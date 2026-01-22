அரசு ஊழியர்களை ஏமாற்றியது திமுகவா? அதிமுகவா? சட்டப் பேரவையில் வார்த்தை போர்
Published : January 22, 2026 at 5:02 PM IST
சென்னை: ஆளுநர் கோரிகைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்தில் திமுக, அதிமுகவினரிடையே வார்த்தை போர் நடைபெற்றது.
தமிழக சட்டப் பேரவையின் மூன்றாம் நாள் கூட்டத்தொடரானது இன்று நடைபெற்றது. அதில் ஆளுநரின் கோரிக்கைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விவாதம் மீதான தீர்மானத்தில் அரசு ஊழியர்களை ஏமாற்றியது திமுகவா? அதிமுகவா? என்பது குறித்து அதிமுகவினரும், திமுகவினரும் காரசார விவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
முதலில் விவாதத்தை துவக்கிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி, "திமுக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள் குறித்த விவரங்கள் ஆளுநர் உரையில் இருக்கும் என எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது. ‘தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும்’ என்கிறீர்கள். ஆனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டக்களமாகவே மாறியுள்ளது" என்றார்.
அதற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை என்றாலும் கூட 99 சதவிகிதம் நிறைவேற்றிவிட்டோம். போராடும் அரசு ஊழியர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறோமே தவிர அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தைப் போல எஸ்மா சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கவில்லை" என்று பதிலளித்தார்.
உடனே எடப்பாடி பழனிசாமி, "திமுகவைப் போல பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவோம் என வாக்குறுதி அளித்து அரசு ஊழியர்களை நாங்கள் ஏமாற்றவில்லை" என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "அரசு ஊழியர்களின் 23 ஆண்டு கால பிரச்சினையை தீர்த்து வைத்துள்ளோம். இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு எனது அறைக்கே வந்து இனிப்பூட்டி அரசு ஊழியர்கள் மகிழ்ந்தனர்" என்றார்.
முதல்வரின் பதிலுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி, "திமுகவுக்கு ஆதரவாக இயங்கக் கூடிய சங்கங்கள் தான் இனிப்பு ஊட்டின. இன்னும் பல சங்கங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துக் கொண்டு தான் இருக்கின்றன. வரும் தேர்தலில் அதற்கான ரிசல்ட் வரும்" என்றார்.
அதற்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், "சத்துணவு ஊழியர்கள், பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் என ஒரு சிலருக்கு இன்னும் பிரச்சினை உள்ளது. அவர்களின் கோரிக்கைகளும் நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, "ஏறத்தாழ கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் 15 முறை அரசு ஊழியர்களை அழைத்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய ஒரே அரசு திமுக அரசு தான். அரசு ஊழியர்கள் எவரும் எங்கள் மீது கோபத்தில் இல்லை. திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி அமைந்ததும் அனைவரின் கோரிக்கையும் நிறைவேற்றப்படும்" என்றார்.
உடனே அமைச்சர் எ.வ. வேலு, "2003ஆம் ஆண்டு ஜிபிஎஸ் எனும் அதிமுக அறிமுகப்படுத்திய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை வேண்டாம் என அரசு ஊழியர்கள் எதிர்த்த நிலையில், தற்போது கொண்டு வந்துள்ள ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அனைவரும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர்" என்றார்.
தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி, "திமுக தேர்தலுக்கு முன்பாக கொடுத்த பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ஏன் நிறைவேற்றவில்லை. அதைத் தான் கேட்கிறோம்" என்றார்.
பதிலுக்கு அமைச்சர் எ.வ வேலு, "புதிய வடிவில் வந்திருந்தாலும், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை உள்ளடக்கித் தான் இந்த உறுதியளிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் வந்துள்ளது. முதலமைச்சருக்கு அரசு ஊழியர்கள் பாராட்டு விழா நடத்த உள்ளனர்" என்று கூறினார்.
அதற்கு, "பங்களிப்பு இல்லாமல் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கை. அதை தான் திமுக தேர்தல் அறிக்கையாகவும் கொடுத்தது. ஏன் நிறைவேற்றவில்லை" என எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பினார்.
இந்த விவாதம் நீண்டு கொண்டே போனதால், அரசு ஊழியர்கள் தொடர்பாக நீண்ட நேரம் விவாதிக்கப்பட்டது. இதனை முடித்து விட்டு அடுத்த விவாதத்திற்கு செல்வோம் என்று சபாநாயகர் அப்பாவு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.