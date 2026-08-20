சவுதியில் தமிழக மீனவர் உயிரிழப்பு விவகாரம் - புலன் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் ஆதவ் பதில்
உயிரிழந்தவரின் உடலை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்டு வருவதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 20, 2026 at 11:53 AM IST
சென்னை: சவுதி அரேபியாவில் தமிழ்நாடு மீனவர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 20) கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்திற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, அது தொடர்பாக புலன் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார்.
சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான நான்காம் நாள் விவாதம் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இன்றைய கூட்டத்தொடரில் உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, கூட்டுறவு துறை ஆகியவற்றின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது.
சவுதியில் மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் விவகாரம்
இந்நிலையில், சட்டப்பேரவையில் பேசிய அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, “சட்டப்பேரவையின் 55 விதியின் கீழ், மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருமழிசை ஊராட்சி தொடுவாய் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 4 மீனவர்கள் சவுதி அரபியாவில் தங்கி மீன் பிடிக்கும் வேலை செய்து வந்துள்ளனர். இந்நிலையில், மீன்பிடி தொழிலில் இவர்கள் நால்வரும் ஈடுபட்டிருந்தபோது, ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்கள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.
சவுதியில் மீனவர் கொலை புலன் விசாரணை நடைபெறுவதாக அமைச்சர் ஆதவ் பதில்#tnassembly | #aadhavarjuna | #fisherman | #death | #tngovt | #saudiarabia | #chennai | #ETVBharatTamilNadu pic.twitter.com/uJPcNMUcT4— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 20, 2026
இந்த தாக்குதலில் மாவீரன் என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். மேலும், பால்ராஜ், சங்கர் மற்றும் மணிகண்டன் ஆகியோர் பலத்த காயமடைந்து சவுதி அரேபியா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதுகுறித்து சட்டப்பேரவையில் விவாதிக்க வேண்டும் என்ற கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறேன்.
மேலும், சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற தமிழ்நாட்டின் மீனவர்கள் 80 பேரை ஆந்திர கடலோரப் பகுதியில் வைத்து மீன்பிடிக்கக்கூடாது என்று கூறி கடந்த ஜூன் 17 அன்று அம்மாநிலத்தை சேர்ந்த கடற்படையினர் தமிழ்நாடு மீனவர்களின் 8 விசைப்படகுகளை பறிமுதல் செய்ததுடன் 80 மீனவர்களையும் கைது செய்துள்ளனர். இதுகுறித்தும் சட்டப்பேரவையில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறேன்” என்று கூறினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களிடம் கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானத்தில் உள்ளதை மட்டுமே உறுப்பினர்கள் கோரி அமரும்படி கூறினார். இதனையடுத்து உறுப்பினர்கள் சிவக்குமார், செந்தில் செல்வன், ராமசந்திரன் மற்றும் செல்லசுவாமி ஆகியோரும் சவுதி அரேபியாவில் தமிழ்நாடு மீனவர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் விவாதிக்க கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவர வேண்டும் என்று பேசினார்.
ஆதவ் அர்ஜுனா பதில்
இதையடுத்து பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாவீரன், சங்கர், பால்ராஜ், மணிகண்டன் ஆகியோர் கடந்த மே மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் மீன்பிடி தொழிலுக்காக சவுதி அரேபியாவுக்கு சென்று உள்ளார்கள்.
இவர்கள் கடந்த ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி கடலில் மீன்பிடித்துக்கொண்டிருந்தபோது, அவர்களது படகில் ஈரானிய கொள்ளையர்கள் கொள்ளையடிக்க முயன்றாக கூறப்படுகிறது. கடல் கொள்ளையர்கள் தாக்கியதால், தங்களை தற்காத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு கடற்கொள்ளையர்களை தடுக்க முயன்ற போது, கொள்ளையர்கள் தமிழ்நாடு மீனவர்கள் நால்வரையும் சுட்டுள்ளனர். இதில் மாவீரன் என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
பலத்த காயமடைந்த சங்கர் சவுதி அரேபியாவின் ராணுவ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். காயமடைந்த மணிகண்டன் மற்றும் பால்ராஜ் ஆகியோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப்பெற்று அவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு திரும்பியுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன.
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இச்சம்பவம் தொடர்பாக புலன் விசாரணை நடைபெற்று வருவதால் உயிரிழந்த மாவீரனின் உடலை இந்தியாவிற்கு அனுப்ப கால தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான தகவல் அறியப்பட்ட ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி முதல் உயிரிழந்தவரின் உடலை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வர மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்.
மேலும் மீன்வளத்துறை செயலாளர், மத்திய வெளியுறவுத்துறை மூலம் உயிரிழந்தவரின் உடலையும், காயமடைந்தவர்களையும் தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கான தூதரக நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.