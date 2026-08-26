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பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் திருப்பி வழங்கப்படுமா? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதில்

பரந்தூர் விவசாயிகளிடமிருந்து நிலத்தை பறித்தது தாயையும், குழந்தையையும் பிரித்ததற்கு சமம் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் - கோப்புப்படம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 4:47 PM IST

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சென்னை: பரந்தூர் விவசாயிகளிடம் இருந்து கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை திரும்பி வழங்குவது தொடர்பாக சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்து முடிவு செய்யப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் தென்றல் திரு.வி.கல்யாண சுந்தரனாரின் 143-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககத்தில் திரு.வி.க படத்திற்கு, பள்ளிக் கல்வி மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பரந்தூர் விமான நிலையம், உலக தமிழ் மாநாடு நடத்துவது தொடர்பாக பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்தார்.

குறிப்பாக உலக தமிழ் மாநாடு தொடர்பாக பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "உலகத் தமிழ் மாநாடு நடத்துவதில் தொய்வு இல்லை. புதிய தலைமுறையினருக்கு தமிழ் உணர்வு இருக்கிறது. ஆனால் அதை தமிழிலேயே வெளிப்படுத்துவதற்கான வெளிப்பாடு இல்லை. அவர்களையும் அரவணைக்கும் சூழல் இருப்பதால், உலகத் தமிழ் மாநாடு நடத்துவதில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. அந்தவகையில் உலகத் தமிழ் மாநாடு நடத்துவது தொடர்பாக முதலமைச்சர் முடிவெடுத்துள்ளார். அதற்காக குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்

பரந்தூர் விமான நிலையம் தொடர்பான கேல்விக்கு பதிலளித்த அவர், "பரந்தூர் விவசாயிகளிடமிருந்து நிலத்தை பறித்தது தாயையும், குழந்தையும் பிரித்ததற்கு சமம். தமிழ்நாட்டுக்கு விவசாயமும் வேண்டும், விமான நிலையமும் வேண்டும். இதன் காரணமாக அனைத்து தரப்பு மக்களிடமும் இது குறித்து பேச வேண்டியுள்ளது. பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்கு நிலம் வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு மீண்டும் அந்த நிலத்தை வழங்குவது தொடர்பாக சட்ட வல்லுனர்களுடன் கலந்து ஆலோசக்க வேண்டியுள்ளது.

பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களுக்கான தொகைகளை ஒரு சில விவசாயிகளுக்கு கொடுத்து இருக்கிறார்கள், சிலருக்கு கொடுக்கவில்லை. முத்தரப்பையும் கலந்து பேசி எல்லோருக்குமான சமூக முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளது" என்றார்.

இதனிடையே தமிழ்நாடு அரசு விழாக்களில் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று நடைபெற்ற இந்த அரசு நிகழ்ச்சியில் மயிலாட்டம், கரகாட்டம் மற்றும் இசைக்கலைஞர்களில் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.

பரந்தூர் விமான நிலையம் அமைக்க கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை வேறு எந்த பணிக்கும் பயன்படுத்த கூடாது என தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்திய நிலையில், தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு இந்த விவகாரத்தில் என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

TAGGED:

LANDS ACQUIRED
MINISTER RAJMOHAN
அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
பரந்தூர் விமான நிலையம்
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