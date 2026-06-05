இளம் வயதில் தேடி வந்த பாஜக மாநிலத் தலைவர் பதவி, 2 முறை தேர்தல் தோல்வி - அண்ணாமலையின் அரசியல் பயணம்

இளம் வயதில் தேடி வந்த பாஜக மாநிலத் தலைவர் பதவி, 2 முறை தேர்தல் தோல்வி - அண்ணாமலையின் அரசியல் பயணம்
மாநில பாஜகவின் இளம் தலைவராக அண்ணாமலை, தமிழ்நாடு அரசியலில் முக்கிய அடையாளத்தை உண்டாக்கிக் கொண்டார்.
Published : June 5, 2026 at 7:40 PM IST
சென்னை: தான் தொடங்கியுள்ள அரசியல் இயக்கம் 2031 தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் களம் காணும் என்று அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில் அவர் தமது அரசியல் பயணத்தில் இதுவரை கண்ட தேர்தல்கள், அவரின் முக்கிய அரசியல் நகர்வு குறித்து இங்கு காணலாம்.
பாஜக என்ற தேசியக் கட்சி தமிழ்நாட்டில் பெரும் அடையாளம் கண்டது அண்ணாமலை அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவராக பொறுப்பு வகித்த போதுதான் என்று சொன்னால் அதனை யாராலும் மறுக்க முடியாது. ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக 'சிங்கம்' என அழைக்கப்பட்டவர், தமிழ்நாட்டு அரசியலில் பல விமர்சனங்களுக்கு ஆளானார்.
கடந்த 6 வருடங்களாக அவரின் செயல்கள், எளிமையான பேச்சு, எதிர்கால சிந்தனை, தேசிய அளவிலான அடையாளம் ஆகியவை இளைஞர்கள் மத்தியில் அவருக்கென ஓர் தனி அடையாளத்தை உருவாக்கியது.
அரசியல் பயணம் எங்கு தொடக்கியது?
கரூரில் தொட்டம்பட்டி கிராமத்தைப் பூர்வீகமாக கொண்டவர் அண்ணமலை. கோவையில் பொறியியல் பட்டப்படிப்பையும், லக்னோவில் உள்ள ஐஐஎம் கல்வி நிறுவனத்தில் எம்பிஏ படிப்பையும் முடித்தவர்.
அதனைத்தொடர்ந்து, யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று 2011-ம் ஆண்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக தேர்வானார். கர்நாடகா கேடரில் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்ட அவர், அங்கு 9 ஆண்டுகள் சட்டம் ஒழுங்கு, போதை எதிர்ப்பு, பெண்கள் பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவற்றில் சிறப்புடன் செயலாற்றி, ‘கர்நாடகா சிங்கம்’ என மக்களால் அன்புடன் அழைக்கப்பட்டார்.
தமிழ்நாட்டின் மீதும், தமிழ் கலாச்சாரம், மக்கள் மீதும் அன்பும் அக்கறையும் கொண்ட அவர், 2019-ம் ஆண்டு திடீரென ஐபிஎஸ் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். அரசியல் அடியெடுத்து வைத்த சில ஆண்டுகளிலேயே, தமிழகத்தில் ஒரு அலையை உண்டாக்கிய அவர், நடிகர் ரஜினிகாந்த்துடன் இணைந்து செயலாற்றுவார் என பரவலாக பேசப்பட்ட நேரத்தில், 2020-ம் ஆண்டு பாஜகவில் இணைந்தார்.
சமூகத்தில் செல்வாக்கும், மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்ப்பையும் பெற்றிருந்த அண்ணாமலைக்கு, பாஜகவில் தமிழ்நாடு மாநில துணைத் தலைவர் என்ற முக்கிய பதவி வழங்கப்பட்டது.
2021 தேர்தலில் அண்ணாமலை
எல்.முருகன் தலைமையில் 2021-ம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலை தமிழ்நாடு பாஜக, அதிமுக கூட்டணியுடன் இணைந்து சந்தித்தது. இதில் 20 தொகுதிகளில் பாஜக போட்டியிட்ட நிலையில், வெறும் 4 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.
இத்தேர்தலில்தான் அண்ணாமலை முதன்முதலாக களம் கண்டார். அவரின் சொந்த ஊரான கரூர் மாவட்டத்தின் அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.இளங்கோவை எதிர்த்து போட்டியிட்டு சுமார் 24 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார்.
புதிய முகமாக தேர்தல் களம் கண்ட இவர் 38.90 சதவீதம் வாக்குகள் பெற்று, நாதக, அமமுக, மக்கள் நீதி மய்யம் ஆகிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை கடந்து இரண்டாம் இடம்பிடித்தார்.
தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர்
இந்த தேர்தலுக்கு பின்னர் 2021-ம் ஆண்டு ஜூலை 8-ம் தேதி தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவராக அண்ணமாலை நியமிக்கப்பட்டார். 37 வயதில் இளம் அரசியல் கட்சித் தலைவராக பதவியேற்றுக்கொண்டவர், தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வளர்க்கும் முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுப்பட்டு வந்தார்.
2023-ம் ஆண்டு ’என் மண் என் மக்கள்’ என்ற பாத யாத்திரையை நடத்தினார். இந்த யாத்திரை அண்ணாமலையை மட்டுமின்றி, பாஜகவையும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பெரியளவில் தெரியும்படி மாற்றியது. இதுவே அவரின் முதல் வெற்றி என்று சொல்லலாம்.
தொடர்ந்து, திமுகவிற்கு எதிரான அரசியல் நகர்வுகளை மேற்கொண்ட இவர், 'DMK Files' என்ற ஆவணத்தை வெளியிட்டு, திமுக அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் மற்றும் சொத்துக்குவிப்பு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். இதில் சில ஆடியோ, வீடியோ மற்றும் ஆவணங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன.
அண்ணாமலையின் இந்த நகர்வு தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், இந்த புகார்களை முற்றிலும் எதிர்த்த திமுக, அவர் ஆதரமற்ற அவதூறு பரப்புவதாக கூறி ரூ.500 கோடி இழப்பீடு கேட்டு மான நஷ்ட வழக்கும் தொடர்ந்தது.
2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் களம்
அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த நிலையில், அண்ணா மற்றும் ஜெயலலிதா குறித்து அண்ணாமலை பேசியது அதிமுகவினர் இடையே பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அவருக்கு எதிராக அதிமுகவினர் போராட்டத்தில் இறங்கினர். இதுமட்டுமின்றி, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து அவர் பேசியது இருக்கட்சிகளுக்கும் இடையே இருந்த கூட்டணி முறிய முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
இதனைத்தொடர்ந்து, அண்ணாமலை தலைமையில் 2024-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் களம் கண்ட பாஜக 23 இடங்களில் போட்டியிட்டது. இருப்பினும் இதில் ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றிப் பெறவில்லை.
அண்ணாமலை கோயம்புத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட நிலையில், திமுக வேட்பாளர் கணபதி பி.ராஜ்குமாரிடம் தோல்வியடைந்தார்.
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அதிருப்தியில் அண்ணாமலை
கடந்த 2024-ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை கண்டிக்கும் விதமாக, கோவையில் உள்ள தனது இல்லத்தின் முன் அண்ணாமலை தன்னைத் தானே 8 முறை சாட்டையால் அடித்துக்கொண்டு நூதன போராட்டம் நடத்தினார். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் மட்டுமின்றி, தேசிய அளவில் பேசுபொருளானது.
அதிமுகவுடன் அண்ணாமலைக்கு இருந்த மோதல் போக்கினால், 2025-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பாஜக மாநிலத் தலைவர் பதவியில் இருந்து அண்ணாமலை நீக்கப்பட்டார். நயினார் நாகேந்திரனுக்கு அந்த பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது.
அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த 2026-ம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக மீண்டும் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து களம் கண்டது. இத்தேர்தலில் தாம் போட்டியிட போவதில்லை என அண்ணாமலை அறிவித்திருந்தார். அண்ணாமலை தேர்தல் அரசியலில் இருந்து விலகியது அவரது தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. கடந்த முறை 4 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற பாஜக, இந்த முறை படுதோல்வி அடைந்து, வெறும் ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.
தேர்தல் முடிந்து புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், பாஜக தலைமையுடன் தனக்கு ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அண்ணாமலை ராஜிநாமா கடிதத்தை வழங்கினார்.
அதன்படி, அவரின் கடிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று (ஜூன் 5) ’நாங்கள் தலைவர்கள்' (BE THE LEADERS) என்ற, 2020-இல் தான் தொடங்கிய இயக்கத்தை புத்துயுர் பெற செய்து அரசியல் இயக்கமாக இன்று அறிவித்துள்ளார் அண்ணாமலை.