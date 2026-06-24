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அம்மோனியா வாயு கசிவு: உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர்வு

ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் 11 பேர் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்ததால், தற்போது மீதமுள்ள 10 பேருக்கு வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனை
ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 11:32 AM IST

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திருவள்ளூர்: அம்மோனியா கசிவால் ஏற்கனவே 9 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இன்று மேலும் ஒரு பெண் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதனால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெரியபாளையம் அருகே உள்ள கன்னிகைபேர் என்ற கிராமத்தில் இயங்கி வந்த புனித பீட்டர் & பால் கடல் உணவு ஏற்றுமதி நிறுவனத்தில் ஜூன் 21 ஆம் தேதி கூலிங் பைப்பிலிருந்து திடீரென அம்மோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டது.

இந்த விபத்தில் அந்த வளாகத்தில் தங்கியிருந்த 77 பேர் தொழிலாளர்கள் நிலையில், அவர்கள் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூரில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். எனினும், இந்த விபத்தில் நேற்று வரை 9 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், 2 பேர் குணமடைந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டனர்.

திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்த ஒடிசாவைச் சேர்ந்த 4 பேரின் சடலங்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கீழ்ப்பாக்கத்துக்கு அனுப்பப்பட்டன. அதே போல், சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையிலிருந்தும் பிரேத பரிசோதனை முடிந்த மற்றொரு சடலமும் அங்கு கொண்டு வரப்பட்ட நிலையில், 5 சடலங்களும் பதப்படுத்தப்பட்டு, சென்னையிலிருந்து நேற்று (ஜூன் 23) மாலை விமானம் மூலம் ஒடிசாவின் தலைநகரான புவனேஸ்வருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

இந்நிலையில், ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில் இன்று காலை மேலும் ஒரு பெண் உயிரிழந்தார். இந்த மருத்துவமனையில் மொத்தம் 13 பேர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், 2 பேர் ஏற்கனவே உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில் 11 பேர் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று ஒருவர் உயிரிழந்ததால், தற்போது மீதமுள்ள 10 பேருக்கு வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

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தற்போதைய நிலவரப்படி, வேல்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 33 பேரில், 2 பேர் சிகிச்சை பெற்று நேற்று வீடு திரும்பிய நிலையில், சிகிச்சை பலனளிக்காமல் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். தொடர்ந்து, 28 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

திருவள்ளூர் வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 19 பேரில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், 18 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 12 பேரில், 2 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், 10 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

TAGGED:

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TIRUVALLUR AMMONIA ACCIDENT
அம்மோனியா வாயு கசிவு
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