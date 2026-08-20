ராஜபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் இறந்தவர் உடல் ஆட்டோவில் ஏற்றிச் செல்லப்படும் அவல நிலை
அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரன் சொந்த ஊரான ராஜபாளையத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில், ஏழை எளிய மக்களின் நிலையை கருத்தில் கொண்டு இலவச அமரர் ஊர்தி வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : August 20, 2026 at 12:48 PM IST
விருதுநகர்: ராஜபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் இலவச அமரர் ஊர்தி வசதி இல்லாததால் இறந்தவரின் உடலை உறவினர்கள் ஆட்டோவில் ஏற்றிக் கொண்டு சென்றுள்ளனர்.
ராஜபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் நாள்தோறும் 2 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் புற நோயாளிகளாக சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். 212 படுக்கைகள் கொண்ட இந்த மருத்துவமனை, புதிதாக 227 படுக்கைகளுடன் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு இணையாக ரூ. 40 கோடியில் மேம்படுத்தப்பட்டது.
அப்போதும், இந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தால் அவர்களை கொண்டு செல்ல இலவச அமரர் ஊர்தி வாகனம் ஒன்று கூட இல்லை என்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் சிகிச்சைக்கு வரும் மாவட்டத்தின் முக்கிய மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தவர்களை கொண்டு செல்ல அமரர் ஊர்தி வசதி இல்லை.
இதனால், தனியார் அமரர் ஊர்திகளை நாட வேண்டிய நிலை உள்ளதாகவும், தனியார் வாகனங்களுக்கு 2,000 ரூபாய் முதல் 5,000 ரூபாய் வரை கட்டணம் செலுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் ஆதங்கம் அடைந்துள்ளனர். இதனிடையே ராஜபாளையம் அருகே சுந்தரநாச்சியாபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்த மலையப்பன் (61), என்பவர் ராஜபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் அவரது உடலை கொண்டு செல்ல இலவச அமரர் ஊர்தி வசதி இல்லாததால் உறவினர்கள், உடலை ஆட்டோவில் ஏற்றி செல்லும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் அரசு மருத்துவமனை ஊழியர் ஒருவர் இறந்தவர்களின் உடலை தனியார் அமரர் ஊர்தியில் அனுப்பாமல், ஆட்டோ ஓட்டுநர்களிடம் கமிஷன் வாங்கிக் கொண்டு ஆட்டோவில் அனுப்புவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரன் சொந்த ஊரான ராஜபாளையத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் இலவச அமரர் ஊர்தி இல்லாத நிலையில், ஏழை எளிய மக்களின் நிலையை கருத்தில் கொண்டு இலவச அமரர் ஊர்தி வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர் விளக்கம்
இந்த விவகாரம் குறித்து ராஜபாளையம் தலைமை மருத்துவமனை மருத்துவரிடம் கேட்ட போது, ”இறந்தவர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவில் மருத்துவமனைக்கு உறவினர்கள் அழைத்து வந்தனர். அவரை பரிசோதனை செய்த போது இறந்த நிலையில் இருந்தார். இதுகுறித்து உறவினர்களிடம் தெரிவித்தவுடன், அவர்கள் உடலை எடுத்துச் செல்வதாக தெரிவித்தனர். பின்னர் ஆட்டோவில் உடலை எடுத்துச் சென்றுள்ளனர்.
இறந்தவர் உறவினர் தரப்பில் இருந்து ஆம்புலன்ஸ் வேண்டும் என எந்தவிதமான கோரிக்கையும் விடுக்கப்படவில்லை. மேலும் ராஜபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் அமரர் ஊர்தி வசதி கிடையாது. தேவையென்றால், நாங்கள் சிவகாசி தலைமை மருத்துவமனை மற்றும் அருப்புக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து வரவழைத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அனுப்பி வைப்போம்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.