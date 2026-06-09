மின்வாரிய அலுவலகத்தில் திருடப்பட்ட 18 ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் இருந்து தரவுகள் மீட்பு - போலீசார் தகவல்
18 ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் இருந்து மீட்கப்பட்ட தரவுகளில் சந்தேகத்திற்குரிய அல்லது குற்றச்சாட்டுக்குரிய ஆதாரங்கள் கண்டறியப்படவில்லை என்று போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 9, 2026 at 4:14 PM IST
சென்னை: சென்னையில் உள்ள மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் திருடப்பட்ட 18 ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் இருந்த தரவுகள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை அண்ணா சாலையில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு மின்பகிர்மான கழகத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ள கணினிகளில் இருந்து இருந்து ஹார்டு டிஸ்க்குகள் காணாமல் போய்விட்டதாக அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்கள், சிந்தாதிரிபேட்டை காவல் நிலையத்தில் ஜூன் மாதம் 1ஆம் தேதி புகார் கொடுத்தனர். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து புலன்விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
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இவ்ழக்கு தொடர்பாக 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டது. முதல் கட்ட விசாரணையில், தமிழ்நாடு மின்பகிர்மான கழகத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் கணினிகளில் இருந்து ஹார்டு டிஸ்க்குகள் கடந்த மே மாதம் 18ஆம் தேதியே திருடப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதுதொடர்பாக தனிப்படை போலீசார் தொடர்ந்து மேற்கொண்ட விசாரணையில், கணினிகள் பராமரிப்பு பிரிவு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள, தனியார் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த ஊழியரான ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கோபிநாத்(31) என்பவர், இந்த குற்றச் செயலில் ஈடுபட்டது கண்டறிப்பட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக தனிப்படை போலீசார், கோபிநாத்தை கைது செய்து, அவர் கொடுத்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் பெங்களூரில் உள்ள ஒரு காம்ப்ளக்ஸ் உரிமையாளரான முரளி மனோகர்(32) என்பவரிடமிருந்து, ஹார்டு டிஸ்க்குகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
கோபிநாத் வேறு சில நிறுவனங்களில ஒப்பந்த ஊழியராக வேலை செய்தபோது, அங்கிருந்து திருடிய கணினி பாகங்கள் என மொத்தம் 34 ஹார்டு டிஸ்க்குகள், 20 RAM ஆகியவற்றை தனிப்படை போலீசார் கைபற்றி, முரளி மனோகரையும் கைது செய்தனர். பின்னர், இருவர் மீதும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
இதையடுத்து, கைப்பற்றப்பட்ட ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் உள்ள தரவுகளை மீட்கும் பணி நடைபெற்று வந்தது. இதற்கிடையே, விசாரணையில் கிடைத்த தடயங்களின் அடிப்படையிலும் அறிவியல் பூர்வமான தரவுகளின் அடிப்படையிலும் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து சிபிசிஐடி போலீசாரை மாற்றி டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டார். பெங்களூரில் இருந்து மொத்தம் 34 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் கைப்பற்றப்பட்ட நிலையில், அவற்றில் 18 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து திருடப்பட்டது தெரியவந்தது. தற்போது அந்த ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் இருந்த தரவுகள் மீட்கப்பட்டிருப்பதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து திருடப்பட்ட 18 ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் இருந்து மீட்கப்பட்ட தரவுகளில் சந்தேகத்திற்குரிய அல்லது குற்றச்சாட்டுக்குரிய ஆதாரங்கள் கண்டறியப்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலக்கரி கொள்முதல் டெண்டர் முறைகேடு விசாரணை ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய கோப்புகள் அந்த ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் இருந்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால், தற்போது போலீசார் விசாரணையில், ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் இருந்து மீட்கப்பட்ட தரவுகளில் அதுபோன்று எந்தவரு சந்தேகத்திற்குரிய ஆவணமும் இல்லை என்று தெரியவந்துள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கோபிநாத், பலமுறை ஹார்டு டிஸ்க்குகளை திருடி அவற்றை விற்பனை செய்தது விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பும், மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் திருடப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்து சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த வழக்கில் கோப்புகள் அனைத்தையும் முழுமையாக பெற்றுக்கொண்ட பிறகு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கோபிநாத், முரளி மனோகர் ஆகிய இருவரையும் போலீசார் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்துவார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.