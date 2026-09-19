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பயணிகளே ரெடியா? தசரா, தீபாவளி பண்டிகைக்கால சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

அக்டோபர் 4, 11, 18, 25, நவம்பர் 1 ஆகிய தேதிகளில் போத்தனூரில் இருந்து ப்ரௌனிக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (X/@SalemDRM)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 5:09 PM IST

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சென்னை: தசரா, தீபாவளி ஆகிய பண்டிகைகளை முன்னிட்டு சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

தசரா, தீபாவளி பண்டிகைகள் அடுத்தடுத்து வரவிருக்கும் நிலையில் திருவனந்தபுரம் வடக்கு- சந்திரகாசி- திருவனந்தபுரம் வடக்கு சிறப்பு ரயில்கள் (06081/06082), திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல்- ராஜஸ்தான் (மதார்)- திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில்கள் (06013/06014), போத்தனூர்- ப்ரௌனி- போத்தனூர் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்கள் (06021/06022), எர்ணாகுளம்- பாட்னா- எர்ணாகுளம் சிறப்பு ரயில்கள் (06085/06086) இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (செப்.20) காலை 08.00 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

திருவனந்தபுரம் வடக்கு- சந்திரகாசி- திருவனந்தபுரம் வடக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

வரும் அக்டோபர் 2, 9, 16, 23, 30 ஆகிய தேதிகளில் திருவனந்தபுரம் வடக்கில் இருந்து சந்திரகாசிக்கும், மறுமார்க்கத்தில், அக்டோபர் 5, 12, 19, 26, நவம்பர் 2 ஆகிய தேதிகளில் சந்திரகாசியில் இருந்து திருவனந்தபுரம் வடக்கிற்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

சிறப்பு ரயில்கள், பாலக்காடு, போத்தனூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, திருத்தணி உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.

திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல்- ராஜஸ்தான் (மதார்)- திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில்கள்

வரும் அக்டோபர் 21, 28, நவம்பர் 4, 11, 18, 25 ஆகிய தேதிகளில் திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரலில் இருந்து மதாருக்கும், மறுமார்க்கத்தில், அக்டோபர் 24, 31, நவம்பர் 7, 14, 21, 28 ஆகிய தேதிகளில் மதாரில் இருந்து திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரலுக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

சிறப்பு ரயில்கள், கொல்லம், செங்கன்னூர், கோட்டயம், எர்ணாகுளம் டவுன், கண்ணூர், உடுப்பி, அஜ்மீர் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.

போத்தனூர்- பீகார் (ப்ரௌனி)- போத்தனூர் சிறப்பு ரயில்கள்

அக்டோபர் 4, 11, 18, 25, நவம்பர் 1 ஆகிய தேதிகளில் போத்தனூரில் இருந்து ப்ரௌனிக்கும், மறுமார்க்கத்தில், அக்டோபர் 7, 14, 21, 28, நவம்பர் 4 ஆகிய தேதிகளில் ப்ரௌனியில் இருந்து போத்தனூருக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

சிறப்பு ரயில்கள், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூர், குண்டூர், விஜயவாடா உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.

எர்ணாகுளம்- பாட்னா- எர்ணாகுளம் சிறப்பு ரயில்கள்

வரும் அக்டோபர் 2, 9, 16, 23, 30 ஆகிய தேதிகளில் எர்ணாகுளத்தில் இருந்து பாட்னாவிற்கும், மறுமார்க்கத்தில், அக்டோபர் 6, 13, 20, 27, நவம்பர் 3 ஆகிய தேதிகளில் பாட்னாவில் இருந்து எர்ணாகுளத்திற்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

சிறப்பு ரயில்கள், பாலக்காடு, போத்தனூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூர், குண்டூர் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கூடுதல் விவரங்களுக்கு irctc.co.in என்ற இந்திய ரயில்வேத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

பண்டிகைக்கால சிறப்பு ரயில்கள்
தெற்கு ரயில்வே
DEEPAVALI FESTIVALS
DASARA POOJA
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