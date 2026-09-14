முதல்வர் விஜய் பெயரில் டீப் பேக் வீடியோ வெளியிட்டு மோசடி - ராஜஸ்தானில் இளைஞர் கைது
தனிப்படை போலீஸார் ராஜஸ்தானில் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டபோது ஆல்வார் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஷயாபு கான் என்பவர் மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
Published : September 14, 2026 at 10:59 PM IST
சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் உருவத்தைப் பயன்படுத்தி செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட டீப் ஃபேக் வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு பொதுமக்களிடம் நிதியுதவி கேட்டு மோசடியில் ஈடுபட்டதாக ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த இளைஞரை சிபிசிஐடி சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீஸார் கைது செய்தனர்.
தமிழ்நாடு சிபிசிஐடி சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீஸார் வழக்கமான இணையவழி கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது தமிழக முதலமைச்சரைப் போன்ற உருவத்தில், இந்தியில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட போலி வீடியோக்கள் ஃபேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்டு வந்தது தெரியவந்தது.
அந்த வீடியோக்களில் பொதுமக்களிடம் இருந்து நிதி உதவி கேட்டு குறிப்பிட்ட வாட்ஸ்அப் எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளுமாறும் கூறப்பட்டிருந்தது. இதன் மூலம் பொதுமக்களிடம் பணம் பறிக்கும் முயற்சி நடைபெற்றது, சிபிசிஐடி போலீஸாரின் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதுதொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், சிபிசிஐடி சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீஸார் கடந்த 1-ஆம் தேதி வழக்குப்பதிவு செய்தனர். பி.என்.எஸ். சட்டத்தின் 204, 318(2), 319(2), 336(3), 340(2) ஆகிய பிரிவுகள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் 2000-ன் 66C, 66D ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில் இந்த டீப் ஃபேக் போலி வீடியோக்களைப் பயன்படுத்தி மத்தியப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பலரிடமும் மோசடியில் ஈடுபட்டிருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருந்த போலி வீடியோக்களை அகற்ற சிபிசிஐடி போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். மேலும் சம்பந்தப்பட்ட சேவை வழங்குநர்களிடமிருந்து தேவையான தகவல்களையும் பெற்று விசாரித்தனர்.
இதையடுத்து சேகரித்த டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை வைத்து சிபிசிஐடி சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீஸார் விரிவாக ஆய்வு செய்தனர். இதன்மூலம் சந்தேக நபர்களின் நடமாட்டம் ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து சிபிசிஐடி உயரதிகாரிகளின் மேற்பார்வையில் தொழில்நுட்ப ரீதியான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மாநிலங்களுக்கு இடையேயான காவல்துறை ஒருங்கிணைப்புடன் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய இரண்டு தனிப்படைகள் ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்துக்கு விரைந்தன.
தனிப்படை போலீஸார் ராஜஸ்தான் காவல் துறையின் உதவியுடன் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஆல்வார் மாவட்டம், லட்சுமண்கர் பூந்தோலி பகுதியைச் சேர்ந்த ஷயாபு கான் (28) என்பவர் முக்கிய நபர்களில் ஒருவராக அடையாளம் காணப்பட்டார். இதையடுத்து அவரை கடந்த 12-ஆம் தேதி சிபிசிஐடி தனிப்படை போலீஸார் கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்து குற்றச்செயலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் செல்போன்கள், சிம் கார்டுகள், கணினியின் சிபியு உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் சாதனங்களை அவர்கள் பறிமுதல் செய்தனர்.
பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட ஷயாபு கான் ராஜஸ்தானில் இருந்து பிடியாணை நடவடிக்கை மூலம் தமிழ்நாட்டுக்கு அழைத்து வரப்பட்டார். பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர் நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டார்.
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ஷயாபு கானின் டிஜிட்டல் தடயங்களை சிபிசிஐடி போலீஸார் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்தபோது, மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் இந்த மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அவரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட வாக்குமூலம் மற்றும் ஆதாரங்களை வைத்து, ஷயாபு கானுக்கு எதிரான விசாரணையை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளதாக சிபிசிஐடி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த மோசடியில் ஷயாபு கான் தனியாகச் செயல்பட்டாரா அல்லது அவருக்குப் பின்னால் பெரிய அளவிலான மோசடி கும்பல் செயல்பட்டதா என்பது குறித்தும் போலீஸார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதேபோன்ற டீப் பேக் வீடியோக்கள் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்ததாகக் கருதப்படும் சில பேஸ்புக் கணக்குகளில் இருந்தும் பகிரப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து. இந்த மோசடியில் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் தொடர்பு கொண்டுள்ளனரா, அவர்களுக்கு தமிழகம் அல்லது பிற மாநிலங்களில் உள்ளவர்கள் யாரேனும் உதவி செய்துள்ளனரா என்பது குறித்தும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக சிபிசிஐடி போலீஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.