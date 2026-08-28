அமைச்சருக்கு எதிராக சமூகவலைதளங்களில் அவதூறு - வழக்கை ரத்துச் செய்த உயர்நீதிமன்றம்
இனி தகவல்களை சரிபார்த்த பின்பே சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட வேண்டும் என்று மனுதாரரை நீதிபதி அறிவுறுத்தினார்.
Published : August 28, 2026 at 10:13 PM IST
சென்னை: பழனி கோயில் நில விவகாரம் தொடர்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் மீது சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறு பரப்பியதாக வினோத் சூர்யகுமார் என்பவர் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பழனி திருக்கோயில் நில விவகாரத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் மீது சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறு தகவல்களைப் பரப்பியதாக அமைச்சரின் உதவியாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், ஊடகவியலாளர் வினோத் சூர்யகுமார் மீது பொது அமைதியைக் குலைப்பது, கலவரத்தைத் தூண்டும் வகையில் செயல்படுவது போன்ற பிரிவுகளின் கீழ் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்தனர். அதைத் தொடர்ந்து அவரை காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி வினோத் சூர்யகுமார், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். அவரது மனுவில், "இந்த வழக்கு அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தொடரப்பட்டது. கருத்துக்கு கைது நடவடிக்கை என்பது பேச்சுரிமை மற்றும் கருத்தரிமை சுதந்திரத்திற்கு எதிரானது" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி பரதசக்ரவர்த்தி முன்பு இன்று (ஆக.28) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சரவணன், "குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அவதூறு வழக்கு தான் தொடர முடியும் என்றும், காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்க முடியாது என்பதால் வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்றும் வாதிட்டார்.
அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி, "ஊடகவியலாளர் வினோத் சூர்யகுமார், இனி தகவல்களை சரிபார்த்த பின்பே சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட வேண்டும்" என்று அறிவுறுத்தியதுடன் வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.