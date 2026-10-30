மன்னிப்பும் பொதுவெளியில் இருக்க வேண்டும் - முதல்வர் குறித்து அவதூறாக பேசிய திமுக பெண் கவுன்சிலருக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு
திமுக பெண் கவுன்சிலரின் மன்னிப்பு பொதுவெளியில் இருக்க வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தீர்ப்பளித்துள்ளார்.
Published : October 30, 2026 at 7:39 AM IST
சென்னை: திமுக மகளிரணி கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறு கருத்து தெரிவித்த திமுக பெண் கவுன்சிலர் சுதா, உயர் நீதிமன்றத்தில் மன்னிப்புக்கோரி பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக மகளிரணி மற்றும் மகளிர் தொண்டரணி சார்பில் கடந்த அக்டோபர் 7-ஆம் தேதி சென்னை ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் திமுக மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி, முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, மேயர் பிரியா உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த விழாவிற்கு தலைமை ஏற்று வில்லிவாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த திமுக 95-வது வட்ட கவுன்சிலரும், கட்சியின் சென்னை மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளருமான சுதா தீனதயாளன் உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் அவதூறு கருத்துக்களை தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, முப்பெரும் விழா முடிந்த சில நாட்களுக்கு பிறகு, முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து சுதா அவதூறாக பேசிய காணொளி, சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி கடும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளானது. இதையடுத்து, முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதற்காக திமுக பெண் கவுன்சிலர் சுதா மீது சென்னை துறைமுகப் பகுதி தவெக செயலாளர் உதயகுமார், சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் பூக்கடை காவல் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட பி-2 எஸ்பிளனேடு காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தார்.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில், அவர் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கில் முன் ஜாமீன் வழங்கக்கோரி சுதா, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு, உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என். ரமேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, தனது பேச்சுக்கு ஏற்கனவே மன்னிப்பு கோரி இருப்பதாகவும், தனது பேச்சை திமுக மகளிரணி பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி ஏற்கவில்லை என்றும் சுதா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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இதனைத் தொடர்ந்து, காவல்துறை தரப்பில், விசாரணைக்கு கவுன்சிலரை அழைத்தபோது மருத்துவ சிகிச்சையை காரணம் காட்டி சுதா வரவில்லை எனவும், ஒரு கட்சியை சேர்ந்த நபர் தங்களது கட்சி தலைவரை மட்டுமல்லாமல் மாற்று கட்சி தலைவர்களையும் மதிக்க வேண்டுமென தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து மனுதாரர் பேசியது பொது வெளியில் வைரலான நிலையில், அவரது மன்னிப்பும் பொது வெளியில் இருக்க வேண்டும் எனக் கூறிய நீதிபதி, சுதாவின் முன் ஜாமீன் மனு மீதான தீர்ப்பை தள்ளி வைத்தார்.