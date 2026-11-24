டெல்டாவை வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவித்து நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் - பி.ஆர்.பாண்டியன் வலியுறுத்தல்
கர்நாடகா முதலமைச்சர் தொடர்ந்து உண்மைக்கு புறம்பாக பேசி வருகிறார். மேடையில் பிரதமரை வைத்துக் கொண்டே மேகதாதுவில் அணை கட்டப்படும் என சட்டத்திற்கு புறம்பாக அவர் பேசியது கண்டனத்திற்குரியது என பி.ஆர்.பாண்டியன் கூறினார்.
Published : November 24, 2026 at 5:12 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் எல் நினோ காரணமாக உணவு உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் காவிரி டெல்டா பகுதிகளை தமிழக அரசு ஆய்வு செய்து வறட்சி மாவட்டங்களை அறிவித்து நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என தமிழக அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சர் செங்கோட்டையனை சந்தித்த பின் தமிழக அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டில் எல் நினோ காரணமாக உணவு உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. காவிரி டெல்டாவில் குறுவை சாகுபடியை முழுமையாக இழந்து விட்டோம். தற்போது சம்பா பயிர்களும் கருகி வருகின்றன. டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒட்டுமொத்தமாக நெல் விளைச்சல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, டெல்டா பகுதிகளில் தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகள் உடனடியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை ஆய்வு செய்து வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் செங்கோட்டையனை சந்தித்து மனு அளித்தோம். விரைவில் டெல்டா மாவட்டங்களை ஆய்வு செய்ய குழு அமைத்து நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உறுதியளித்தார்.
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காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் நேரடியாக உச்ச நீதிமன்ற கட்டுபாட்டில் உள்ளது. இதற்கான நடவடிக்கைகளை அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மேற்கொண்டார்.
காவிரி மேலாண்மை ஆணையம், பற்றாக்குறை காலத்தில் தண்ணீரை எப்படி பகிர்ந்து கொள்வது என்பதற்காகவே ஒழுங்காற்று குழுவை அமைத்தது. இதுவும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடகா தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை என்றால், மத்திய அரசை அணுகி காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் தண்ணீர் பெற்று தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவர் இதனை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கிறார். எனவே தமிழக அரசு இவர்கள் மீது வழக்கு தொடர வேண்டும்" என கூறினார்.
மேலும் பேசிய பி.ஆர். பாண்டியன், "கர்நாடகா முதலமைச்சர் தொடர்ந்து உண்மைக்கு புறம்பாக பேசி வருகிறார். மேடையில் பிரதமரை வைத்துக் கொண்டே மேகதாதுவில் அணை கட்டப்படும் என சட்டத்திற்கு புறம்பாக அவர் பேசியது கண்டனத்திற்குரியது. ராசி மணலில் அணை கட்டுவதற்கான பணிகளை தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.