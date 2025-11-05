ETV Bharat / state

கம்பீர நடைபோட்ட சிறுத்தை வாகனத்தில் அடிப்படும் மரணம்; தேசிய நெடுஞ்சாலையில் துயரம்

கிராமப் பகுதிக்குள் செல்வதற்காக வராக நதியின் அழுக்கு பாலத்தை கடந்து, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடந்து சென்ற மூன்றரை வயதுடைய ஆண் சிறுத்தை வாகனம் மோதி பரிதாபமாக சாலையோரம் உயிரிழந்து கிடந்தது.

சாலையில் உயிரிழந்து கிடந்த சிறுத்தை
சாலையில் உயிரிழந்து கிடந்த சிறுத்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)
விழுப்புரம்: விக்கிரவாண்டி அருகே உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்க முயன்ற சிறுத்தை வாகனம் மோதி உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி வட்டத்தில் வீடூர், சிறுவை, பொம்பூர் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகவே சிறுத்தை நடமாட்டம் இருப்பதாகவும், விவசாய நிலங்களில் மேச்சலுக்காக வளர்த்து வரும் ஆடு, மாடு, கோழிகளை தாக்கிவிட்டு செல்வதாகவும் கிராம மக்கள் தொடர்ந்து வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்து வந்ததாக தெரிகிறது. அதன்படி வனத்துறையினரும் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் இருந்துள்ளனர்.

சிறுத்தைகள் வனப்பகுதிக்குள் இருந்து உணவு தேடி குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் வருவது வழக்கம். அந்த வகையில் சிறுத்தை ஒன்று வராக நதியில் அமைந்துள்ள அழுக்கு பாலத்தை கடந்து விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடி அருகே உள்ள கிராம பகுதிக்குள் செல்வதற்காக தேசிய நெஞ்சாலையை கடக்க முயற்சித்துள்ளது. அப்போது அந்த வழியாக வந்த வாகனம் மோதி சிறுத்தை சாலையோரம் தூக்கி வீசப்பட்டதாக தெரிகிறது.

இந்நிலையில் இன்று காலை அந்த வழியாக வந்த வாகனம் ஒன்று சிறுத்தை சாலையில் மயங்கி கிடப்பதாக வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அதனை தொடர்ந்து அங்கு வந்த வனத்துறையினர் மற்றும் கால்நடை மருத்துவர். சிறுத்தை உயிரிழந்து கிடப்பதை உறுதி செய்தனர். மேலும் சிறுத்தையை ஆய்வு செய்ததில் அது சுமார் மூன்றரை வயதுடைய ஆண் சிறுத்தை என்பதும், அந்த வழியாக வந்த வாகனம் மோதி படுகாயங்களுடன் உயிரிழந்துள்ளதும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

தொடர்ந்து, வனத்துறையினர் சிறுத்தையின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக விழுப்புரம் வனவிலங்கு மருத்துவ மையத்துக்கு கொண்டு சென்றனர். பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகே சிறுத்தையின் இறப்புக்கான உண்மையான காரணம் தெரிய வரும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, விக்கிரவாண்டி காவல் துறையினர் போக்குவரத்தினை சீர் செய்தனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதேபோல், சிறுத்தை எந்த வனப்பகுதியிலிருந்து வந்தது, அந்தப் பகுதியில் மேலும் சிறுத்தைகள் உள்ளனவா? என்பது குறித்தும் வனத்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் சுங்கசாவடியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி காட்சியின் அடிப்படையிலும் விசாரணை நடத்த உள்ளனர்.

