.சிதம்பரம்
ப.சிதம்பரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், திமுக எது சொன்னாலும் செல்வப்பெருந்தகை ஆமாம் சாமி போடுவதாகவும், தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் தனித்து வளர அவர் முட்டுக்கட்டையாக உள்ளதாகவும், அவர் காங்கிரஸ் தலைவர் போல செயல்படாமல், திமுகவின் தொண்டர் போல செயல்படுவதாகவும் லிஸ்ட் நீண்டுள்ளது.

குறிப்பாக, செல்வப்பெருந்தகை திமுக ஆதரவு நிலைப்பாட்டில் இருப்பதால் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை என கிரிஷ் சோடங்கர் தேசிய தலைவர்களிடம் புகார் அளித்துள்ளார். இதன் மூலம், காங்கிரஸ் தரப்பில் 'கறார்' ஆக அடித்துப் பேசவும், ஒருவேளை திமுகவுடனான கூட்டணி முறிந்தாலும் கட்சியை தனித்து வழி நடத்த ஒரு மாநில தலைவரை நியமிக்க வேண்டும் என டெல்லி தலைமை கணக்கு போடுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதற்காக, டெல்லியில் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜூன கார்கோ மற்றும் கே.சி.வேணுகோபால் ஆகியோர் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஆலோசித்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதில், மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையை மாற்றவும், அவ்வாறு மாற்றப்படும்பட்சத்தில் திமுகவிற்கு சமரசம் காட்டாத எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் அல்லது முன்னாள் எம்.பி செல்லக்குமாரை நியமிக்கலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது.

இதற்காக தான் செல்லக்குமார் டெல்லி கிளம்பியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரத்தின் இல்லத்திற்கு சென்ற செல்வப்பெருந்தகை அவசர ஆலோசனை நடத்தினார். அதையடுத்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினையும் அவர்கள் சந்தித்தனர்.

செல்வப்பெருந்தகையை மாற்றினால் கட்சியில் பெரும் பூகம்பமே வெடிக்கும். கட்சியில் பிளவு ஏற்படும் என அவரது ஆதரவாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். எனவே, காங்கிரஸ் எடுக்கும் முடிவை பொறுத்தே, என்ன நடக்கப் போகிறது? அது காங்கிரஸை வலுப்படுத்துமா? அல்லது பலவீனமாக்குமா? என்பது தெரியவரும்.

