பிரபல யூடியூபர் மதுமிதா மீது ஒப்பந்ததாரர் அளித்த திருட்டு புகார் - நெல்லையில் எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்வதில் தாமதம்
மதுமிதா மீது புகாரளித்த பேச்சிமுத்துவிடம் முதலில் விசாரணை நடத்த வேண்டும். அவரிடம் நடத்தும் விசாரணைக்கு பிறகு தான் வழக்கு பதிவு செய்ய முடியும் என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 10, 2026 at 12:51 PM IST
திருநெல்வேலி: நகை, பணக்கட்டுகளுடன் வீடியோ வெளியிட்ட பிரபல யூடியூபர் மதுமிதா மீது ஒப்பந்ததாரர் அளித்த திருட்டு புகார் வழக்கு நெல்லைக்கு மாற்றப்பட்டும் இதுவரை எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அடுத்த தம்மத்துக்கோணம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரபல யூடியூபர் மதுமிதா. இவர் சமீபகாலமாக சமூக வலைதளங்களில் கட்டுகெட்டாக பணம், விதவிதமான நகைகளை வைத்து ரிலீஸ் பதிவிட்டு வந்தார்.
இதனை கண்ட கொள்ளையர்கள் மதுமிதா வீட்டில் ஏராளமான தங்க நகை, பணம் உள்ளிட்டவை இருப்பதை உறுதி செய்து, கடந்த மாதம், மதுமிதா வீட்டில் இல்லாத நேரம் பார்த்து 118 சவரன் நகை மற்றும் 50 ஆயிரம் ரொக்கத்தை திருடிச் சென்றனர்.
இது குறித்து மதுமிதா கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் ராஜாக்கமங்கலம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு குற்றவாளிகளை கைது செய்தனர். மேலும் அவர்களிடமிருந்து 98 சவரன் தங்க நகைகளை மீட்டனர். ஆனால் அந்த புகாரில் பணம் கொள்ளை போனதை மதுமிதா குறிப்பிடவில்லை. இந்த சம்பவம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இந்த நிலையில் மேலும் ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதாவது பிரபல யூடியூபரான மதுமிதா, 5 பவுன் தங்க செயினை திருடியதாக ராஜாக்கமங்கலம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். நெல்லை மாவட்டம் கே.டி.சி. நகரைச் சேர்ந்த கட்டிட ஒப்பந்ததாரர் பேச்சிமுத்து என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
அவர் அளித்த புகார் மனுவில், நெல்லை கே.டி.சி நகரில் பிசியோதெரபி சிகிச்சையின் போது மதுமிதா தனக்கு அறிமுகமானதாகவும், கடந்த 2022-இல் நெல்லை நீதிமன்றம் அருகே தனது வாகனத்தில் அவர் ஏறியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். பின்னர் மதுமிதாவை பேருந்து நிலையத்தில் இறக்கிவிட்டு விட்டு தனது வீட்டுக்குச் சென்று பார்த்த போது, கழுத்தில் அணிந்திருந்த 5 பவுன் செயின் காணாமல் போனதாக கூறியுள்ளார். இந்த புகாரின் பேரில் மதுமிதா மீது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ராஜாக்கமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் திருட்டு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் இந்த சம்பவம் நெல்லையில் நடந்ததாக ஒப்பந்ததாரர் கொடுத்த புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளதால், மேல் நடவடிக்கைக்காக வழக்கை நெல்லை மாவட்டத்திற்கு போலீசார் மாற்றியுள்ளனர். அதாவது வழக்கமாக இது போன்று பிற மாவட்டத்தில் குற்ற சம்பவங்கள் நடந்து வேறு மாவட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும்பட்சத்தில் அந்த வழக்கானது ஜீரோ எஃப்.ஐ.ஆர் என்ற முறையில் பதியப்படும்.
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பின்னர் தேவைப்படும்பட்சத்தில் குற்றச்சம்பவம் நடந்த மாவட்டத்திற்கு வழக்கு மாற்றப்பட்டு, அங்கு புதிய எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்படும். அந்த வகையில் மதுமிதா மீதான வழக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து நெல்லை மாவட்டம் தாலுகா காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. ஆனால் தற்போது வரை தாலுகா காவல் நிலையத்தில் எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்படவில்லை. இன்னும் அந்த வழக்கு ஜீரோ எஃப்.ஐ.ஆர் நிலையிலேயே இருப்பதாக போலீசார் கூறுகின்றனர்.
இது குறித்து தாலுகா போலீசார் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறுகையில், மதுமிதா மீது புகாரளித்த பேச்சிமுத்துவிடம் முதலில் விசாரணை நடத்த வேண்டும். அவரிடம் நடத்தும் விசாரணைக்கு பிறகு தான் வழக்கு பதிவு செய்ய முடியும். வழக்கு பதிவு செய்தபிறகு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்படும் என்று கூறியுள்ளனர்.
இருப்பினும், வழக்கு மாற்றப்பட்டு இரண்டு நாட்கள் ஆகியும் தற்போது வரை நெல்லையில் எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.