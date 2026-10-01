தசரா, தீபாவளி பண்டிகைக்கு மக்களே சொந்த ஊருக்கு போக ரெடியா? - சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு நாளை தொடக்கம்
மைசூரு- ராமேஸ்வரம்- மைசூரு வாராந்திர சிறப்பு ரயில்களுக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்.02) காலை 08.00 மணிக்கு தொடங்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 1, 2026 at 8:05 PM IST
சென்னை: தசரா, தீபாவளி பண்டிகைகளை முன்னிட்டு மைசூருவில் இருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கும், ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மைசூருவுக்கும் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
தசரா மற்றும் தீபாவளி பண்டிகைகளை முன்னிட்டு ரயில் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில் வரும் வரும் அக்.05- ஆம் தேதி முதல் டிச.01- ஆம் தேதி வரை மைசூரு- ராமேஸ்வரம்- மைசூரு இடையே வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, வரும் அக்.05- ஆம் தேதி முதல் நவ.30- ஆம் தேதி வரை மைசூரு- ராமேஸ்வரம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்களும், மறுமார்க்கத்தில், அக்.06- ஆம் தேதி முதல் டிச.01- ஆம் தேதி வரை ராமேஸ்வரம்- மைசூரு வாராந்திர சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்படுகின்றன.
சிறப்பு ரயில்கள் எப்போது புறப்படும்?
வாரத்தில் திங்கட்கிழமைதோறும் மாலை 06.35 மணிக்கு மைசூருவில் இருந்து புறப்படும் மைசூரு- ராமேஸ்வரம் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06263), மறுநாள் காலை 11.00 மணிக்கு ராமேஸ்வரத்தைச் சென்றடையும். அதேபோல், மறுமார்க்கத்தில், வாரத்தில் செவ்வாய்கிழமைதோறும் பிற்பகல் 03.30 மணிக்கு ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்படும் ராமேஸ்வரம்- மைசூரு வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06264), மறுநாள் காலை 07.45 மணிக்கு மைசூருவைச் சென்றடையும்.
Weekly Express Special trains, Mysuru – Rameswaram Special(06263) runs on Mondays & Rameswaram – Mysuru Special (06264) on Tuesdays, with 9 services each, for the Dasara, Deepavali & Chhath festival rush.— Southern Railway (@GMSRailway) October 1, 2026
Advance reservation opens at 08.00 hrs on 2nd October.#SouthernRailway pic.twitter.com/rjVc3X08Uy
சிறப்பு ரயில்கள் எங்கெங்கு நின்றுச் செல்லும்?
- மாண்டியா,
- இராமநகரம்,
- கெங்கேரி,
- பெங்களூரு,
- பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட்,
- ஓசூர்,
- தருமபுரி,
- சேலம்,
- நாமக்கல்,
- கரூர்,
- திண்டுக்கல்,
- மதுரை,
- மானாமதுரை,
- பரமக்குடி,
- இராமநாதபுரம்.
பெங்களூரு, சேலம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் மட்டும் சிறப்பு ரயில்கள் 10 நிமிடங்கள் நின்றுச் செல்லும்; திண்டுக்கல், மதுரை ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் சிறப்பு ரயில்கள் 5 நிமிடங்கள் நின்றுச் செல்லும். மற்ற ரயில் நிலையங்களில் ஒரு நிமிடம் முதல் இரண்டு நிமிடங்கள் வரை நின்றுச் செல்லும்.
டிக்கெட் முன்பதிவு எப்போது தொடங்குகிறது?
மைசூரு- ராமேஸ்வரம்- மைசூரு வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்களுக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்.02) காலை 08.00 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இதுதொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு இந்திய ரயில்வேத் துறையின் www.irctc.co.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்தை அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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