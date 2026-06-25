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அம்மோனியா வாயு கசிவு கொடூரம்: பலி எண்ணிக்கை 11 ஆக உயர்வு – தொடரும் சோகம்

ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தற்போது 9 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர். அவர்களுக்கு வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனை
ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 25, 2026 at 11:02 AM IST

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சென்னை: திருவள்ளூர் அம்மோனியா வாயு கசிவால் பாதிக்கப்பட்டு சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மேலும் ஒரு பெண் தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார். இதனால் பலி எண்ணிக்கை 11 ஆக உயர்ந்தது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெரியபாளையம் அருகே கன்னிகைப்பேர் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வந்த பீட்டர் & பால் கடல் உணவு ஏற்றுமதி நிறுவனத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 21) திடீரென கூலிங் பைப்பிலிருந்து அம்மோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டது.

நிறுவனத்தின் வளாகத்திலேயே அங்கு வேலை செய்யும் தொழிலாளர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், வாயு கசிவால் 77 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். இவர்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் மற்றும் சுவாசப் பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டதால், உடனடியாக சென்னை மற்றும் திருவள்ளூரில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

அம்மோனியா வாயு கசிவு விபத்தில் இதுவரை 10 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், 2 பேர் மட்டுமே குணமாகி டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மற்ற அனைவருக்கும் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

நேற்றைக்கு முன்தினம் (ஜூன் 23), திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைகளில் உயிரிழந்தவர்களில் ஒடிசாவை சேர்ந்த 5 பேரின் சடலங்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு, பதப்படுத்தப்பட்டு, விமானம் மூலம் புவனேஸ்வருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

ஆனால், அடுத்த நாளான நேற்று (ஜூன் 24) சென்னை அரசு ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில் ஒடிசாவை சேர்ந்த ஒரு பெண் உயிரிழந்தார். இதன்படி, பலி எண்ணிக்கை 10 ஆக இருந்தது. இந்நிலையில், ஒடிசா மாநிலம் கேந்துஜார் பகுதியைச் சேர்ந்த ரீட்டா ஜுவாங்கா என்ற பெண் தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார். இதனால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 11 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.

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இந்த மருத்துவமனையில் மொத்தம் 13 பேர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், முன்பே 2 பேர் உயிரிழந்தனர். தொடர்ந்து நேற்று ஒருவர், இன்று ஒருவர் என அடுத்தடுத்து 2 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், தற்போது 9 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர். அவர்களுக்கு வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இன்றைய நிலவரப்படி, வேல்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 33 பேரில், 2 பேர் சிகிச்சை பெற்று நேற்றைக்கு முன் தினம் வீடு திரும்பினர். அங்கு சிகிச்சை பலனளிக்காமல் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். தொடர்ந்து, 28 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

திருவள்ளூர் வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 19 பேரில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். மற்ற 18 பேர் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 12 பேரில், 2 பேர் உயிரிழந்தனர். இன்னும் 10 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

TAGGED:

AMMONIA GAS ACCIDENT
TIRUVALLUR AMMONIA LEAK ACCIDENT
அம்மோனியா வாயு கசிவு
திருவள்ளூர் வாயு கசிவு விபத்து
AMMONIA LEAK ACCIDENT

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