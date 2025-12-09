ETV Bharat / state

வெளிநாட்டில் படித்தவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் பயிற்சி மருத்துவர் பணி - சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கம் கோரிக்கை

தமிழ்நாடு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள பயிற்சி மருத்துவர் இடங்களில் 20 சதவீதத்தை வெளிநாட்டில் மருத்துவம் பயின்ற மருத்துவப் பட்டதாரிகளுக்கு வழங்கிட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர்கள் சங்கம் வெளிநாட்டுப் பிரிவு
சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர்கள் சங்கம் வெளிநாட்டுப் பிரிவு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 5:35 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளில், வெளிநாட்டு மருத்துவப் பட்டதாரிகள் பயிற்சி மருத்துவம் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஜி.ஆர்.ரவீந்திரநாத் இன்று சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ”மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள மொத்த பயிற்சி மருத்துவர் இடங்களில் 20 சதவீதத்திற்கு அளவிற்கான இடங்களை வெளிநாட்டில் மருத்துவம் பயின்ற மருத்துவப் பட்டதாரிகளுக்கு வழங்கிட வேண்டும்.

மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளிலும், வெளிநாட்டில் மருத்துவம் பயின்ற பட்டதாரிகளுக்கு பயிற்சி மருத்துவராக பயிற்சி பெற அனுமதி அளிக்க வேண்டும். இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மத்திய அரசுக்கு கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 13 ஆம் தேதி கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்‌ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளிலும், வெளிநாட்டில் மருத்துவம் பயின்ற பட்டதாரிகளுக்கு பயிற்சி மருத்துவராக பயிற்சி பெற அனுமதி வழங்கிட வேண்டும். ஏற்கனவே தேசிய மருத்துவ ஆணையம் 2022 ஆம் ஆண்டிலேயே மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் வெளிநாட்டில் மருத்துவம் படித்தவர்களை பயிற்சி மருத்துவராக பயிற்சி பெறலாம் என்ற அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சில் அதை நடைமுறைப்படுத்தாமல், உள்நோக்கத்தோடு தொடர்ந்து அலட்சியப்படுத்தி வருகிறது.

தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சிலின் இந்தப் போக்கு வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. தமிழ்நாடு அரசின் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளில், வெளிநாட்டில் மருத்துவம் பயின்ற பட்டதாரிகள் பயிற்சி மருத்துவம் பெற, தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி வழங்கி இருந்தது. அதன் காரணமாக பல FMG பட்டதாரிகள் பயிற்சி மருத்துவம் மேற்கொண்டனர். அது தற்போது முழுமையாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த கல்லூரிகளில், வெளிநாட்டு மருத்துவப் பட்டதாரிகளுக்கு பயிற்சி மருத்துவம் செய்ய உரிய வகையில் மீண்டும் அனுமதியை வழங்கிட வேண்டும். வெளிநாட்டில் மருத்துவம் பயின்றவர்களுக்கு (FMG) தற்காலிக தகுதிச் சான்றிதழ் (PEC - Provisional Eligibility certificate) வழங்குவதில் தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சில் மிகவும் கால தாமதம் செய்வதை உடனடியாக கைவிட வேண்டும்.

மற்ற மாநிலங்களில் இல்லாத வகையில், தேசிய மருத்துவ கவுன்சில் விதிகளுக்கு எதிராக, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் வெளிநாட்டில் மருத்துவம் பயின்றவர்களில் பலருக்கு, 2 அல்லது 3 ஆண்டுகள் பயிற்சி மருத்துவராக பயிற்சி பெற வேண்டும் என தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சில் உத்தரவுகள் வழங்கி உள்ளது. இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. இதை உடனடியாக கைவிட வேண்டும்.

தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சில், வெளிநாட்டில் மருத்துவப் பட்டம் பெற்றவர்களை அவமானப்படுத்தும் வகையில் அலட்சியமாகவும், பாரபட்சமாகவும், இழிவாகவும், நடத்துவதை கைவிட வேண்டும்.

வெளிநாட்டில் மருத்துவம் பயிலும் நமது மாணவர்களுக்கு உதவிட, தேசிய அளவிலும் மாநில அளவிலும் உதவி மையங்களை உருவாக்கிட வேண்டும். தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சிலில் பார்வையாளர்கள் நேரத்தை காலை 11 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை என மாற்ற வேண்டும். இந்த கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் ஜனவரி 6 2026 செவ்வாய் அன்று, சென்னையில் கவன ஈர்ப்பு உண்ணாநிலை அறப்போராட்டம் நடத்தப்படும்.

மத்திய அரசு லேப் டெக்னீசியன் படிப்புகளுக்கும், பாரா மெடிக்கல் படிப்புகளுக்கும், மாநில உரிமைகளை பறிக்கும் நோக்கோடு நீட் தேர்வை திணிப்பதை கைவிட வேண்டும். பட்டியல் சாதியினர், பட்டியல் பழங்குடியினர் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மருத்துவ மாணவர்களிடம் கல்விக் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுவதை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும். முன்னேறிய வகுப்பில் உள்ள ஏழைகள் (EWS) ஒதுக்கீட்டுப் பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்கள், ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் கல்வி கட்டணம் செலுத்தி, முதுநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து சேர்ந்து வருகிறார்கள்” என தெரிவித்தார்.

