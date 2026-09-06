முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு பதிவு - டெல்லி விமான நிலையத்தில் சிக்கிய தமிழக தொழிலதிபர்
சென்னை மாநகர காவல்துறைக்கு இதுகுறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து தென்சென்னை சைபர் கிரைம் பிரிவு தனிப்படை போலீசார் டெல்லிக்கு விரைந்துள்ளனர்.
Published : September 6, 2026 at 11:01 AM IST
சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் அவதூறாக பதிவிட்டதாக, தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபரை, டெல்லி விமான நிலையத்தில் குடியுரிமை அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் பிரவீன் கணேசன் (35). சமூக வலைதளத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாகப் பதிவிட்டதாக இவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வழக்கில் அவருக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த தேடுதல் சுற்றறிக்கையின் அடிப்படையில், டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் குடியுரிமை அதிகாரிகளால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார்.
பிரவீன் கணேசன் கடந்த ஜூன் மாதம் சீனாவின் குவாங்டாங் மாகாணத்தில் இருந்தபோது சமூக வலைதளத்தில் முதலமைச்சர் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பதிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. அந்தப் பதிவு சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் பின்னர் அவர் அந்தப் பதிவை நீக்கியதாக தெரிகிறது.
இதுதொடர்பாக சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் அளித்த புகாரின் பேரில், சென்னை விமான நிலைய வளாகத்தில் செயல்படும் தென்சென்னை மாவட்ட சைபர் கிரைம் பிரிவு காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து போலீஸார் பிரவீன் கணேசனை தேடி வந்தனர்.
அவர் வெளிநாட்டில் இருப்பது தெரியவந்ததைத் தொடர்ந்து அவருக்கு எதிராக அனைத்து சர்வதேச விமான நிலையங்களிலும் தேடுதல் சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் ஹாங்காங்கில் இருந்து தனியார் பயணிகள் விமானம் மூலம் டெல்லி வழியாக சென்னை வருவதற்காக பிரவீன் கணேசன நேற்றிரவு டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம் வந்துள்ளார்.
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அங்கு குடியுரிமை அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட சோதனையின்போது, தென்சென்னை சைபர் கிரைம் போலீஸாரால் தேடப்பட்டு வரும் நபர் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரது விமானப் பயணத்தை குடியுரிமை அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அவரை விமான நிலைய குடியுரிமை அலுவலகத்தில் அமர வைத்தனர்.
மேலும் இதுகுறித்து சென்னை மாநகர காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து தென்சென்னை சைபர் கிரைம் பிரிவு தனிப்படை போலீசர் டெல்லிக்கு விரைந்துள்ளனர்.
டெல்லியில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள பிரவீன் கணேசனை கைது செய்து அங்குள்ள நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி டிரான்சிட் வாரண்ட் பெற்று பின்னர் விமானம் மூலம் சென்னைக்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை சென்னைக்கு அழைத்து வரப்படலாம் என காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.