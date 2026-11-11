13 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கம்; முதல்வர் விஜய் வாய் திறக்காதது ஏன்? சி.பி.ஐ வீரபாண்டியன் கேள்வி
முதலமைச்சர் விஜய் நடிகராக இருந்தபோது, ஒரு வாக்கிற்காக ஒரு படத்தில் போராடுவார், அவர் அந்த படத்தை மீண்டும் பார்க்க வேண்டும் என வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 11, 2026 at 11:14 AM IST
சென்னை: 13 கோடி வாக்குகளை நீக்கி ஜனநாயக படுகொலை செய்ததை கண்டிக்கிறேன் என்று ஒரு வார்த்தைக்கூட ஏன் முதலமைச்சர் விஜய் வாயில் இருந்து வரவில்லை என வீரபாண்டியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இடதுசாரி கட்சிகளின் கூட்டு அறைகூவல் என்ற பிரகடனம் நேற்று (நவம்பர் 10) சென்னை சர்.பிட்டி. தியாகராயர் அரங்கில் வெளியிடப்பட்டது. தொடர்ந்து, இடதுசாரி கட்சிகளின் கூட்டு அறைகூவலை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்) லிபரேசன் மாநிலச் செயலாளர் பழ. ஆசைத்தம்பி ஆகியோர் வெளியிட்டனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய சிபிஐ மாநிலச் செயலாலர் வீரபாண்டியன், “இடதுசாரிகள் அரசியல் கட்சி என்று சொல்லும் போது, ஜனநாயக சக்திகளை கடந்து செல்ல முடியாது. உலகில் எங்கும் இல்லாத பன்முக இயக்கம் கொண்ட நாடு இந்தியா. இடதுசாரிகளுக்கு நீண்ட பெரிய பாதை இருக்கிறது. அதற்கான முன்னெடுப்புதான் இது.
நக்சலைட்டுகளை கொன்றதை பெருமையாக பேசும் பிரதமர்
பிரதமர் மோடி, கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு பேசும் போது, நக்சலைட்டுகள் இல்லாமல் செய்து விட்டதாகவும், இன்னமும் அறிவுசார் நக்சலைட்டுகள் இருப்பதாகவும் சொல்கிறார். அவர் யாரை சொல்கிறார்? இருப்பினும் அறிவுசார் என்று சொன்னதற்கு பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். இந்த அறிவு தனிமனித அறிவல்ல. நாட்டுக்கான அறிவு. விடுதலை அறிவு இது. நாங்களும் அறிவுசார் நக்சல் தான்.
ஒரு நாட்டின் பிரதமர் நக்சலைட்டுகளை கொன்றதை பெருமையாக சொல்கிறார். பழங்குடி மக்களின் துயரை பற்றி நாட்டின் பிரதமர் பேச முடியுமா? இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் தடை செய்திருக்கிறது. ஆனால், அதை பற்றி பிரதமர் மோடி பேசுகிறார். பழங்குடியினரை கொன்றதை பெருமையாக பிரதமர் மோடி பேசுகிறார்.
டெல்லியில் இருந்து சென்னை வரை கணக்கெடுத்தாலும் கோடிக் கணக்கான அறிவுசார் நக்சல்கள் இருப்பதாகவும், நக்சலைட்டுகளுக்கு பரிந்து பேசவில்லை, ஆனால், அந்த பாதையை கருத்தியலை பேசுவதாகவும், தனிநபர் படுகொலையை விரும்புவதில்லை என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் முதலில் தடை செய்ய வேண்டியது அரசியல் சாசனத்தைதான். அரசியல் சாசனம் நாட்டின் பன்முகத்தை ஆதரிக்கிறது. கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி செய்யும் நாடுகளில் எந்த ஆலயங்களும் இடிக்கப்படவில்லை. கம்யூனிஸ்டுகள் எடுத்த அரசியல் நடவடிக்கையில் தவறுகள் இருக்கிறது அதை ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
13 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கம்
ஆனால், கம்யூனிஸ்டால் என்ன தீமை நடந்திருக்கிறது? நாட்டிற்கு தீங்கிழைக்காத ரசியல் இயக்கங்களில் முதலில் வருவது கம்யூனிஸ்ட் தான். வாக்கு என்பது சாதாரணமானதல்ல. இதற்கு விலை இல்லை. முதலமைச்சர் விஜய். நடிகராக இருந்த போது ஒரு படத்தில் ஒரு வாக்கிற்காக போராடுவார். மீண்டும் முதலமைச்சர் விஜய் அந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும்.
13 கோடி பேர் வாக்குகளை நீக்கி ஜனநாயக படுகொலை செய்ததை கண்டிக்கிறேன் என்று ஒரு வார்த்தை ஏன் முதலமைச்சர் விஜயால் சொல்ல முடியவில்லை? தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்ற தேர்தலில், 1.70 லட்சம் மக்கள் வாக்களித்து த.வெ.க-வை தேர்ந்தெடுத்து இருப்பத்தை நாங்கள் மதிக்கிறோம்.
நீங்கள் திடீரென்று அரசியலுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம். சட்டமன்ற தேர்தலில் த.வெ.க வென்ற போது, ஆளுநர், த.வெ.க-வை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய முதல் குரல் இடதுசாரிகளின் குரல்தான். இது ஜனநாயகத்திற்காக எடுத்த முடிவு. பா.ஜ.க-வின் சூழ்ச்சியை தடுத்திருக்கிறோம். மதச்சார்பின்மையில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்.
தமிழ்நாட்டின் நலனிலும், உழைக்கும் மக்களின் நலனிலும் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். நேற்று அந்த கட்சிக்கு நமது ஆதரவு தேவைப்பட்டது இன்று தேவைப்படாமல் போகலாம். தேவைப்பட்டாலும், தேவை படாவிட்டாலும் நாங்கள் உழைக்கும் மக்களின் பக்கம் இருப்போம். எங்களின் நோக்கம் பாஜகவை வீழ்த்துவது தான்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.