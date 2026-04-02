பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாவதில் கால தாமதம்; நயினார் நாகேந்திரன் சொல்வது என்ன?

பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் அண்ணாமலையின் பெயர் இடம்பெறுமா? அல்லது அவர் போட்டியில் இல்லையா? என்ற கேள்வி அக்கட்சி வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதமாக மாறியுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் முடிவதற்கு இன்னும் சில தினங்களே இருக்கும் நிலையில், தேசிய கட்சியான பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாவதில் இழுபறி நிலை நீடித்து வருகிறது.

தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் மார்ச் 30ஆம் தேதி தொடங்கிவிட்டது. வேட்புமனுத் தாக்கலுக்கு கடைசி நாள் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி என்றாலும், இடையில் விடுமுறை நாட்கள் என்பதால் மொத்தம் 4 நாட்கள் மட்டுமே வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்ய முடியும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த தேர்தலில், திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் பலகட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, நீண்ட இழுபறிக்குப் பிறகு 28 தொகுதிகளையும், ஒரு மாநிலங்களவை எம்.பி. சீட்டையும் திமுகவிடம் கேட்டுப் பெற்றது. மறுபுறம் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

சென்னையில் பாஜக தமிழ்நாடு தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஷ் கோயல், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கடந்த மார்ச் 23ஆம் தேதி, தங்கள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளை அறிவித்தனர்.

இதையடுத்து, அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள, பாஜகவை தவிர அனைத்து கட்சிகளும் வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டு, தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிடுவது, பரப்புரை என தேர்தல் பணிகளில் தீவிரமாக இறங்கிவிட்டன. பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை இறுதி செய்வது குறித்து உயர்மட்ட அளவில் தீவிரமாக ஆலோசனை நடைபெற்று வருகின்றன.

பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயல் பலமுறை தமிழகம் வந்து பலகட்ட ஆலோசனைகளை நடத்திய பிறகும் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படாமல் உள்ளது. கடந்த மார்ச் 31ஆம் தேதி சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக மாநில அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மையக்குழு கூட்டத்தில் பேசிய பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பாஜக போட்டியிடும் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் மூன்று பேர் வீதம் நபர்களை தேர்வு செய்து கட்சி மேலிடத்தின் பரிசீலனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார்.

இந்த தேர்தலில், பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கோவை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட விரும்பி அந்த தொகுதியில் அவரது ஆதரவாளர்கள் நீண்ட நாட்களாக பணியாற்றி வந்ததாக தெரிகிறது. ஏற்கெனவே கோவை தெற்கு தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ள வானதி சீனிவாசன், தான் போட்டியிடுவதற்காக கோவை வடக்கு தொகுதியை கேட்டுப் பெற்றுள்ளதாகவும் கமலாலய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நிலையில் அண்ணாமலை போட்டியிடுவதற்கு வசதியாக கோவை வடக்கு தொகுதியை அளிக்க வேண்டும் என வானதி சீனிவாசனிடம் கூறிய பாஜக மேலிடம், அவரை மாெடக்குறிச்சி தொகுதியில் நிறுத்த விரும்புவதாக கூறப்படுகிறது.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் குறைவாகவே உள்ள நிலையில், பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு தாமதமாகி கொண்டே போகிறது. வேட்பாளர் பட்டியலில் அண்ணாமலையின் பெயர் இடம்பெறுமா? அல்லது அவர் போட்டியில் இல்லையா? என்ற கேள்வி பாஜக வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதமாக மாறியுள்ளது.

இந்நிலையில், பிரதமரின் தமிழக பயணம் குறித்து சென்னையில் மாநில பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வெள்ளிக்கிழமை சென்னை வருகிறார் என்றும், அதன் பின்னர் வேட்பாளர் பட்டியல் முடிவாகும் எனவும் தெரிவித்தார். பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிடுவதில் எந்த தாமதமும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

