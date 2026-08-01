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முட்புதரில் சிக்கிய மான்: பத்திரமாக மீட்ட வனத்துறையினர்

அல்லாபாத் ஏரி தற்போது தூர் வாரப்படும் நிலையில், அங்கிருந்த மான்கள் திசை மாறி பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்கின்றன என வனத்துறையினர் கூறியுள்ளனர்.

பத்திரமாக மீட்கப்பட்ட மான்
பத்திரமாக மீட்கப்பட்ட மான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 9:41 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: வாலாஜாபாத் பேரூராட்சியில் தண்ணீருக்காக ஊருக்குள் நுழைந்த மானை முட்புதரில் சிக்கிய நிலையில், அதனை வனத்துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர்.

கோடை முடிந்த பின்னரும் கடுமையான வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. இதனால் மக்கள் மட்டுமின்றி வன விலங்குகளும் அதிகமாக பாதிப்புக்கு ஆளாகி வருகின்றன. இந்த நிலையில், எப்போதும் பரபரப்பாகவே இயங்கி வரும் வி.வி. கோவில் தெருவில் பெண் மான் ஒன்று தண்ணீருக்காக வந்துள்ளது.

இதனை அங்குள்ள தெரு நாய்கள் விரட்டிய நிலையில், அது அங்குள்ள முட்புதரில் சிக்கியது . இதனைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள், உடனடியாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதன் பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த வனத்துறையினர் அந்த பெண் மானை பத்திரமாக மீட்டனர்.

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சம்பவம் குறித்து வனத்துறையினர் கூறுகையில், "அல்லாபாத் ஏரி தற்போது தூர் வாரப்படும் நிலையில், அங்கிருந்த மான்கள் திசை மாறி பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்கின்றன. அந்தவகையில், இந்த மானும் வழி தவறி வந்துள்ளது" என்றனர்.

இதேபோல் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு வனப்பகுதியை விட்டு வெளியே வந்த புள்ளி மான் ஒன்று வல்லபாக்கம் பகுதியில் ரயிலில் அடிபட்டு இறந்தது. இந்த நிலையில் தற்போது மற்றுமொரு மான் உயிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

மான்
DEER
DOG
KANCHIPURAM
FOREST DEPARTMENT

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