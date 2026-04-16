ETV Bharat / state

"மு.க.ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு எதிரானவர்" - டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா ஆவேசம்

திருச்சியில் இலவச கூப்பன் விவகாரம் தொடர்பாக, ஒரு பெண் திமுக குண்டர்களால் உயிரிழந்துள்ளார். அவர்கள் அந்த பெண்ணை அவமதித்து, இழிவுபடுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது என்று டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா தெரிவித்தார்.

டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா செய்தியாளர் சந்திப்பு
டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 16, 2026 at 7:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு எதிரானவர் என்று டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப் பேரவை தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ள சூழலில், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் இறங்கியுள்ளனர். தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், அரசியல் களம் பரபரப்பாய் காணப்படுகிறது. இதுபோன்ற சூழலில், கோவை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வானதி சீனிவாசன் உடல்நலக் குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதனால், வானதி சீனிவாசனை ஆதரித்து தே.ஜ கூட்டணியில் உள்ள தலைவர்கள் கோவை வடக்கு தொகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரிக்க, டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா தமிழ்நாடு வருகை தந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, மருத்துவமனையில் வானதி சீனிவாசனை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்த அவர், மாலையில் தடாகம் சாலையில் உள்ள வெங்கடாபுரம் பகுதியில் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, கோவை அவினாசி சாலையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் இந்திய தொழில் வர்த்தக சபை அமைப்பின் மகளிர் பிரிவான 'பிக்கி ஃபுளோ' அமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட ரேகா குப்தா, அங்கிருந்த பெண் தொழில் முனைவோர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.

அப்போது பேசிய அவர், “மத்திய அரசு பெண்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல், அரசியலில் 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதாவையும் நிறைவேற்ற உள்ளது. தமிழகத்தில் ஊழல் ஆட்சி நடைபெறுகிறது. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை” எனக் குற்றம்சாட்டினார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “இந்த தருணத்தில் அனைத்து பெண்களும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டும். முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பெண்களை அவமதித்து வருகிறார். திருச்சியில் கூட திமுகவின் இலவச கூப்பன் விவகாரம் தொடர்பாக, ஒரு பெண் திமுக குண்டர்களால் உயிரிழந்துள்ளார். அவர்கள் அந்த பெண்ணை அவமதித்து, இழிவுபடுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் இருப்பது ஒரு பாதுகாப்பற்ற அரசாங்கம். தமிழ்நாட்டில் தொகுதி மறுவரையறைக்கு (Delimitation) எதிராக போராட்டம் மேற்கொள்கிறார்கள். ஆனால் அது பெண்களுக்கு சாதகமான ஒன்று தான். இவர்கள் (திமுக) பெண்கள் முன்னேற வேண்டாம் என்று நினைக்கிறார்கள். திமுகவின் சின்னம் என்பது உதயசூரியன் அல்ல, அஸ்தமனமாகக் கூடிய சூரியன். மேலும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு எதிரானவர். அவர் ஒரு Culprit” என ஆவேசமாக பேசினார்.

TAGGED:

டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா
REKHA GUPTA SLAMS MK STALIN
MK STALIN
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
DELHI CM REKHA GUPTA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.