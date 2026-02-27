ETV Bharat / state

பிரபல பிரியாணி கடையில் கெட்டுப்போன பீப் சவர்மா விற்பனை வாடிக்கையாளருக்கு ரூ.35 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு

திருவல்லிக்கேணியில் இயங்கி வரும் பிரபல பிரியாணி கடையில் கெட்டுப்போன உணவு விற்கப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளருக்கு ரூ.35 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என சென்னை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம்
சென்னை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 27, 2026 at 2:30 PM IST

சென்னை: கெட்டுப்போன உணவை விற்பனை செய்த திருவல்லிக்கேணியில் இயங்கி வரும் பிரபல பிரியாணி கடைக்கு 35 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து சென்னை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மண்ணடியை சேர்ந்த அஹமது முஸ்தபா என்பவர், சென்னை நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் கடந்த 2025 மார்ச் மாதம் புகார் மனு தாக்கல் செய்தார். அதில், 'திருவல்லிக்கேணியில் இயங்கிவரும் பிலால் பிரியாணி கடையில் 400 ரூபாய்க்கு பீப் சவர்மா, பீப் பேல், பீப் சீக்கை ஆகியவற்றை வாங்கினேன். அந்த உணவை சாப்பிட்ட பின்பு தமக்கு வாந்தி, வயிறு கோளாறு, காய்ச்சல் ஏற்பட்டது. செளகார்பேட்டையில் உள்ள மருத்துவரிடம் பரிசோதனைக்கு சென்றேன். என்னை பரிசோதித்த மருத்துவர், 'கெட்டுப்போன உணவை உட்கொண்டதால், உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது' எனக் கூறினார். இதேபோல அதே கடையில் சாப்பிட்ட இன்னும் சிலருக்கும் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டது.

இதுதொடர்பாக செய்தி வெளியான நிலையில், உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் குறிப்பிட்ட உணவகத்துக்கு சீல் வைத்தனர். பிரியாணி கடையில் கெட்டுப்போன உணவை விற்பனை செய்ததால், பாதிக்கப்பட்ட தனக்கு 2 லட்சத்து 22 ஆயிரம் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும்' என்று அஹமது முஸ்தபா கோரியிருந்தார்.

அப்புகாரை தொடர்ந்து சென்னை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் பிரியாணி கடை நிர்வாகத்தினரிடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பிய நிலையில், அதற்கு நிறுவனத்தின் தரப்பில் பதில் அளிக்கப்படவில்லை. இதனையடுத்து சென்னை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத் தலைவர் கோபிநாத், உறுப்பினர்கள் கவிதா கண்ணன், சிவக்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு புகார் மனுவை விசாரித்தது. அப்போது நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க அவகாசம் அளித்தும் பிரியாணி கடை நிர்வாக தரப்பில் யாரும் ஆஜராகவில்லை.

வழக்கில் எதிர்தரப்பில் இருந்து எந்த மறுப்போ, விளக்கமோ இல்லாத நிலையில், ஆவணங்களின் அடிப்படையில் புகாரை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்ட நுகர்வோர் ஆணையம், "கெட்டுப்போன உணவு விற்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டதால், பாதிக்கப்பட்ட மனுதாரருக்கு வழக்கு செலவாக 5 ஆயிரமும், இழப்பீடாக 30 ஆயிரம் ரூபாயும் சேர்த்து 35 ஆயிரம் ரூபாயை 9 சதவிகித வட்டியுடன் சம்பந்தப்பட்ட உணவக நிர்வாகம் வழங்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டுள்ளது.

