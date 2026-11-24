பொன்முடிக்கு மீண்டும் சிக்கல்? செம்மண் குவாரி வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், பொன்முடியின் விடுதலையை எதிர்த்து காவல்துறை சார்பில் வழக்கு தாக்கல் செய்ய காலதாமதம் ஆனது ஏன் என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தார்.
Published : November 24, 2026 at 4:10 PM IST
சென்னை: செம்மண் வெட்டி எடுத்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து காவல் துறை தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2006 - 2011 ஆம் ஆண்டு வரையிலான திமுக ஆட்சியில் உயர் கல்வி மற்றும் கனிம வளங்கள், சுரங்கத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் பொன்முடி. இவர், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகளவில் செம்மண் வெட்டி எடுத்ததன் மூலம், அரசுக்கு 28 கோடியே 36 லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 600 ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக அதற்கு பின் வந்த அதிமுக ஆட்சியில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தது.
முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, அவரது மகன் கெளதம சிகாமணி, உறவினர் ராஜமகேந்திரன் உள்ளிட்ட 7 பேர் மீது கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு போடப்பட்ட இந்த வழக்கை விழுப்புரம் மாவட்ட சிறப்பு நீதிமன்றம் விசாரித்து வந்தது. மேலும், இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரையும் விடுதலை செய்து 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 2 ஆம் தேதி நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
இதனையடுத்து, விழுப்புரம் மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் விடுதலை உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என 166 நாட்களுக்கு பின், மாவட்ட காவல் கண்கானிப்பாளர் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், காவல்துறை சார்பில் வழக்கு தாக்கல் செய்ய காலதாமதம் ஆனது ஏன் என விளக்கம் அளித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி மற்றும் அவரது மகன் உள்ளிட்ட அனைவரும் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை டிசம்பர் மாதத்திற்கு ஒத்திவைத்தார்.
இதனிடையே, இந்த செம்மண் முறைகேடு தொடர்பாக கிடைத்த பெருந்தொகை ஹவாலா பரிவர்த்தனை மூலம் வெளிநாடுகளில் உள்ள நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்துள்ளதாகக் கூறி பொன்முடி மற்றும் அவரது மகன் கெளதம சிகாமணி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.