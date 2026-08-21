தொகுதி மறுவரையறையில் நிலைப்பாட்டை மாற்றி பல்டி அடித்த முதலமைச்சர் விஜய் - தயாநிதி மாறன் விமர்சனம்
தொகுதி மறுவரையறையை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது என்பதில் தி.மு.க உறுதியாக உள்ளது என்று மக்களவை உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 21, 2026 at 7:43 AM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் நிலைப்பாட்டை மாற்றி முதலமைச்சர் விஜய் பல்டி அடித்துள்ளார் என்று தி.மு.க மக்களவை உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தி.மு.க விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணிச் செயலாளரும், மக்களவை உறுப்பினருமான தயாநிதி மாறன், “தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தைப் பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டிற்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது என்பதில் தி.மு.க. உறுதியாக உள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தற்போதுள்ள 7.5 சதவீத பிரதிநிதித்துவமும், இடஒதுக்கீடும் தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டும். தென்மாநில முதலமைச்சர்களை அழைத்து முந்தைய கூட்டங்களில் தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான தீர்மானம் நிறைவேற்றி வழிகாட்டியவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்.
இந்நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை கூடாது எனவும், 543 நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளையும் அப்படியே “ப்ரீஸ்” (Freeze) செய்ய வேண்டும் எனவும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அனைத்துக் கட்சி எம்.பி.க்கள் கூட்டத்திலும், சட்டமன்றத்திலும் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினார். ஆனால், மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்த பிறகு தனது முந்தைய நிலைப்பாட்டை முதலமைச்சர் விஜய் மாற்றி "Fair Delimitation" என்று பேசுகிறார். இது அவர் பா.ஜ.க-வின் அச்சுறுத்தலுக்கு பணிந்து பல்டி அடித்துள்ளாரோ என்ற சந்தேகத்தை எழுப்புவதாக உள்ளது.
தொகுதி மறுவரையறையை ஆதரிப்பவர்கள் தமிழ்நாட்டின் விரோதிகள், எட்டப்பர்கள் என வடக்கில் இருந்து வந்த மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி பேசினார். தற்போது காங்கிரஸின் கூட்டணி கட்சியின் தலைவரான முதலமைச்சர் விஜய் இந்த விவகாரத்தில் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளும்போது, ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்ட அந்த ‘எட்டப்பர்’ யார் என்பதற்கு முதலமைச்சர் விஜய் விளக்கம் அளிப்பாரா என்ற கேள்வி எழுகிறது.
மேகதாது அணை விவகாரம் மற்றும் காவிரி நீர் பங்கீட்டில் காங்கிரஸ் தலைவர்களின் பேச்சிற்கு எதிராகவோ அல்லது தமிழ்நாட்டின் நதிநீர் உரிமைக்காகவோ முதலமைச்சர் விஜய் குரல் கொடுக்காமல் அமைதி காக்கிறார். முதலமைச்சர் விஜய் அரசியல் அனுபவமின்மையால் தவறான வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றித் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை இழக்கக்கூடாது.
‘மேகதாது அணையை கட்ட வேண்டும்' என்று தென் மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் வெளிப்படையாக பேசுகிறார். ஆனால், அங்கிருந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அதனை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அமைதியாக உள்ளார். தனது அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும், தி.மு.க-விற்கும் முதலமைச்சர் விஜய் தெளிவான விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும்” என்று தயாநிதி மாறன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.