ETV Bharat / state

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை முறியடித்தது வரலாற்று வெற்றி - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்

1973-ல் திண்டுக்கல் தீர்ப்பு என்ற நாடகத்தில் நடித்த தருணத்தை நினைவு கூர்ந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 11:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல் : தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை இந்தியா கூட்டணி முறியடித்தது "வரலாற்று வெற்றி" என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல்லில் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் நேற்று (ஏப்ரல் 17) கலந்து கொண்டார். அப்போது, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டதைக் கொண்டாடும் விதமாக திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். தொடர்ந்து அவர் பாஜக மற்றும் அதிமுக கூட்டணியைக் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார்.

​பாஜக-வின் ஆணவம் சுட்டெரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று முழங்கிய முதல்வர், "மகளிர் இடஒதுக்கீடு என்ற முகமூடியுடன் பாஜக கொண்டு வந்த தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, இந்தியா கூட்டணியால் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பிரதமர் மோடி தனது 12 ஆண்டு கால ஆட்சியில் சந்தித்த முதல் மாபெரும் தோல்வி. தமிழ்நாட்டை உரசிப் பார்க்காதீர்கள், தாங்க மாட்டீர்கள் என நான் சொன்னது இன்று பலித்துள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.

​எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியை நோக்கி 10 கேள்விகளை முன்வைத்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், "நீட் விலக்கு, புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள், வக்ஃபு சட்டத் திருத்தம் போன்றவற்றில் அதிமுக-வின் நிலைப்பாடு என்ன? பாஜக-விடம் அடிமையாக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி, பேசாமல் தனது கட்சியைக் கலைத்து விட்டு பாஜக-வில் இணைந்துவிடலாம்" எனச் சாடினார்.

மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமிக்குத் தேர்தல் முடிவில் மக்கள் 'பூஜ்ஜியம்' மார்க் போட்டு 'பெயில்' ஆக்கிவிடுவார்கள் என்றும் கிண்டல் செய்தார்.

​திண்டுக்கல் மாவட்டத்துடனான தனது பிணைப்பை நினைவுகூர்ந்த அவர், "1973-ல் 'திண்டுக்கல் தீர்ப்பு' என்ற நாடகத்தில் நடித்தேன். இன்று அதே திண்டுக்கல் மண்ணில் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளைக் காக்கும் தீர்ப்பை மக்கள் வழங்க வேண்டும். திண்டுக்கல் பூட்டு புகழ் பெற்றது போல, டெல்லி கும்பலின் சதியை முறியடிக்கும் பூட்டாக மக்கள் இருக்க வேண்டும்" எனக் கேட்டுக் கொண்டார்.

​தொடர்ந்து, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் 7 வேட்பாளர்களையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார். மேலும், திமுகவின் 2026 தேர்தல் அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்களைச் 'சூப்பர் ஸ்டார்' வாக்குறுதிகள் எனப் பட்டியலிட்டார். சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.

TAGGED:

DELIMITATION BILL 2026
CHEIF MINISTER MK STALIN
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா
மு க ஸ்டாலின் தேர்தல் பரப்புரை
DELIMITATION BILL 2026 MK STALIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.