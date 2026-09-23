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ஆந்திரா - ஒடிசா கடற்கரை இடையே கரையை கடக்கும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்

வங்கக் கடலில் தீவிரமடைந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் சென்னை, கடலூர், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட முக்கியத் துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 10:43 AM IST

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சென்னை: ஆந்திரா, ஒடிசா கடற்கரை இடையே ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று (செப்டம்பர் 23) கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வங்கக் கடலில் உருவான ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ஆந்திரா - ஒடிசா கடற்கரையை நோக்கி நகர்ந்து, விசாகப்பட்டினம் அருகே 150 கி.மீ. தொலைவில் நிலை கொண்டதாகவும், இந்த தாழ்வு மண்டலம், இன்று இரவு ஆந்திரா - ஒடிசா கடற்கரை இடையே கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளது எனவும் சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுத்தொடர்பாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், “வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 12 கி.மீ. வேகத்தில் மேற்கு நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. இது ஆந்திர மாநிலம் கலிங்கப்பட்டினத்துக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 70 கி.மீ., ஒடிசா மாநிலம் கோபால்பூருக்கு தெற்கே 150 கி.மீ., பூரிக்கு தென்மேற்கே 230 கி.மீ. மற்றும் விசாகப்பட்டினத்துக்கு வடகிழக்கே 150 கி.மீ. தொலைவில் நிலைகொண்டுள்ளது.

தொடர்ந்து, இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமானது, மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று இரவு விசாகப்பட்டினம் – கோபால்பூர் இடையே, கலிங்கப்பட்டினம் அருகே ஆந்திரா - ஒடிசா கடற்கரையில், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடக்கும் போது, பலத்த காற்று மற்றும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதால் ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா கடலோரப் பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

வங்கக் கடலில் தீவிரமடைந்த இந்த தாழ்வு மண்டலத்தால் சென்னை, கடலூர், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட முக்கியத் துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், எண்ணூர், புதுச்சேரி, தூத்துக்குடி உட்பட 9 துறைமுகங்களிலும் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

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இதற்கு முன்னதாக நேற்று சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில், தமிழ்நாட்டில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தமிழ்நாட்டின் மற்ற மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

TAGGED:

DEEP DEPRESSION CROSSING
IMD CHENNAI
COAST BETWEEN THE ANDHRA AND ODISHA
ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்
IMD CHENNAI DEEP DEPRESSION

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