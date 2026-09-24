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சவுதியில் இலங்கை தமிழருக்கு மரண தண்டனை: ரத்து செய்ய நடவடிக்கை கோரி இலங்கை தூதரகத்தில் இந்து முன்னணி முறையீடு!

முகநூலில் பதிவிட்டதற்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டனையா? என்றும் இந்து முன்னணியினர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்து முன்னணியினர்
செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்து முன்னணியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 4:41 PM IST

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சென்னை: சவுதி அரேபியாவில் இலங்கை தமிழருக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்ய விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி சென்னையில் உள்ள இலங்கை துணை தூதரகத்தில் இந்து முன்னணி சார்பில் அதன் நிர்வாகிகள் மனு அளித்தனர்.

இலங்கையை பூர்வீகமாக கொண்டவர் சிவராஜன் அனோஜன். இவர் தற்போது சவுதி அரேபியாவில் வேலை பார்த்து வருகிறார். இவருக்கே தற்போது சவுதி நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை விதித்துள்ளது. இதனை ரத்து செய்ய விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இலங்கை துணை தூதரகத்தில் இந்து முன்னணியினர் இன்று மனு அளித்தனர்.

இதன் பின்னர் இந்து முன்னணி அமைப்பின் மாநில செய்தி தொடர்பாளர் ஏ.டி. இளங்கோவன் மற்றும் மாநில பொதுச் செயலாளர் மணலி மனோகர் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.

அப்போது அவர்கள் கூறுகையில், "இஸ்லாமியர் ஒருவர் கடவுள் சிவனை அவதூறு செய்யும் விதமாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிடுகிறார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இலங்கையை சேர்ந்த சிவராஜன் அனோஜன் பதிலளிக்கிறார். இந்த மோதல் சமூக வலைதளத்தில் தீவிரமடைந்த நிலையில், நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சையான பதிவை சிவராஜன் அனோஜன் பதிவிடுகிறார்.

இலங்கை தூதரகம் வந்த இந்து முன்னணியினர்
இலங்கை தூதரகம் வந்த இந்து முன்னணியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சிவராஜனின் இந்த பதிவு தொடர்பாக, அவருக்கு எதிராக அந்த இஸ்லாமிய நபர், சவுதி அரசிடம் புகார் செய்திருக்கிறார். இந்த வழக்கை விசாரித்த அந்த நாட்டு நீதிமன்றம், சிவராஜனுக்கு ஐந்தாண்டு தண்டனை விதித்தது. இதனை எதிர்த்து சிவராஜன் அனோஜன் மேல்முறையீடு செய்திருக்கிறார்.

தொடர்ந்து, பொது மன்னிப்பும் அவர் கேரியிருக்கிறார். இருப்பினும், சிவராஜனுக்கு இந்திய மதிப்பில் ரூ. 7 கோடி அபராதத்துடன் கூடிய சிறைத் தண்டனை அந்நாட்டு நீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கிறது. இதனை திருத்தி அந்நாட்டு மேலமை நீதிமன்றம், சிவராஜனுக்கு தூக்கு தண்டனையும், ரூ. 10 கோடி அபராத்தையும் விதித்துள்ளது.

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இந்த தண்டனையை அந்த நாட்டு அரசு நிறுத்தி வைக்க வேண்டும். இலங்கை தூதரகம் மட்டுமல்ல, இந்திய பிரதமரும் இதனை தடுத்து நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்கள்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர்கள், "முகநூலில் எழுதியதற்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டனையா?" என்றும் கேள்வி எழுப்பினர்.

TAGGED:

இந்து முன்னணி
SRI LANKAN TAMIL
SAUDI ARABIA
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