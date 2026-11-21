வாலாஜாபேட்டை பெண் கொலை வழக்கில் மகள் கைது - நகைக்காக கொலை செய்து விட்டு நாடகமாடியது அம்பலம்
கொலை தொடர்பாக ராணிப்பேட்டை காவல் கண்காணிப்பாளர் சிபின் உத்தரவின் பேரில் மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
Published : November 21, 2026 at 2:07 PM IST
ராணிப்பேட்டை: வாலாஜாபேட்டை அருகே பெண் ஒருவர் அவரின் வீட்டில் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், நகைக்காக மகளே தாயை கொலை செய்து விட்டு, கொள்ளை நடைபெற்றதாக நாடகமாடியது அம்பலமாகியது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் தென்கடப்பந்தாங்கல் பகுதியை வசித்து வந்தவர் கீதா (54). இவர் அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி வந்தார். இவரின் கணவர் ரவி (61) வெளியூரில் ஓட்டுநராக வேலை செய்து வருகிறார். இவர்களுக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ள நிலையில், கீதா மூத்த மகள் சரண்யாவுடன் வசித்து வந்தார்.
மகள் சரண்யா தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் விவகாரத்து பெற்ற நிலையில் தாயுடன் சேர்ந்து வசித்து வந்துள்ளார்.
இந்த சூழலில், கடந்த நவம்பர் 19-ஆம் தேதி கீதா வீட்டில் கழுத்து நெறுக்கப்பட்ட நிலையில் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தார். இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வாலாஜாபேட்டை காவல் நிலைய போலீசார், அவரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அப்போது, அவர் அணிந்திருந்த 10 சவரன் தங்க நகை மற்றும் வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த 10 ஆயிரம் ரூபாய் திருடப்பட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது. இதனையடுத்து, வீட்டில் அவர் தனியாக இருந்த போது, மர்மநபர் யாரோ உள்ளே நுழைந்து அவரை கொலை செய்துவிட்டு, தங்க நகை மற்றும் பணத்தை திருடி சென்றதாக கருதப்பட்டது.
அதனைடுத்து, தடயவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. மேலும், மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. ஆனால், மோப்ப நாய் யாரையும் அடையாளம் காட்டவில்லை.
மூன்று தனிப்படைகள் அமைப்பு
இதையடுத்து, கொலை தொடர்பாக ராணிப்பேட்டை காவல் கண்காணிப்பாளர் சிபின் உத்தரவின் பேரில் மூன்று தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
முதற்கட்ட விசாரணையில், கொலை செய்யப்பட்ட கீதாவின் மகளான சரண்யா வருமானத்திற்கு அதிகமாக ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்யும் நபர் எனவும், அவ்வப்போது தாயிடம் தங்க நகைகளை பெற்று அதை அடகு வைத்தும், விற்றும் செலவு செய்ததாகவும் போலீசாருக்கு தெரிய வந்தது.
இதனால், தாய்க்கும் மகளுக்கும் இடையே அவ்வபோது சண்டை ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, போலீசார் சரண்யாவிடம் கிடுக்குப் பிடி விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது, சரண்யா, தாயை கொலை செய்ததை ஒப்புக் கொண்டார். போலீசார் அளித்த தகவலின்படி, கொலை நடத்த அன்று, தாய் வைத்திருந்த 30 சவரன் நகையை அடகு வைப்பதற்கான அவர் கேட்டதாகவும், அதற்கு அவர் மறுப்பு தெரிவித்தால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
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அதில் ஆத்திரமடைந்த சரண்யா வீட்டில் இருந்த கயிறு ஒன்றை எடுத்து தாயின் கழுத்தை இறுக்கி கொலை செய்துள்ளார்.
மேலும், கீதா கழுத்தில் இருந்த 10 சவரன் தங்க நகையையும், பீரோவில் இருந்து பணத்தை எடுத்து திருட்டிற்காக இந்த கொலை நடைபெற்றதாக நாடகமாடியுள்ளார் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து, அவரை கைது செய்த போலீசார், இந்த கொலையில் வேறு யாரேனும் தொடர்பு உள்ளாரா என தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.