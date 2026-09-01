ETV Bharat / state

பெரியார் குறித்து அவதூறு: ஹெச்.ராஜாவுக்கு விதிக்கப்பட்ட சிறை தண்டனை ரத்து

பொது அமைதியை குலைக்கும் வகையில் பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜாவின் பேச்சு இல்லை என்று உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 1:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: எக்ஸ் வலைதளத்தில் பெரியாருக்கு எதிராக அவதூறு கருத்து பதிவிட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் ஹெச். ராஜாவுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை ரத்து செய்து உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு லெனின் சிலை உடைக்கப்பட்டது போல, தமிழ்நாட்டில் பெரியார் சிலையை உடைப்பேன் என பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் ஹெச். ராஜா எக்ஸ் வலைதளத்தில் கருத்து பதிவிட்டார். இதையடுத்து அவர் மீது ஈரோடு டவுன் மற்றும் கருங்குளம் காவல் நிலையங்களில் தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம் சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

அதே போல், தி.மு.க. மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழிக்கு எதிராகவும் அவதூறு கருத்துக்களை எக்ஸ் வலைதளத்தில் பதிவிட்டதற்காக ஹெச். ராஜா மீது முன்னாள் அமைச்சர் செல்வராஜ், ஈரோடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இந்த இரு வழக்குகளும் சென்னை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள எம்.பி - எம்.எல்.ஏக்களுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தன.

இந்த நிலையில், வழக்கை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெயவேல், பொது அமைதிக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் பேசியுள்ளதால், கலவரத்தை தூண்டுதல் பிரிவு 153, பொது அமைதியை குலைப்பது பிரிவு 504-ன் படி பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் ஹெச். ராஜாவுக்கு 6 மாதங்கள் சிறை தண்டனையும், மொத்தமாக 5 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு தீர்ப்பளித்தார்.

இதையடுத்து, நீதிமன்றத்தின் இந்த சிறை தண்டனையை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய இருப்பதாக ஹெச். ராஜா தரப்பில் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்ற எம்.பி. - எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றம் தண்டனையை 30 நாட்கள் நிறுத்தி வைத்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் சிறை தண்டனை உத்தரவை எதிர்த்து ஹெச். ராஜா தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட இந்த வழக்கில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்து தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்து.

இதையும் படிங்க: விரைவில் அறிவிப்பை வெளிடும் முதலமைச்சர் விஜய்! தலைமைச் செயலகத்தை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற முடிவா?

இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் இன்று (செப்டம்பர் 1) உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வி. லட்சுமிநராயணன் தீர்ப்பளித்தார். அப்போது, பொது அமைதியை சீர்குலைக்கும் வகையில் ஹெச். ராஜாவின் பேச்சு இல்லை. பொது அமைதியை சீர்குலைக்கும் வகையில் அவரது கருத்து உள்ளது என்பதற்கான போதுமான ஆதாரங்களும் இல்லை என தெரிவித்து, ஹெச். ராஜாவுக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் விதித்த 6 மாத சிறை தண்டனையை ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்தார்.

TAGGED:

DEFAMATION AGAINST PERIYAR
பாஜக மூத்த தலைவர் எச் ராஜா
BJP H RAJA
HIGH COURT ORDER
HIGH COURT ORDER FOR H RAJA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.