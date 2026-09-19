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சுவிட்சர்லாந்து செல்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய்? உலக பொருளாதார மன்றக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதாக தகவல்

உலக பொருளாதார ஆண்டு கூட்டத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துறைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் எடுத்துரைக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம்
முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 3:02 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 3:09 PM IST

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சென்னை: சுவிட்சர்லாந்தின் டாவோஸ் நகரில் ஜனவரி மாதம் நடைபெறவுள்ள உலக பொருளாதார மன்ற ஆண்டுக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சுவிட்சர்லாந்தின் டாவோஸ்-க்ளோஸ்டர்ஸ் நகரில் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 18 முதல் 22-ஆம் தேதி வரை உலக பொருளாதார மன்றத்தின் ஆண்டுக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

உலக அளவில் தொழில் மற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புகள் குறித்து விவாதிக்கப்படும் இந்த மாநாட்டில், முதலீடுகளை ஈர்ப்பது மற்றும் தொழில் கொள்கை தொடர்பான விவாதங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

டாவோஸ் உலக பொருளாதார மன்ற கூட்டம்

உலக பொருளாதார மன்றத்தின் தலைவர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி அலோய்ஸ் ஸ்விங்கி விடுத்துள்ள அழைப்பை ஏற்று, முதலமைச்சர் விஜய் இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. உலக பொருளாதார மன்றக் கூட்டத்தில் 100-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளின் அரசு பிரதிநிதிகள், 1,000 முன்னணி உலகளாவிய நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள், சர்வதேச அமைப்புகள், சமூக அமைப்புகள் பங்கேற்க உள்ளன.

டாவோஸ் மாநாட்டில் வாகன உற்பத்தி, மின்னணுவியல், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, உலகளாவிய திறன் மையங்கள், சுகாதாரம், உயிரி அறிவியல் மற்றும் மேம்பட்ட உற்பத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் தொடர்பான வாய்ப்புகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதில், தமிழ்நாட்டின் உற்பத்தித் துறையின் வலிமை, மின்னணுவியல் மற்றும் வாகன உற்பத்தித் துறைகளில் உள்ள வாய்ப்புகள், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துறைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஆகியவை தொடர்பாக முதலமைச்சர் தரப்பில் எடுத்துரைக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும், திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையின் தேவைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் திறமையான பணியாளர்களை உருவாக்குவதற்கான தமிழ்நாட்டின் திட்டங்கள் குறித்தும் மாநாட்டில் எடுத்துரைக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மாநிலங்களுக்கு இடையே தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான போட்டி அதிகரித்து வரும் சூழலில், வளர்ந்து வரும் புதிய தொழில் துறைகளுக்கான முக்கிய மையமாக தமிழ்நாட்டை நிலைநிறுத்தும் நோக்கத்துடன் டாவோஸ் மாநாட்டை பயன்படுத்திக் கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சுவிட்சர்லாந்து செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய்

இதனிடையே, முதலமைச்சர் விஜய்யின் சமீபத்திய லண்டன் பயணத்தின்போதும் தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி ஆலைகள், உலகளாவிய திறன் மையங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு வசதிகளை நிறுவுதல் மற்றும் விரிவுபடுத்துதல் உள்ளிட்டவற்றுக்காக பல்வேறு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்திருந்தது.

இதன் மூலம் ரூ.15,300 கோடிக்கும் அதிகமான முதலீட்டு முன்மொழிவுகள் மற்றும் உறுதிமொழிகள் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், அவற்றின் வாயிலாக தமிழ்நாட்டில் 10,000-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருந்தது.

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இந்நிலையில், லண்டன் பயணத்தைத் தொடர்ந்து அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் சுவிட்சர்லாந்துக்கு முதலமைச்சர் விஜய் செல்ல உள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் கவனம் பெற்றுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை 2036-ஆம் ஆண்டுக்குள் 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவுக்கு உயர்த்தும் இலக்கை தமிழ்நாடு அரசு நிர்ணயித்துள்ளது.

இந்த இலக்கை அடையும் வகையில் தொழில் முதலீடுகளை அதிக அளவில் ஈர்ப்பது, புதிய தொழில் துறைகளை மாநிலத்தில் உருவாக்குவது, வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிப்பது மற்றும் உலகளாவிய நிறுவனங்களுக்கான முக்கிய முதலீட்டு மையமாக தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் தமிழ்நாடு அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

இந்தச் சூழலில், உலக பொருளாதார மன்றத்தின் ஆண்டு கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்பது, தமிழ்நாட்டின் தொழில் மற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புகளை சர்வதேச அளவில் எடுத்துச் செல்வதற்கான மற்றொரு வாய்ப்பாக அமையும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Last Updated : September 19, 2026 at 3:09 PM IST

TAGGED:

WORLD ECONOMIC FORUM
CHIEF MINISTER VIJAY
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முதலமைச்சர் விஜய்
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