மதுரை கல்குவாரி முறைகேடு வழக்கு - முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வீட்டில் ரெய்டு; மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்
மக்களை திசைதிருப்பவே முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வீட்டில் ரெய்டு நடத்தப்படுவதாக தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 10:43 AM IST
மதுரை: மதுரையில் கல்குவாரி மற்றும் செம்மண் குவாரிகளில் அரசு நிர்ணயித்த விதிமுறைகளை மீறி, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிகளவில் கனிம வளங்களை வெட்டி எடுத்ததாக எழுந்த புகார்களின் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தியின் வீட்டில் மாவட்ட மத்திய குற்றப்பிரிவு (DCB) காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மதுரை மாவட்டம் பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் கிரஷர் நிறுவனங்கள், செம்மண் மற்றும் கல்குவாரிகளில் அரசு அனுமதித்த அளவைவிட அதிகமாக கனிம வளங்கள் வெட்டி எடுக்கப்படுவதாகப் புகார்கள் எழுந்தன.
இதுதொடர்பாக கனிமவளத்துறையினர் மேற்கொண்ட ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி வட்டம் சத்திரவெள்ளாளப்பட்டி பகுதியில் குவாரி குத்தகைதாரர் ஒருவர், அனுமதி பெறாத நிலத்திலிருந்து சட்டவிரோதமாகவும், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிகமாகவும் சரளைக் கற்களை வெட்டி எடுத்துள்ளதாகக் கண்டறியப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதன் மூலம் அரசுக்கு முறையே ரூ. 2.32 கோடி மற்றும் ரூ. 3.07 கோடி என மொத்தம் ரூ. 5.39 கோடி அளவிற்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கனிமவளத்துறை ஆய்வின் அடிப்படையில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் அறிக்கை அளிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. இந்தப் புகார்களின் அடிப்படையில் மதுரை மாவட்ட மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் தனித்தனியாக இரண்டு வழக்குகளைப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
வழக்கு தொடர்புடைய ஆவணங்கள் தொடர்பாக சோதனை
இந்நிலையில், இந்த குவாரி முறைகேடு வழக்குகளுடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள் மற்றும் பொருட்கள் முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தியின் வீட்டில் உள்ளனவா என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தும் நோக்கில், மதுரை ஐயர் பங்களா பகுதியிலுள்ள எழில் நகர், ரோஜா வீதியில் அமைந்துள்ள முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தியின் வீட்டில் இன்று காவல்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
முதலாவது நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, மதுரை மாவட்ட காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் பொன்னரசு தலைமையில் காவல்துறையினர் இந்தச் சோதனையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, கல்குவாரிகளுக்கான குத்தகை மற்றும் டெண்டர் தொடர்பான ஆவணங்கள், கனிம வளங்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்டதற்கான பதிவுகள் மற்றும் இந்த முறைகேடு புகார்களுடன் தொடர்புடைய பிற ஆவணங்கள் உள்ளனவா என்பது குறித்து காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தியின் வீட்டில் காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருவதையொட்டி, அவரது வீட்டின் முன்பாக ஏராளமான காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். இதனால் அந்தப் பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.
குவாரி முறைகேடு புகாரில் அரசுக்கு ரூ. 5.39 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தியின் வீட்டில் நடைபெற்று வரும் இந்தச் சோதனை மதுரை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மு.க ஸ்டாலின் கண்டனம்
முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வீட்டில் ரெய்டு நடத்தப்படுவதற்கு முன்னாள் முதலமைச்சரும், தி.மு.க தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவரது எக்ஸ் பதிவில், “இந்தியாவிலேயே மிகப் பெரிய அளவிலான போதைப்பொருள் கடத்தல்கள் ஒன்றிய அரசின் அமைப்புகளால் தமிழ்நாட்டில் பிடிக்கப்படும் நிலையில், அவற்றில் இருந்து மக்களையும் ஊடகங்களையும் திசைதிருப்பவே முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தியை குறிவைத்து ரெய்டு நடத்தப்படுகிறது.
இந்தியாவிலேயே மிகப் பெரிய அளவிலான போதைப்பொருள் கடத்தல்கள் ஒன்றிய அரசின் அமைப்புகளால் தமிழ்நாட்டில் பிடிக்கப்படும் நிலையில், அவற்றில் இருந்து மக்களையும் ஊடகங்களையும் திசைதிருப்பவே முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி அவர்களைக் குறிவைத்து ரெய்டு நடத்தப்படுகிறது. கையாலாகாத த.வெ.க. ஆட்சியின் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடும், த.வெ.க.வினரின் குற்றச் செயல்களும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒழுங்கீனமும் சந்தி சிரிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது ரெய்டு நடத்துவது வாடிக்கையாகி விட்டது. அரசியல் காரணங்களுக்காகத் த.வெ.க. அரசு தொடரும் பொய் வழக்குகளை நீதிமன்றத்தில் சட்டப்படி எதிர்கொண்டு கழகம் வெல்லும். ஆறு மாத ஆட்சியில் சொல்லிக் கொள்ள எந்தச் சாதனையும் இன்றி, மக்களின் அவநம்பிக்கையை மட்டுமே சம்பாதித்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் இனியும் 'தி.மு.க., தி.மு.க.,' என உச்சரித்து ஏமாற்றுவதைத் தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. #TVKfails— M.K.Stalin (@mkstalin) November 20, 2026
கையாலாகாத தவெக ஆட்சியின் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடும், தவெகவினரின் குற்றச் செயல்களும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒழுங்கீனமும் சந்தி சிரிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது ரெய்டு நடத்துவது வாடிக்கையாகி விட்டது. அரசியல் காரணங்களுக்காகத் தவெக அரசு தொடரும் பொய் வழக்குகளை நீதிமன்றத்தில் சட்டப்படி எதிர்கொண்டு கழகம் வெல்லும்.
ஆறு மாத ஆட்சியில் சொல்லிக்கொள்ள எந்தச் சாதனையும் இன்றி, மக்களின் அவநம்பிக்கையை மட்டுமே சம்பாதித்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய், இனியும் 'திமுக, திமுக,' என உச்சரித்து ஏமாற்றுவதைத் தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது” என விமர்சித்துள்ளார்.