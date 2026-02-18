ஓட்டுக்காக மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்பட்டதா? - சட்டப்பேரவையில் திமுக, அதிமுக காரசார விவாதம்
வாக்குகளை பெறதான் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்பட்டது என்று நிதி அமைச்சரே ஒப்புக்கொண்டுவிட்டார் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
Published : February 18, 2026 at 7:24 PM IST
சென்னை: மருத்துவப்படிப்பு மாணவர் சேர்க்கையில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% ஒதுக்கீட்டிற்கு யார் உரிமை கொண்டாடுவது? ஓட்டுக்காக மடிக்கணினி வழங்கப்பட்டதா? என திமுக, அதிமுகவினர் இடையே சட்டப்பேரவையில் காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 2026-2027 ஆண்டிற்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை மீதான பொது விவாதம் நடைபெற்றது. இதில் பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கேபி முனுசாமி, ”இரண்டு மடங்கு மக்கள் தொகை கொண்ட உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஏழு லட்சம் கோடி கடன் பெற்றுள்ளனர், ஆனால் பொருளாதார வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக கூறிவிட்டு தமிழ்நாடு அரசு 10 லட்சம் கோடி கடன் பெற்றுள்ளனர்.
அதிமுக ஆட்சி மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக இருந்து ஓர் ஆண்டு காலத்தில், 11 மருத்துவக் கல்லூரியை கொண்டு வந்தோம். ஆனால் திமுக ஆட்சியில் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியில் கூட கொண்டு வர முடியவில்லை. மேலும் 7.5% சதவீதத்தில் ஏழை, எளிய மாணவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தவர் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. அதுமட்டுமின்றி அதிமுக ஆட்சியில் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள பள்ளி மாணவர்கள் உயர்வதற்காக சைக்கிள், மடிக்கணினி வழங்கினோம். ஆனால் திமுக ஆட்சியில் ஓட்டு செலுத்தும் வயதுடைய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது” என்றார்.
இதற்கு பதில் அளித்த நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, ”மடிக்கணினி கொடுப்பது வாக்கை மனதில் வைத்து கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் என்பதை கட்டமைக்க பார்க்கிறீர்கள். காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தியவர் நமது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின். அவர்களுக்கு வாக்குரிமை உள்ளதா? வாக்கை குறித்து மடிக்கணினி திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறுவது சரியல்ல” என கூறினார்.
இதனைத்தொடர்ந்து பேசிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், “7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு கோரிக்கையை தற்போதுள்ள முதல்வர் வைத்தார். ஆனால் அந்த மசோதாவை ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைத்து நீங்கள் தூங்கி கொண்டு இருந்தீர்கள். பின்னர் இதற்காக ஆளுநர் மாளிகை முன்பு போராட்டம் நடத்தியவர் நமது முதல்வர். ஆளுநர் 3 மாதம் இந்த மசோதாவை கிடப்பில் போட்டார். அதற்கு அதிமுக நடவடிக்கை எடுத்ததா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
இந்த பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிமுகவினர் அமளியில் ஈடுபட்ட நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி நீட் ரத்து ரகசியம் கூட இன்னும் சொல்லாமல் இருக்கிறிர்கள்? என கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு சபாநாயகர் அப்பாவு அந்த விவகாரத்திற்குள் செல்ல வேண்டாம் என்றார்.
அதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி, ”அமைச்சர் உண்மைக்கு மாறான கருத்துகளை கூறியது தான் இதற்கு பிரச்சனை. அமைச்சர் எதை கூறினாலும் தவறான கருத்தை கூறுகிறார். மேலும் மடிக்கணினியை கல்லூரி தொடங்கும் போது கொடுத்து இருக்க வேண்டும். ஆனால் கல்லூரி முடியும் கொடுத்தால் எப்படி, வாக்குகளை பெறத்தான் இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது என்று நிதி அமைச்சரே ஒப்புக் கொண்டு விட்டார்” என்றார்.
இதனைத்தொடர்ந்து அவையில் பேசிய உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோ.வி.செழியன், “கடந்த ஆண்டு காலத்தில் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு இடையில் நிறுத்தப்பட்டதும் தெரியும். தற்போது 10 லட்சம் பேருக்கு முறையாக வழங்கி கொண்டு இருக்கும் அரசு திமுக அரசு. நீங்கள் கொண்டு வந்த மருத்துவக் கல்லூரி கட்டுமான பணிகள் மேற்கொண்டது யாருடைய ஆட்சி. திறந்து வைக்கப்ட்டது யாருடைய ஆட்சி. 30 புதிய கலை, அறிவியல் கல்லூரி கொண்டு வந்தது திமுக ஆட்சி” என்றார்.
இதற்கு பதிலளித்த எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, “கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் 7 சட்ட கல்லூரிகள், 11 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளை கொண்டு வந்துள்ளோம். அவற்றை யார் கொண்டு வந்தது என்பது தான் முக்கியம். ஒரு அரசு செய்த திட்டத்தை அடுத்த அரசு தான் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். அடுத்து எங்களின் ஆட்சி வர போகிறது. நீங்கள் கொண்டு வந்த திட்டத்தை நாங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும்” என்றார்.