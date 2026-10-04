தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளில் நிறைவடைந்த பரப்புரை; வாக்குப் பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக, திமுக, அதிமுக சார்பில் கடந்த 15 நாட்களாக தலைவர்கள் சூறாவளி பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
Published : October 4, 2026 at 6:00 PM IST
சென்னை: தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான பரப்புரை மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளில் வென்ற அதிமுக வேட்பாளர்கள் தங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை அடுத்த சில நாட்களில் ராஜினாமா செய்தனர். தொடர்ந்து அவர்கள் இருவரும் தவெகவில் இணைந்தனர்.
அதேபோன்று கரூர், பெருந்துறை, விராலிமலை, அம்பாசமுத்திரம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் வென்ற அதிமுக வேட்பாளர்களும் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். எனினும் இந்த குறிப்பிட்ட 4 தொகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அதே போன்று திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் வெற்றியை எதிர்த்தும் தேர்தல் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதனால் இந்த 5 தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தலை நடத்த உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.
இதனிடையே, நீதிமன்ற தடையில் சிக்காத தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் கடந்த மாதம் அறிவித்தது. இதன்படி நாளை மறுநாள் இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக, திமுக, அதிமுக சார்பில் கடந்த 15 நாட்களாக தலைவர்கள் சூறாவளி பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். குறிப்பாக தவெக சார்பில் முதலமைச்சர் விஜய் இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் சூறாவளி பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
திமுக சார்பில் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பரப்புரையில் ஈடுபட்டனர். அதேபோன்று அதிமுக சார்பில் முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு வாரமாக நடைபெற்று வந்த தேர்தல் பரப்புரை இன்று மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்தது. இதன் காரணமாக வெளிமாவட்டங்களில் இருந்து தேர்தல் பரப்புரைக்கு வந்திருந்த பல்வேறு கட்சியினர் தங்களின் வாகனங்கள் மூலம் மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளை விட்டு வெளியேறி வருகிறார்கள். இதனிடையே, வெளிமாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆட்கள் தங்கும் விடுதிகளில் உள்ளார்களா? என்பதை காவல்துறையினர் சோதனை செய்து வருகிறார்கள்.
தேர்தல் பரப்புரை முடிந்துள்ள நிலையில், வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் முடுக்கிவிட்டுள்ளது. வாக்கு எந்திரங்களை வாக்குச்சாவடிக்கு எடுத்துச்செல்லும் பணிகளை தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். நாளை இரவுக்குள் இந்த பணிகள் நிறைவடைந்து விடும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.