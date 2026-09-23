இன்று இரவு கரையை கடக்கும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?
"இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை நோக்கி நகர்ந்து வருவதன் காரணமாக, சென்னை, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்"
Published : September 23, 2026 at 4:27 PM IST
சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கலிங்கப்பட்டினம் அருகே இன்று இரவு கரையை கடக்கவுள்ளது. இதனால் தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைபெய்யக் கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மத்திய மேற்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று (செப்.22) காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் நிலவியது. இது, மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மாலை 5.30 மணி அளவில் வலுவடைந்து, ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக அதே பகுதிகளில் நிலவியது.
இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக வலுவடையும் என வானிலை நிபுணர்கள் தெரிவித்து வந்தனர்.
ஆனால், இது மேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று (செப்.23) காலை 8.30 மணி அளவில் அதே பகுதிகளில் நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, அது புயலாக மாறாமல் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவே கரையை கடக்கவுள்ளது.
அதன்படி, ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினம், ஒடிசாவின் கோபால்பூர் இடையே கலிங்கப்பட்டினம் கடலோரப் பகுதியில் இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று இரவு கரையை கடக்கும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
7.6 கி.மீ உயரம்
இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் சுமார் 7.6 கி.மீ வரை உள்ளது. மேலும், இந்த தாழ்வு மண்டலத்தின் மையப் பகுதியில் இருந்து தாய்லாந்து வளைகுடா வரை ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதையும் (Trough) நிலவுகிறது.
இன்று மழை பெய்யும் பகுதிகள்
இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை நோக்கி மணிக்கு 30 முதல் 40 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்ந்து வருவதன் காரணமாக, சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
ஏனைய மற்ற பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசனான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
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நாளை எங்கெல்லாம் மழை?
ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடப்பதால் நாளை (செப்.24) சில மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும். மணிக்கு 30 முதல் 40 கி.மீ. வேகம் வரை காற்று வீசக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடப்பதால் இன்று மற்றும் நாளை வட தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் சூறாவளிக் காற்று மணிக்கு 45 முதல் 55 கி.மீ. வேகத்திலும், சில நேரங்களில் 65 கி.மீ. வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
அதேபோல, வரும் 25 முதல் 26-ம் தேதி வரையும் தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் சூறாவளிக் காற்று அதி வேகத்தில் வீசக்கூடும். இதனால் ஆழ்கடல் மீனவர்கள் மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என வானிலை மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.